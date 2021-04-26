أفضل وجبات الإفطار والسحور لمرضى الكوليسترول في رمضان

عادة ما يزداد الإقبال على تناول الأطعمة السكرية والدسمة في الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، في محاولة لتعويض الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام الطويلة منذ آذان الفجر وحتى آذان المغرب، إلا أن ذلك قد يتسبب في مشاكل صحية مقلقة وخاصة لأولئك الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة مثل مرضى الكوليسترول.

في حالة مرضى الكوليسترول لا ينصح فقط بتجنب تناول الأطعمة الدسمة، وإنما ينصح أيضا بتناول الأطعمة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، والتي تعمل أيضا على خفض نسبة البروتين الدهني منخفض الكثافة والذي يحمل الكوليسترول الضار ويعد سبب رئيسي في الإصابة بانسداد الشرايين، أما عن أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها لخفض نسبة الكوليسترول في الجسم فهي الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي ترتبط بجزيئات الكوليسترول في الجهاز الهضمي، وتعمل على سحبها خارج الجسم قبل أن تدخل الدورة الدموية في الجسم، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتعددة غير المشبعة، والتي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار أو البروتين الدهني الضار منخفض الكثافة LDL، والأطعمة التي تحتوي على مواد مثل الستيرولات والستانولات النباتية التي تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول.

وفيما يلي مجموعة من أفضل الأطعمة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والتي ينصح أن يقوم مرضى الكوليسترول بتناولها في الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك:

الشوفان

تناول الشوفان على الإفطار أو السحور يمكنه أن يمنحك ما لا يقل عن 2 جرام من الألياف القابلة للذوبان، ويمكنك تناول الشوفان في صورة حساء مطبوخ أو في صورة شوفان غير مطبوخ مع الزبادي المضاف إليه بعض قطع الفاكهة مثل الموز والفراولة للحصول على جزء من احتياجات الجسم من الألياف والتي تتراوح من 20 إلى 35 جرام من الألياف يوميا، مع 5 إلى 10 جرام من الألياف القابلة للذوبان.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة غنية بالفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية التي يحتاجها الجسم وكذلك الألياف الغذائية التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم، ويمكن تناول الحبوب الكاملة في صورة العديد من الأطعمة الصحية لذيذة الطعم في وجبات الإفطار والسحور مثل حساء الشعير كامل الحبة، الأرز البني المطهو، البرغل (القمح المجروش)، الشوفان كامل الحبة، الخبز والمكرونة والمعجنات والمقرمشات المصنوعة من حبة كاملة.

الفاصوليا

الفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان، كما أنها تستغرق بعض الوقت حتى يهضمها الجسم، مما يعني أنك ستشعر بالشبع لفترة أطول بعد تناولها وهو ما يجعل الفاصوليا أيضا طعام مثالي للأشخاص الذين يحاولون التحكم في نسبة الكوليسترول في أجسامهم ويحاولون فقدان الوزن، ويمكن تحضير الفاصوليا بطرق متنوعة لتناولها في جبة الإفطار والسحور، تتضمن تناولها مسلوقة ومصفاة مع سلطة خضراء أو كسلطة فاصوليا أو تناولها كحساء مع الأزر.

الباذنجان والبامية

ويتميز كلاهما بأنهما من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية وهما أيضا مصدر جيد للغاية للألياف القابلة للذوبان، ويمكن تناول البامية في صورة طاجن مطهو بعصير الطماطم، وينصح بتناول الباذنجان في صورة طبق مقبلات جانبي من الباذنجان المخلل أو في صورة باذنجان مطهو في صينية بالفرن أو كطاجن مسقعة بدلا من تناوله في صورة باذنجان مقلي.

المكسرات

تشير الدراسات إلى أن تناول المكسرات مثل اللوز والجوز والفول السوداني يعزز صحة القلب، وينصح بتناول 2 أونصة من المكسرات يوميا لخفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة بنسبة 5٪. على الأقل، ويمكن تناول المكسرات كطبق جانبي خفيف على الإفطار والسحور أو إضافتها على أطباق الحلوى الصحية في صورة مسحوق.

الفواكه والحمضيات

تساعد الفواكه والحمضيات مثل تفاح والعنب والفراولة على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان وينصح بتناولها على الإفطار والسحور كثمار فاكهة أو كقطع فاكهة مع الزبادي أو كسلطة فواكه محلاة بالعسل.

الأطعمة الغنية بالستيرولات والستانولات

تعمل الستيرولات والستانولات النباتية على تقليل نسبة امتصاص الجسم للكوليسترول من الطعام وتوجد الستانولات النباتية والستيرولات النباتية بشكل طبيعي في الأطعمة النباتية مثل الفول والعدس والحبوب والزيوت النباتية والبذور والمكسرات، وهي متوفرة أيضا في منتجات الأطعمة الصحية المصنعة والمعززة بالستانولات والستيرولات النباتية والتي تتضمن ألواح الجرانولا وحتى عصير البرتقال والشوكولاتة، كما أنها متوفرة كمكملات غذائية، ويمكن أن يساعد تناول 2 جرام من الستيرولات أو الستانولات النباتية يوميا على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم بنسبة تصل إلى 10٪.

الأسماك الدهنية

تناول الأسماك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع يمكنه أن يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم بطريقتين: عن طريق استبدال اللحوم الحمراء الغنية بالدهون مشبعة والبروتين الدهني منخفض الكثافة بمصدر بروتين صحي آخر وهو الأسماك وهي غنية بالأحماض الدهنية الصحية أوميغا 3 والتي تعمل على خفض نسبة البروتين الدهني منخفض الكثافة كما تعمل أيضا على تعزيز صحة القلب والتقليل من فرص الإصابة بالأزمات القلبية.