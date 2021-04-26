طريقة عمل المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

المعمول السعودي ، يعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم ويحبها الكثير من الصغار والكبار، ويقبل عليها الكثير من الناس في هذا الوقت، وهو من الحلويات التي يتم تقديمها في المناسبات والأعياد والأفراح، ويمكن عملها من التمر أو المكسرات وغيرها من الحشوات، وهو من الحلويات ذات مذاق رائع وشهي، وتختلف طريقة تحضيره من بلد لآخر، وهو من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل المعمول السعودي

يحتوي المعمول السعودي اللذيذ على بعض المكونات وهي كالتالي:-

٢ كوب وربع من الطحين الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ربع كوب من السمنة السائلة.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل حشوة المعمول وهي كالتالي:-

عجينة من التمر الطرية.

قرفة مطحونة.

سكر ناعم بودرة للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-