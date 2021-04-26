طريقة عمل السمبوسة باللحمة من غير ما تشرب زيت

طريقة عمل السمبوسة باللحمة من غير ماتشرب زيت؛ تُعد السمبوسة من أهم وألذ الأكلات الرمضانية التي يعشقها الكثير كبار وصغار حيث أنها عبارة عن نوع من المعجنات يتم حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة، كما يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مثل قلي السمبوسة في القلاية الهوائية، أو في الفرن وغيرهم، ومن خلال التالي نتعرف معكم على طريقة عمل السمبوسة بدون ماتشرب زيت.

طريقة عمل السمبوسة باللحمة من غير ماتشرب زيت

تُعد السمبوسة من الأكلات المفضلة لدى الكثير خاصة في شهر رمضان حيث دائما ما توجد على السفرة الرمضانية لذلك أصبحت السمبوسة من أشهر الأكلات الرمضانية، ويمكن تحضيرالسمبوسة بالعديد من الحشوات مثل حشوة الخضار وحشوة اللحم المفروم, وحشوة الجبن وغيرهم، ومن خلال التالي نقدم اليكم طريقة عمل السمبوسة باللحمة من غير ماتشرب زيت.

سمبوسة جاهزة.

بصلة واحدة مفرومة.

ملعقتين من الزيت.

500 جرام من اللحم المفروم.

ملح حسب الرغبة.

توابل لحم.

زيت للقلي.

أولاً نقوم بتحضير الحشوة عن طريق وضع ملعقتين من الزيت في إناء على نار متوسطة.

ثم يتم إضافة اللحم ونقلب قليلاً حتى يتغير لون اللحم، ثم يتم إضافة البصل مع التقليب.

نقوم بإضافة الملح والتوابل ونقلب حتى تختلط المكونات جيداً.

نقوم بتغطية الإناء قليلاً حتى ينضح اللحم، ثم نغلق النار ونتركه حتى يبرد.

نقوم بحشو رقائق السمبوسة واحدة واحدة بوضع ملعقة من الحشو في كل قطعة من السمبوسة، ثم لفها على شكل مثلث.

يجب غلق السمبوسة جيداً حتى لا يخرج الحشو وتمتص الكثير من الزيت.

ثم يتم وضع السمبوسة قطعة قطعة في حليب سائل ثم في الطحين وتغطيتها جيداً.

ثم نقوم بقلي السمبوسة في زيت غزير محمى جيداً حتى تتحمر السمبوسة جيداً، وتصبح ذهبية اللون بدون ماتشرب زيت.

المكوناتطريقة تحضير السمبوسة باللحمةطرق قلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت

هناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها لتحضير سمبوسة مقلية صحية منها.

نقوم بتسخين الزيت جيداً قبل وضع السمبوسة حتى لا تلتصق في الوعاء وتمتص الزيت، ثم يتم تهدأ النار بعد وضع السمبوسة منعاً لحرقها، وبعد أن تصبح ذهبية اللون يتم رفعها على مناديل ورقية حتى تمتص الزيت الزائد بها.

يمكن وضعها في الفرن بدون وضع زيت وتترك حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

يمكن أيضاً استخدام القلاية الهوائية لقلي السمبوسة بدون زيت حيث أن القلاية الهوائية من الأدوات التي تساعد على تحضير الطعام بدون استخدام زيت.

هكذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل السمبوسة باللحمة من غير ماتشرب زيت, وطرق قلي السمبوسة بدون ماتشرب زيت.