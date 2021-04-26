طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة والطعم ولا أحلي

طريقة عمل بلح الشام حلوى بلح الشام وهي من الحلويات التي يحبها جميع أفراد الأسرة وخاصة بشهر رمضان الكريم، اليوم من خلال مقالنا سوف نقدم لكم أسهل وأسرع الطرق لتحضير حلوى بلح الشام في المنزل وبمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة بالمرة، هيا تابعي معنا القراءة لتتعرفي على المقادير وطريقة التحضير لتسعدي أطفالك بالحلوى المفضلة إليهم.

طريقة عمل بلح الشام

مكونات تحضير بلح الشام: كوب من ماء، كوب من الطحين (دقيق)، مقدار 80 جرام من الزبدة، عدد 5 بيضات حجم كبير، ملعقة صغيرة من الفانيليا، مقدار 2 كوب من الزيت النباتي للقلي، شراب القطر، عدد 2 كوب من السكر، كوب ونصف من الماء وعصير نصف ليمونه.

طريقة تحضير بلح الشام

عليكِ أولاً بتحضير شراب القطر: في حلة صغيرة قومي بسكب السكر مع الماء وارفعي القدر على نار متوسطة إلى أن يذوب السكر واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق وبعدها أضيفي عصير نصف ألليمونه ثم اتركيه حتى يبرد.

اغلي الماء والزبدة في قدر على نار متوسطة.

صب الدقيق عليها على الفور، ثم قلّب بملعقة خشبية حتى تصبح العجينة عبارة عن كرة.

قومي بنقل العجينة إلى وعاء آخر يكون نظيف وعليك تركها لتبرد لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

ضعي البيض في العجينة وضعي كل بيضة على حدة واخلطي المزيج جيدًا بعد كل إضافة، أضيفي الفانيليا وقلبي مرة أخرى.

توضع العجينة في كيس المعجنات المزود بفوهة بالشكل المطلوب.

قومي بغلي الزيت في مقلاة على نار متوسطة، وقطعي العجينة إلى حوالي 5 سم في الزيت الساخن في المقلاة.

إذا لم يكن لديك كيس معجنات، يمكنك استخدام ملعقة صغيرة من الخليط وتقطيرها برفق في الزيت.

قومي بقلي بلح الشام لمدة ثلاث دقائق على كل جانب حتى يتحول إلى اللون البني الذهبي.

ثم أخرجيها من الزيت وصفيها لمدة 2-3 ثوانٍ، ثم ضعيها في الشراب لمدة دقيقة واحدة فقط

تجهيز بلح الشام