طريقة عمل كحك العيد مثل المحلات بكل أسراره

كحك العيد إحدى العادات الأساسية في الدول العربية الإسلامية وفي جمهورية مصر العربية بشكل خاص، وتختلف مسمياته بين دولة وأخرى وتتهيأ جميع الأسر خلال النصف الأخير من شهر رمضان المبارك لعمل الكحك على طريقة الجدات، بينما يفضل البعض تناول الكحك المعروض في المحلات بسبب ملمسه الناعم وطعمه الذي يذوب في الفم، ويفرح الكبار والصغار بتناول الكحك مع البسكويت والبيتي فور والغريبة خلال أيام عيد الفطر المبارك بصفة خاصة، وفي السطور التالية نستعرض معكم طريقة مميزة لعمل الكحك بكافة أسراره مثل المحلات وأفضل في منزلك. طريقة عمل كحك العيد في المنزل طريقة عمل كحك العيد في المنزل مقادير الكحك كيلو من الدقيق المخصص للكحك والبسكوت أو دقيق لجميع الاستخدامات.

نصف كيلو من السمن (ما يعادل كوبان ونصف).

ملعقتان من السكر البودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من الحليب.

رشة ملح.

حشوة ملبن.

نصف كيلو من الملبن الجاهز.

عين جمل مكسر.

قليل من روح الموز.

ملعقة كبيرة من السمن. طريقة كحك العيد الناعم نصب أكواب السمن في طبق العجن ونضيف إليه ملعقتين من السكر البودر ونخلطها جيداً باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يذوب السكر، ونستمر في الخلط حتى يصبح لون السمن فاتحاً وقوامها ثقيل.

نضيف الدقيق فوق السمن ونضع البيكنج بودر في المنتصف.

يتم دمج الدقيق وخلطه برفق مع السمن حتي يمتزج جيداً ويشرب الدقيق السمن.

نقوم ببث العجين ونضيف إليه الحليب ونخلطه برفق ونبثه حتى تشرب العجينة الحليب تماماً وتصبح ناعمة الملمس.

لاختبار العجينة نشكلها على شكل كرة ثم نضغطها برفق إذا لم تتكسر العجينة وتشكلت بسهولة فإنها ناجحة.

نترك العجينة بعد تغطيتها لمدة 10 دقائق كي ترتاح قليلاً. طريقة عمل حشوة الملبن للكحك باستخدام اليد نقوم بعجن الملبن مع ملعقة السمن أو الزبدة حتى تصبح العجينة متماسكة.

نضيف ربع ملعقة صغيرة أو أكثر قليلاً من روح الموز ثم نخلطها جيداً مع عجينة الملبن.

نضيف كمية مناسبة من عين الجمل المكسرة إلى قطع متوسطة الحجم ونخلطها جيداً مع الملبن حتى تمتزج مع بعضها وفي حالة الاحتياج للمزيد يمكن إضافة كمية جديدة من عين الجمل وخلطها.

نحضر طبق صغير به كمية صغيرة من الدقيق ونمسح كفي اليد بقليل من الدقيق ثم نشكل قطع صغيرة مقدار حشوة كحكة واحدة على شكل كرة ونضعها في طبق، نكرر هذه العملية حتى الانتهاء من كمية الملبن كاملة. طريقة عمل الكحك الناعم بحشوة الملبن نشكل العجينة على هيئة كرات مناسبة لحجم كحكة واحدة، ثم نشكلها على شكل كرة مفرغة من المنتصف ونضع فيها كرة الملبن الصغيرة ونغلقها ثم نشكلها باستخدام المنقاش أو أطباق تشكيل الكحك ثم نرصها في صاج التسوية، مع مراعاة عدم الضغط الشديد على العجينة حتى لا تظهر الحشوة الداخلية.

نترك العجينة ترتاح قليلاً، ثم ندخلها فرن عالي الحرارة مجهز مسبقاً على درجة حرارة تتراوح بين 200 إلى 220 درجة مئوية، حتى لا تتسبب الحرارة المنخفضة في ذوبان الملبن. طريقة كحك العيد الناعمطريقة عمل حشوة الملبن للكحكطريقة عمل الكحك الناعم بحشوة الملبن يجب المتابعة المستمرة لتسوية الكحك حتى لا يحترق، فبمجرد أن يتحول لون الكحك من الجانب ومن الأسفل إلى اللون الذهبي نخرجه من الفرن، ثم ندخل الصاج التالي وهكذا حتى ننهي الكمية كاملة الوسوم

