طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش وسر تتبيلة كنتاكي في المنزل

طريقة عمل دجاج كنتاكي ، من أشهر الأكلات التي يحب تناولها الكبير والصغير، وتقدم في جميع المطاعم والمحلات، وفي مقالتنا اليوم نقدم طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش سهلة ولذيذة في المنزل، وبدلاً من شرائها سنقوم بتحضير دجاج كنتاكي المقرمش في المنزل ونضمن جودة الطعم ونظافة التحضير أفضل لأسرتك تابعوا مقالنا.

طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش سنقدم مقادير دجاج كنتاكي وتحضير دجاج كنتاكي بالخطوات والتفاصيل: واحدة من الدجاج.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة ثوم باودر.

ملعقة كبيرة بصل باودر.

ملعقة كبيرة نشا.

1/2 كوب من الماء.

2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقتين من الكركم صغيرة.

ملعقة من البيكنج باودر صغيرة.

ملح.

فلفل أسود مطحون. إليك في مقالة سابقة طريقة عمل البوريك التركي باللحمة المفرومة للشيف هبة أبو الخير. طريقة التحضير قومي بغسل الدجاجة، ثم قومي بتقطيعها إلي 8 أجزاء.

في وعاء كبير أضيفي البهارات، التوم، والبصل، والنشا، والبابريكا، والكركم، والبيكنج باودر، والملح، والفلفل الأسود المطحون جميعها مع الدقيق، واخلطيهم معاً جيداً.

قومي بإضافة الماء علي الدقيق والبهارات، حتى تحصلي علي عجينة سائلة متماسكة قليلاً.

ثم قومي بإضافة قطع دجاج كنتاكي إلي عجينة الدقيق السائلة، وقومي بخلطهم مع العجينة جيداً.

إلي عجينة الدقيق السائلة، وقومي بخلطهم مع العجينة جيداً. أضيفي قطع دجاج كنتاكي في الدقيق وغطيها به.

في الدقيق وغطيها به. في زيت غزير علي نار عالية، أضيفي قطع الدجاجة، ثوم قومي بتهدئة النار وقومي بقلي دجاج كنتاكي .

. قومي بتقليب دجاج كنتاكي علي الجهتين حتى تحصلي علي دجاج كنتاكي مقرمش ب لون ذهبي.

علي الجهتين حتى تحصلي علي ب لون ذهبي. ثم ارفعيه من الزيت علي ورق حتى يمتص زوائد الزيت. طريقة التحضير والآن يمكنك تقديم دجاج كنتاكي المقرمش مع البطاطس الفرايز، والسلطات المتنوعة، مثل التومية والكول سلو، ويمكنك التعرف علي عمل التومية السوري زي المطاعم، وبذلك قد نكون أنهينا مقالتنا طريقة عمل دجاج كنتاكي. الوسوم

طريقة عمل دجاج كنتاكي ، من أشهر الأكلات التي يحب تناولها الكبير والصغير، وتقدم في جميع المطاعم والمحلات، وفي مقالتنا اليوم نقدم طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش سهلة ولذيذة في المنزل، وبدلاً من شرائها سنقوم بتحضير دجاج كنتاكي المقرمش في المنزل ونضمن جودة الطعم ونظافة التحضير أفضل لأسرتك تابعوا مقالنا.

طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش سنقدم مقادير دجاج كنتاكي وتحضير دجاج كنتاكي بالخطوات والتفاصيل: واحدة من الدجاج.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة ثوم باودر.

ملعقة كبيرة بصل باودر.

ملعقة كبيرة نشا.

1/2 كوب من الماء.

2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقتين من الكركم صغيرة.

ملعقة من البيكنج باودر صغيرة.

ملح.

فلفل أسود مطحون. إليك في مقالة سابقة طريقة عمل البوريك التركي باللحمة المفرومة للشيف هبة أبو الخير. طريقة التحضير قومي بغسل الدجاجة، ثم قومي بتقطيعها إلي 8 أجزاء.

في وعاء كبير أضيفي البهارات، التوم، والبصل، والنشا، والبابريكا، والكركم، والبيكنج باودر، والملح، والفلفل الأسود المطحون جميعها مع الدقيق، واخلطيهم معاً جيداً.

قومي بإضافة الماء علي الدقيق والبهارات، حتى تحصلي علي عجينة سائلة متماسكة قليلاً.

ثم قومي بإضافة قطع دجاج كنتاكي إلي عجينة الدقيق السائلة، وقومي بخلطهم مع العجينة جيداً.

إلي عجينة الدقيق السائلة، وقومي بخلطهم مع العجينة جيداً. أضيفي قطع دجاج كنتاكي في الدقيق وغطيها به.

في الدقيق وغطيها به. في زيت غزير علي نار عالية، أضيفي قطع الدجاجة، ثوم قومي بتهدئة النار وقومي بقلي دجاج كنتاكي .

. قومي بتقليب دجاج كنتاكي علي الجهتين حتى تحصلي علي دجاج كنتاكي مقرمش ب لون ذهبي.

علي الجهتين حتى تحصلي علي ب لون ذهبي. ثم ارفعيه من الزيت علي ورق حتى يمتص زوائد الزيت. طريقة التحضير والآن يمكنك تقديم دجاج كنتاكي المقرمش مع البطاطس الفرايز، والسلطات المتنوعة، مثل التومية والكول سلو، ويمكنك التعرف علي عمل التومية السوري زي المطاعم، وبذلك قد نكون أنهينا مقالتنا طريقة عمل دجاج كنتاكي.

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