لأول مرة حصري طريقة إزالة شعر الجسم وشعر العانة وتحت الإبط وبدون الم

سر إزالة شعر الجسم وشعر العانة وتحت الإبط وبدون الم، تبحث جميع النساء عن طرق وأساليب للتخلص من الشعر المتواجد في الجسم حيث أن ظهوره يتسبب في الإحراج، لذلك توجد طرق بسيطة وبمكونات منزلية يمكن استخدامها في التخلص من الشعر. حصري سر إزالة شعر الجسم وشعر العانة وتحت الإبط وبدون الم حصري سر إزالة شعر الجسم وشعر العانة وتحت الإبط وبدون الم وصفات منزلية للتخلص من الشعر الزائد في الجسم يوجد بعض الوصفات والأتي تتبعها العديد من السيدات والتي يمكن تحضيرها في المنول ومنها: وصفة عصير الليمون والسكر وصفة عصير الليمون والسكر مكونات عصير الليمون والسكر لاازالة الشعر أربعة ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

مقدار مناسب من نشا الذرة.

كوب كبير من السكر.

أربعة ملاعق صغيرة من الماء. طريقة تحضير عصير الليمون والسكر احضري إناء عميق واسكبي به كل من الماء والسكر وعصير الليمون ثم ابدئي في تحريكهم بشكل جيد بواسطة ملعقة خشبية واستمري حتى تتأكدي من امتزاجهم بشكل جيد.

ابدئي في رفع الإناء المحتوي على المكونات على نار هادئة واتركيه حتى نبدأ كافة المكونات في الغليان، ثم بعدها ابدئي في خفض الحرارة، ثم اتركيها على النار لمدة عشرة دقائق حتى تأخذ المكونات اللون الذهبي.

ابدئي في سكب مزيج السكر على سطح بارد واتركيه حتى يبرد.

تأكدي من تنظيف المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها، وجففيها بشكل جيد.

اعملي على رش مسحوق نشا الذرة على تلك المنطقة وذلك لتسهيل عملية إزالة الوصفة بعد أستعمالها.

خذي مقدار قليل من الخليط ودلكية بشكل جيد بين الأصابع ثم ضعيه على المنطقة المحتوية على الشعر ووزعيها بشكل جيد في عكس اتجاه الشعر.

احضري قطعة من القماش وضعيها على الشمع ثم اضغطي عليها جيدا حتى يلتصق الشمع بالقماش.

انتظري لعدة دقائق ثم ابدئي في سحب قطعة القماش بشكل سريع وفي عكس اتجاه الشعر.

بعد الانتهاء من إزالة الشعر اغسلي المنطقة بالماء الدافئ ورطبيها جيدا باستخدام زيت جوز الهند. الوسوم

سر إزالة شعر الجسم وشعر العانة وتحت الإبط وبدون الم، تبحث جميع النساء عن طرق وأساليب للتخلص من الشعر المتواجد في الجسم حيث أن ظهوره يتسبب في الإحراج، لذلك توجد طرق بسيطة وبمكونات منزلية يمكن استخدامها في التخلص من الشعر. حصري سر إزالة شعر الجسم وشعر العانة وتحت الإبط وبدون الم حصري سر إزالة شعر الجسم وشعر العانة وتحت الإبط وبدون الم وصفات منزلية للتخلص من الشعر الزائد في الجسم يوجد بعض الوصفات والأتي تتبعها العديد من السيدات والتي يمكن تحضيرها في المنول ومنها: وصفة عصير الليمون والسكر وصفة عصير الليمون والسكر مكونات عصير الليمون والسكر لاازالة الشعر أربعة ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

مقدار مناسب من نشا الذرة.

كوب كبير من السكر.

أربعة ملاعق صغيرة من الماء. طريقة تحضير عصير الليمون والسكر احضري إناء عميق واسكبي به كل من الماء والسكر وعصير الليمون ثم ابدئي في تحريكهم بشكل جيد بواسطة ملعقة خشبية واستمري حتى تتأكدي من امتزاجهم بشكل جيد.

ابدئي في رفع الإناء المحتوي على المكونات على نار هادئة واتركيه حتى نبدأ كافة المكونات في الغليان، ثم بعدها ابدئي في خفض الحرارة، ثم اتركيها على النار لمدة عشرة دقائق حتى تأخذ المكونات اللون الذهبي.

ابدئي في سكب مزيج السكر على سطح بارد واتركيه حتى يبرد.

تأكدي من تنظيف المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها، وجففيها بشكل جيد.

اعملي على رش مسحوق نشا الذرة على تلك المنطقة وذلك لتسهيل عملية إزالة الوصفة بعد أستعمالها.

خذي مقدار قليل من الخليط ودلكية بشكل جيد بين الأصابع ثم ضعيه على المنطقة المحتوية على الشعر ووزعيها بشكل جيد في عكس اتجاه الشعر.

احضري قطعة من القماش وضعيها على الشمع ثم اضغطي عليها جيدا حتى يلتصق الشمع بالقماش.

انتظري لعدة دقائق ثم ابدئي في سحب قطعة القماش بشكل سريع وفي عكس اتجاه الشعر.

بعد الانتهاء من إزالة الشعر اغسلي المنطقة بالماء الدافئ ورطبيها جيدا باستخدام زيت جوز الهند.

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