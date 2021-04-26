طريقة عمل كحك العيد بأسهل طريقة وبألذ وصفة

يتساءل الكثير عن كحك العيد وعن طريقة صنعة فهو من اهم عادات وتقاليد المصريين منذ القدم، ومع اقتراب عيد الفطر يتسارع الجميع في صناعة كحك العيد، كما أن طريقة عمله من أسهل الوصفات كما أنه من ألذ أنواع الحلويات ويتم تناوله في الأعياد بجانب البيتي فور والبسكويت، ويمكنك صناعته بطرق وأشكال مختلفة، يوجد بعض الأشخاص لا يستطيعون عمل الكحك فيقومون بشرائه من المتاجر ولكن سنقوم بتقديم لكم أسهل وألذ الوصفات لصناعة كحك العيد، كل ما عليك فعله هو قراءة وتنفيذ الخطوات التالية. طريقة عمل كحك العيد مع التزيين طريقة عمل كحك العيد مع التزيين مقادير كحك العيد

أحضر كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من السمن.

ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.

أضف إلى المكونات ملعقتان كبيرتان من سكر البودر.

أحضر ملعقة صغيرة من الملح.

قم بتجهيز كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثم قم بإحضار ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

ملعقتان كبيرتان من لبن البودر.

لتزين الكحك قم بإحضار سكر البودر.

للحشو قم بإحضار الملبن أو العجوة. طريقة عمل الكحك قم بإضافة كيلو من الدقيق داخل إناء أو داخل الخلاط.

بعدها نقوم بإضافة ملعقتان كبيرتان من السمسم.

ثم أضف ملعقتان كبيرتان من السمسم إلى الخليط.

قم بإضافة ملعقتان من لبن البودر.

اضف ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

بعدها نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

قم بإضافة ملعقة صغيرة من الملح.

قم بتقليب الخليط جيدا.

أثناء الخلط نقوم بإضافة نصف كيلو من السمن تدريجياً إلى الخليط.

ومن الضروري أن تقوم بإضافة كوب من الماء إلى الخليط.

بعد أن تم الخلط قوم بتشكيل العجين على حسب رغبتك في أسرع وقت ممكن.

قم بحشو الملبن أو العجوة وتشكيله.

بعد تشكيل الكحك نقوم بالضغط عليه بشكل خفيف ثم نقوم بتركه بضعأ من الوقت حتى يخمر.

بعد أن يخمر الكحك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مئة وثمانون درجة مئوية.

ثم نقوم بوضع الكحك داخل الفرن لمدة تتراوح بين خمسة عشر دقيقة إلى عشرين دقيقة.

بعد أن يأخذ الكحك اللون الذهبي نقوم بإخراج الكحك من الفرن وتركه حتى يبرد. الوسوم

يتساءل الكثير عن كحك العيد وعن طريقة صنعة فهو من اهم عادات وتقاليد المصريين منذ القدم، ومع اقتراب عيد الفطر يتسارع الجميع في صناعة كحك العيد، كما أن طريقة عمله من أسهل الوصفات كما أنه من ألذ أنواع الحلويات ويتم تناوله في الأعياد بجانب البيتي فور والبسكويت، ويمكنك صناعته بطرق وأشكال مختلفة، يوجد بعض الأشخاص لا يستطيعون عمل الكحك فيقومون بشرائه من المتاجر ولكن سنقوم بتقديم لكم أسهل وألذ الوصفات لصناعة كحك العيد، كل ما عليك فعله هو قراءة وتنفيذ الخطوات التالية. طريقة عمل كحك العيد مع التزيين طريقة عمل كحك العيد مع التزيين مقادير كحك العيد

أحضر كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من السمن.

ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.

أضف إلى المكونات ملعقتان كبيرتان من سكر البودر.

أحضر ملعقة صغيرة من الملح.

قم بتجهيز كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثم قم بإحضار ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

ملعقتان كبيرتان من لبن البودر.

لتزين الكحك قم بإحضار سكر البودر.

للحشو قم بإحضار الملبن أو العجوة. طريقة عمل الكحك قم بإضافة كيلو من الدقيق داخل إناء أو داخل الخلاط.

بعدها نقوم بإضافة ملعقتان كبيرتان من السمسم.

ثم أضف ملعقتان كبيرتان من السمسم إلى الخليط.

قم بإضافة ملعقتان من لبن البودر.

اضف ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

بعدها نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

قم بإضافة ملعقة صغيرة من الملح.

قم بتقليب الخليط جيدا.

أثناء الخلط نقوم بإضافة نصف كيلو من السمن تدريجياً إلى الخليط.

ومن الضروري أن تقوم بإضافة كوب من الماء إلى الخليط.

بعد أن تم الخلط قوم بتشكيل العجين على حسب رغبتك في أسرع وقت ممكن.

قم بحشو الملبن أو العجوة وتشكيله.

بعد تشكيل الكحك نقوم بالضغط عليه بشكل خفيف ثم نقوم بتركه بضعأ من الوقت حتى يخمر.

بعد أن يخمر الكحك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مئة وثمانون درجة مئوية.

ثم نقوم بوضع الكحك داخل الفرن لمدة تتراوح بين خمسة عشر دقيقة إلى عشرين دقيقة.

بعد أن يأخذ الكحك اللون الذهبي نقوم بإخراج الكحك من الفرن وتركه حتى يبرد.

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