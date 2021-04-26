ب 2 كوب من الدقيق عملت أكبر كمية من كوكيز العيد زي الجاهز وطعمة روعة

عملت أكبر كمية من كوكيز العيد زي الجاهز وطعمة روعة، الكوكيز هي إحدى الحلويات سهلة التحضير، والتي يحبها كثير من الأشخاص، سواءً الأطفال أو الكبار، وهي تشبه البسكويت إلى حد كبير، غير أنها قابلة للحشو بأي مكوِّن تريده كالشيكولاتة، ولعل هذا ما جعلها تحظى بقبولٍ واسع وسبب بحث الكثير عن كيفية تحضيرها لذلك تابعونا لنتعرف على مكونات الكوكيز لتحضيرها في المنزل.

طريقة عمل الكوكيز السادة

يمكن تحضيرها من خلال مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل وهي كما يلي:

نخلط الزبدة والسكر في إناءٍ واحد، ثم نخفق البيض في إناء آخر ونضيف إليه الفانيليا.

نضع خليط البيض والفانيليا على خليط ا لزبدة والسكر ، ونقوم بمزجهما بشكلٍ جيد.

، ونقوم بمزجهما بشكلٍ جيد. نخلط الدقيق والملح في وعاء منفصل، ثم نضيفهما للخليط السائل، ونقوم بتقليب المزيج باستخدام ملعقة خشبية كبيرة، ليصبح عجينةً لينة.

نغطي الوعاء لمدة ساعة تقريبًا، ونُسخِّن الفرن عند درجة حرارة مائتين.

بعدها نقوم بتشكيل الكوكيز على شكل دوائر صغيرة، ونرش سكر بودرة في صينية الكوكيز قبل وضعه.

نترك الصينية في الفرن لمدة ثلث ساعة، حتى تأخذ اللون الذهبي.

مكوناتطريقة تحضيرطريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

الكوكيز بالشيكولاته لها جمهورها الكبير وتتمثل مكوناتها وطريقة تحضيرها فيما يلي.

نخلط الزبدة والسكر، ونضيف لهما البيضة والفانيليا.

نخلط المكونات الجافة؛ الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو، ثم نضعهم بالتدريج على الخليط السائل.

نضيف الشيكولاتة ونبدأ بعجن المكونات جيدًا.

ثم نقوم برش الصينية بالزيت والدقيق ونضع الكوكيز فيها، وندخلها الفرن المُسخَّن مسبقًا.

مكونات عمل الكوكيز بالشيكولاتة طريقة تحضير عمل الكوكيز بالشيكولاتة