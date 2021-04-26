طريقة عمل كوكيز الفراولة كصنف جديد لعيد الفطر المبارك

طريقة عمل كوكيز الفراولة، حيث تعتبر الفراولة من أصناف الفاكهة المعروفة والمنتشرة في كل أنحاء العالم، كما أنها صنف رائع تتميز بطعمها الحلو واللاذع في نفس الوقت، ومما تتميز به فاكهة الفراولة أيضاً أنها تستخدم في صنع الكثير من أصناف الحلويات، وفي هذا المقال نعرض طريقة عمل صنف حلو لذيذ ومناسب لعيد الفطر المبارك، ونذكركم بأننا قدمنا لكم قبل ذلك وصفات مميزة لكعك العيد والغريبة وغيرها من وصفات حلويات العيد المميزة. المكونات المطلوبة لعمل كوكيز الفراولة: 3/4 كوب فراولة مهروسة.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

ربع كوب سكر بني.

عدد 3 ملعقة كبيرة سكر بودر.

عصير ثمرة ليمون كاملة.

بشر ثمرة ليمون كاملة.

2 كوب دقيق أبيض.

بيكنج بودر بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

رشة من الملح.

نصف كوب زبدة.

حبة بيض.

4 ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي (أي نوع مفضل لديكم).

فانيليا سائلة.

قطع فراولة. طريقة عمل كوكيز الفراولة في المنزل: لعمل كوكيز الفراولة اتبع الخطوات التالية بالتفصيل، قم بخلط الفراولة المهروسة مع ملعقة كبيرة من السكر وعصير الليمون، واترك الخليط حوالي عشر دقائق ثم قم بتصفيتها بمصفاة العصائر واترك الخليط جانباً.

في إناء مناسب اخلط كمية الدقيق مع ذرة الملح والبيكنج بودر واتركهم جانباً.

ضع الزبدة مع السكر الأبيض الناعم والسكر البني في إناء آخر واخفقهم باستخدام المضرب الكهربائي، حتى تحصل على قوام كريمي.

بعد ذلك قم بإضافة البيضة ومعها الفانيليا واستمر في الخفق، وأخيراً قم بإضافة الخليط الجاف بالتدريج مع الخفق حتى تحصل على قوام عجينة كوكيز الفراولة واتركها جانباً.

ضع السكر البودر مع قشر الليمون والجبنة الكريمي في وعاء واخفقهم جيداً.

احضر صينية فرن مدهونة بالزبدة أو بها ورقة زبدة، وشكل عجينة كوكيز الفراولة على شكل كرات صغيرة، وافردها في الصينية، وفوق كل قطعة من عجينة الكوكيز ضع ملعقة من خليط الفراولة وملعقة من الجبنة الكريمي، وبعد الانتهاء من كل الكمية توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة تتراوح بين ربع ساعة وعشرين دقيقة، وبعد تمام النضج تخرج من الفرن. الوسوم

طريقة عمل كوكيز الفراولة، حيث تعتبر الفراولة من أصناف الفاكهة المعروفة والمنتشرة في كل أنحاء العالم، كما أنها صنف رائع تتميز بطعمها الحلو واللاذع في نفس الوقت، ومما تتميز به فاكهة الفراولة أيضاً أنها تستخدم في صنع الكثير من أصناف الحلويات، وفي هذا المقال نعرض طريقة عمل صنف حلو لذيذ ومناسب لعيد الفطر المبارك، ونذكركم بأننا قدمنا لكم قبل ذلك وصفات مميزة لكعك العيد والغريبة وغيرها من وصفات حلويات العيد المميزة. المكونات المطلوبة لعمل كوكيز الفراولة: 3/4 كوب فراولة مهروسة.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

ربع كوب سكر بني.

عدد 3 ملعقة كبيرة سكر بودر.

عصير ثمرة ليمون كاملة.

بشر ثمرة ليمون كاملة.

2 كوب دقيق أبيض.

بيكنج بودر بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

رشة من الملح.

نصف كوب زبدة.

حبة بيض.

4 ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي (أي نوع مفضل لديكم).

فانيليا سائلة.

قطع فراولة. طريقة عمل كوكيز الفراولة في المنزل: لعمل كوكيز الفراولة اتبع الخطوات التالية بالتفصيل، قم بخلط الفراولة المهروسة مع ملعقة كبيرة من السكر وعصير الليمون، واترك الخليط حوالي عشر دقائق ثم قم بتصفيتها بمصفاة العصائر واترك الخليط جانباً.

في إناء مناسب اخلط كمية الدقيق مع ذرة الملح والبيكنج بودر واتركهم جانباً.

ضع الزبدة مع السكر الأبيض الناعم والسكر البني في إناء آخر واخفقهم باستخدام المضرب الكهربائي، حتى تحصل على قوام كريمي.

بعد ذلك قم بإضافة البيضة ومعها الفانيليا واستمر في الخفق، وأخيراً قم بإضافة الخليط الجاف بالتدريج مع الخفق حتى تحصل على قوام عجينة كوكيز الفراولة واتركها جانباً.

ضع السكر البودر مع قشر الليمون والجبنة الكريمي في وعاء واخفقهم جيداً.

احضر صينية فرن مدهونة بالزبدة أو بها ورقة زبدة، وشكل عجينة كوكيز الفراولة على شكل كرات صغيرة، وافردها في الصينية، وفوق كل قطعة من عجينة الكوكيز ضع ملعقة من خليط الفراولة وملعقة من الجبنة الكريمي، وبعد الانتهاء من كل الكمية توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة تتراوح بين ربع ساعة وعشرين دقيقة، وبعد تمام النضج تخرج من الفرن.

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