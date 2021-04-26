سر عجينة الأكلير الهش بخطوات سهلة وسريعة تعرفي عليها أحلى من بتاع المحلات

من المعروف عالمياً أن فرنسا دولة رائدة في عمل الحلويات والطعام بشكل عام، وتعتبر عجينة الأكلير الفرنسية من الحلويات الشهية سهلة التحضير بالمنزل، ويتم تحضيرها من عجينة الشو، والتي تُستخدم في إعداد الكثير من الوصفات الأخرى مثل الزلابية والدونات الفرنسية. مقادير عجينة الأكلير العجينة كوب من الدقيق. كوب من الماء. ٦٠ جرام زبدة. ٤حبات من البيض. ملعقة صغيرة ملح.

الحشوة ٢ كوب حليب سائل. نصف كوب سكر. ربع كوب نشا. ٣ حبات صفار البيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. قشرة حبة ليمون مبشورة. ملعقة صغيرة زبدة.

طريقة تحضير عجينة الأكلير في وعاء سخني الماء وأضيفي إليه الزبدة وقلبي حتى تذوب.

أضيفي الدقيق على خليط الماء والزبدة وقلبي حتى تحصلي على عجينة، وقلبي على النار لمدة دقيقتين.

اطفئي النار واتركي العجينة لتبرد تماماً.

أضيفي البيض على العجينة تدريجياً الواحدة تلو الأخرى، واخلطي يدوياً أو في الخلاط الكهربائي جني تحصلي على عجينة طرية تلتصق قليلاً، ثم ضعي العجينة في كيس حلواني.

سخني الفرن على حرارة 190 درجة.

اصنعي من العجينة شكل أصابع بطول مناسب على صينية فرن غير لاصقة، ولا تنسى ترك مسافة بين الواحدة والأخرى.

يتم إدخال الصينية الفرن لمدة 35:40 دقيقة حتى تأخذ أصابع الأكلير اللون الذهبي، ثم تخرج من الفرن وتُترك لتبرد تماماً.

ولتحضير الحشوة ضعي اللبن مع قشور الليمون في وعاء واتركيه يغلي على النار.

اخلطي السكر مع النشا والبيض جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي اللبن على خليط السكر والبيض وقلبي، ثم ضعيه على النار وقلبي ليصبح قوامه متماسك شبيهاً بالكاسترد.

ارفعيه من على النار ثم اتركيه ليبرد تماماً، ثم ضعي الفانيليا والزبدة واخلطي حتى تذوب الزبدة.

ضعي الكريمة في الثلاجة لتبرد تماماً، ثم اخرجيها وضعيها في كيس حلواني.

ادخلي طرف كيس الحلواني في طرف عجينة الأكلير لحشوها. الوسوم

من المعروف عالمياً أن فرنسا دولة رائدة في عمل الحلويات والطعام بشكل عام، وتعتبر عجينة الأكلير الفرنسية من الحلويات الشهية سهلة التحضير بالمنزل، ويتم تحضيرها من عجينة الشو، والتي تُستخدم في إعداد الكثير من الوصفات الأخرى مثل الزلابية والدونات الفرنسية. مقادير عجينة الأكلير العجينة كوب من الدقيق. كوب من الماء. ٦٠ جرام زبدة. ٤حبات من البيض. ملعقة صغيرة ملح.

الحشوة ٢ كوب حليب سائل. نصف كوب سكر. ربع كوب نشا. ٣ حبات صفار البيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. قشرة حبة ليمون مبشورة. ملعقة صغيرة زبدة.

طريقة تحضير عجينة الأكلير في وعاء سخني الماء وأضيفي إليه الزبدة وقلبي حتى تذوب.

أضيفي الدقيق على خليط الماء والزبدة وقلبي حتى تحصلي على عجينة، وقلبي على النار لمدة دقيقتين.

اطفئي النار واتركي العجينة لتبرد تماماً.

أضيفي البيض على العجينة تدريجياً الواحدة تلو الأخرى، واخلطي يدوياً أو في الخلاط الكهربائي جني تحصلي على عجينة طرية تلتصق قليلاً، ثم ضعي العجينة في كيس حلواني.

سخني الفرن على حرارة 190 درجة.

اصنعي من العجينة شكل أصابع بطول مناسب على صينية فرن غير لاصقة، ولا تنسى ترك مسافة بين الواحدة والأخرى.

يتم إدخال الصينية الفرن لمدة 35:40 دقيقة حتى تأخذ أصابع الأكلير اللون الذهبي، ثم تخرج من الفرن وتُترك لتبرد تماماً.

ولتحضير الحشوة ضعي اللبن مع قشور الليمون في وعاء واتركيه يغلي على النار.

اخلطي السكر مع النشا والبيض جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي اللبن على خليط السكر والبيض وقلبي، ثم ضعيه على النار وقلبي ليصبح قوامه متماسك شبيهاً بالكاسترد.

ارفعيه من على النار ثم اتركيه ليبرد تماماً، ثم ضعي الفانيليا والزبدة واخلطي حتى تذوب الزبدة.

ضعي الكريمة في الثلاجة لتبرد تماماً، ثم اخرجيها وضعيها في كيس حلواني.

ادخلي طرف كيس الحلواني في طرف عجينة الأكلير لحشوها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عجينة الأكلير الهش بخطوات سهلة وسريعة تعرفي عليها أحلى من بتاع المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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