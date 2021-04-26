طريقة عمل لازانيا بالبشاميل على طريقة أشهر المطاعم

طريقة عمل اللازانيا بالبشاميل التي تعد أحد أشهر وصفات المعكرونة التي تتميز بالمذاق اللذيذ الذي يفضله الكبار والصغار، اللازانيا هي أحد وصفات الباستا الإيطالية التي يختلف مذاقها باختلاف الحشو؛ حيث نجد اللازانيا بالفراخ، واللازانيا باللحم المفروم، واللازانيا بالسبانخ، واللازانيا بالبشاميل، وكل من هذه الحشوات تضيف إليها مذاق خاص ونكهة مفضلة ومحبوبة.

طريقة عمل اللازانيا بالبشاميل

تعد طريقة عمل اللازانيا بالبشاميل من الوصفات الشهية للازانيا الإيطالية، كما أنها سهلة التحضير؛ حيث أنها عبارة عن شرائح الباستا التي تتخللها حشو اللحم المفروم والبشاميل، وفيما يلي مكونات وطريقة عمل اللازانيا بالبشاميل:

شرائح اللازانيا بمقدار نصف كيلو غرام.

كوب جبن موتزاريلا.

لتر من الحليب السائل.

ثلاث مكعبات زبدة.

ملعقتين كبيرتين زيت ذرة.

نصف كوب صغير طحين.

ربع كيلو غرام لحم مفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

ثمرة طماطم مقطعة.

ملعقة كبيرة صلصة الطماطم.

توابل اللحم.

في البداية نقوم بتجهيز حشو اللازانيا بالبشاميل عن طريق وضع الزيت في قدر على النار ثم نضيف اللحم المفروم. نضيف البصل إلى وعاء اللحم المفروم ثم نغطي الوعاء ونتركه قليلًا حتى يذبل البصل. نضيف قطع الطماطم وصلصة الطماطم إلى اللحم المفروم ثم ننكه المكونات بالملح والفلفل الأسود وتوابل اللحم. نترك حشو اللازانيا بالبشاميل حتى ينضج تمامًا. ثم نقوم بتجهيز صوص البشاميل عن طريق وضع الزبدة في وعاء على النار ثم نضيف إليها الطحين. نقلب الطحين باستمرار حتى يصبح لونه ذهبي فاتح ثم نضيف إليه الحليب السائل. ننكه البشاميل بالملح والفلفل الأسود ورشة بسيطة من جوز الطيب المبشور. نحضر صينية اللازانيا بالبشاميل ثم نضع طبقة بسيطة من البشاميل في الصينية. نقوم برص شرائح اللازانيا بجانب بعضها البعض. نفرد على شرائح اللازانيا طبقة من حشو اللازانيا “اللحم المفروم”، وطبقة من البشاميل ثم نقوم بفرد طبقة أخرى من شرائح اللازانيا. نكرر الخطوة السابقة بالتناوب بين شرائح اللازانيا وحشو اللازانيا بالبشاميل حتى تنتهي بطبقة من البشاميل. ندخل صينية اللازانيا بالبشاميل الفرن، وعندما تقترب على النضج نقوم بفرد الجبن الموتزاريلا على الوجه ثم ندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.

المكوناتطريقة التحضير

نخرج صينية اللازانيا بالبشاميل واللحم المفروم من الفرن ثم نقدمها ونقطعها، وبهذا نكون قد قدمنا طريقة عمل اللازانيا بالبشاميل.