طريقة عمل المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

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المعمول السعودي ، يعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم ويحبها الكثير من الصغار والكبار، ويقبل عليها الكثير من الناس في هذا الوقت، وهو من الحلويات التي يتم تقديمها في المناسبات والأعياد والأفراح، ويمكن عملها من التمر أو المكسرات وغيرها من الحشوات، وهو من الحلويات ذات مذاق رائع وشهي، وتختلف طريقة تحضيره من بلد لآخر، وهو من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة.مكونات عمل المعمول السعودي
يحتوي المعمول السعودي اللذيذ على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- ٢ كوب وربع من الطحين الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- نصف كوب من الزبدة السائلة.
- ربع كوب من السمنة السائلة.
- بيضة كبيرة الحجم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
هناك بعض المكونات لعمل حشوة المعمول وهي كالتالي:-
- عجينة من التمر الطرية.
- قرفة مطحونة.
- سكر ناعم بودرة للتزيين.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-
- لتحضير العجينة نقوم بتحضير إناء ونضع به الطحين والبيكنج بودر ورشة الملح والهيل والسكر ونقلب المكونات جيداً.
- نقوم بإضافة السمنة والزبدة ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- تحضير طبق بيضة والفانيليا ونخفق جيداً ثم نضيفها على العجينة ونعجن جيداً.
- لتحضير الحشوة نقوم بتحضير إناء ونضع به التمر والقرفة ونعجنهم جيداً.
- نقوم بتحضير القالب الخاص ونرش مداخلة القليل من ونضع بها قطعة من العجين ونجوفها من الداخل ونضع بها الحشو ونغلقها ونضعها جانباً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ١٨٠ درجة مئوية حتى تسخن.
- تحضير صينية ونرص بها المعمول وتدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة.
- نخرج الصينية من الفرن عندما تأخذ اللون الذهبي ونرش عليها السكر الناعم وعندما تبرد نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
الوسوم
المعمول السعودي ، يعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم ويحبها الكثير من الصغار والكبار، ويقبل عليها الكثير من الناس في هذا الوقت، وهو من الحلويات التي يتم تقديمها في المناسبات والأعياد والأفراح، ويمكن عملها من التمر أو المكسرات وغيرها من الحشوات، وهو من الحلويات ذات مذاق رائع وشهي، وتختلف طريقة تحضيره من بلد لآخر، وهو من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة.مكونات عمل المعمول السعودي
يحتوي المعمول السعودي اللذيذ على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- ٢ كوب وربع من الطحين الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- نصف كوب من الزبدة السائلة.
- ربع كوب من السمنة السائلة.
- بيضة كبيرة الحجم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
هناك بعض المكونات لعمل حشوة المعمول وهي كالتالي:-
- عجينة من التمر الطرية.
- قرفة مطحونة.
- سكر ناعم بودرة للتزيين.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-
- لتحضير العجينة نقوم بتحضير إناء ونضع به الطحين والبيكنج بودر ورشة الملح والهيل والسكر ونقلب المكونات جيداً.
- نقوم بإضافة السمنة والزبدة ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- تحضير طبق بيضة والفانيليا ونخفق جيداً ثم نضيفها على العجينة ونعجن جيداً.
- لتحضير الحشوة نقوم بتحضير إناء ونضع به التمر والقرفة ونعجنهم جيداً.
- نقوم بتحضير القالب الخاص ونرش مداخلة القليل من ونضع بها قطعة من العجين ونجوفها من الداخل ونضع بها الحشو ونغلقها ونضعها جانباً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ١٨٠ درجة مئوية حتى تسخن.
- تحضير صينية ونرص بها المعمول وتدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة.
- نخرج الصينية من الفرن عندما تأخذ اللون الذهبي ونرش عليها السكر الناعم وعندما تبرد نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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