كحك العيد إحدى العادات الأساسية في الدول العربية الإسلامية وفي جمهورية مصر العربية بشكل خاص، وتختلف مسمياته بين دولة وأخرى وتتهيأ جميع الأسر خلال النصف الأخير من شهر رمضان المبارك لعمل الكحك على طريقة الجدات، بينما يفضل البعض تناول الكحك المعروض في المحلات بسبب ملمسه الناعم وطعمه الذي يذوب في الفم، ويفرح الكبار والصغار بتناول الكحك مع البسكويت والبيتي فور والغريبة خلال أيام عيد الفطر المبارك بصفة خاصة، وفي السطور التالية نستعرض معكم طريقة مميزة لعمل الكحك بكافة أسراره مثل المحلات وأفضل في منزلك. طريقة عمل كحك العيد في المنزل طريقة عمل كحك العيد في المنزل مقادير الكحك كيلو من الدقيق المخصص للكحك والبسكوت أو دقيق لجميع الاستخدامات.

نصف كيلو من السمن (ما يعادل كوبان ونصف).

ملعقتان من السكر البودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من الحليب.

رشة ملح.

حشوة ملبن.

نصف كيلو من الملبن الجاهز.

عين جمل مكسر.

قليل من روح الموز.

ملعقة كبيرة من السمن. طريقة كحك العيد الناعم نصب أكواب السمن في طبق العجن ونضيف إليه ملعقتين من السكر البودر ونخلطها جيداً باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يذوب السكر، ونستمر في الخلط حتى يصبح لون السمن فاتحاً وقوامها ثقيل.

نضيف الدقيق فوق السمن ونضع البيكنج بودر في المنتصف.

يتم دمج الدقيق وخلطه برفق مع السمن حتي يمتزج جيداً ويشرب الدقيق السمن.

نقوم ببث العجين ونضيف إليه الحليب ونخلطه برفق ونبثه حتى تشرب العجينة الحليب تماماً وتصبح ناعمة الملمس.

لاختبار العجينة نشكلها على شكل كرة ثم نضغطها برفق إذا لم تتكسر العجينة وتشكلت بسهولة فإنها ناجحة.

نترك العجينة بعد تغطيتها لمدة 10 دقائق كي ترتاح قليلاً. طريقة عمل حشوة الملبن للكحك باستخدام اليد نقوم بعجن الملبن مع ملعقة السمن أو الزبدة حتى تصبح العجينة متماسكة.

نضيف ربع ملعقة صغيرة أو أكثر قليلاً من روح الموز ثم نخلطها جيداً مع عجينة الملبن.

نضيف كمية مناسبة من عين الجمل المكسرة إلى قطع متوسطة الحجم ونخلطها جيداً مع الملبن حتى تمتزج مع بعضها وفي حالة الاحتياج للمزيد يمكن إضافة كمية جديدة من عين الجمل وخلطها.

نحضر طبق صغير به كمية صغيرة من الدقيق ونمسح كفي اليد بقليل من الدقيق ثم نشكل قطع صغيرة مقدار حشوة كحكة واحدة على شكل كرة ونضعها في طبق، نكرر هذه العملية حتى الانتهاء من كمية الملبن كاملة. طريقة عمل الكحك الناعم بحشوة الملبن نشكل العجينة على هيئة كرات مناسبة لحجم كحكة واحدة، ثم نشكلها على شكل كرة مفرغة من المنتصف ونضع فيها كرة الملبن الصغيرة ونغلقها ثم نشكلها باستخدام المنقاش أو أطباق تشكيل الكحك ثم نرصها في صاج التسوية، مع مراعاة عدم الضغط الشديد على العجينة حتى لا تظهر الحشوة الداخلية.

نترك العجينة ترتاح قليلاً، ثم ندخلها فرن عالي الحرارة مجهز مسبقاً على درجة حرارة تتراوح بين 200 إلى 220 درجة مئوية، حتى لا تتسبب الحرارة المنخفضة في ذوبان الملبن. طريقة كحك العيد الناعمطريقة عمل حشوة الملبن للكحكطريقة عمل الكحك الناعم بحشوة الملبن يجب المتابعة المستمرة لتسوية الكحك حتى لا يحترق، فبمجرد أن يتحول لون الكحك من الجانب ومن الأسفل إلى اللون الذهبي نخرجه من الفرن، ثم ندخل الصاج التالي وهكذا حتى ننهي الكمية كاملة

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