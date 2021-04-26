هقولك على سر الحليب المكثف المحلى في دقيقتين لجميع الحلويات لازم تجربيها

الحليب المكثف المحلى في دقيقتين لجميع الحلويات، تحتاج الكثير من المأكولات والحلويات السريعة مثل الأيس كريم وغيرها إلى إضافة الحليب المكثف فهو يعطي الحلويات مذاق خاص وفريد من نوعه لذلك إليكم طريقة تحضيره بخطوات بسيطة وبدون تكلفة. الحليب المكثف المحلى في دقيقتين لجميع الحلويات لازم تجربيها الحليب المكثف المحلى في دقيقتين لجميع الحلويات لازم تجربيها مكونات الحليب المكثف المحلى ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الحليب السائل.

ملعقة طعام كبيرة من الزبدة الغير مملحة والتي تكون بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض. طريقة تحضير الحليب المحلى احضري إناء تيفال أو أي نوع آخر بشرط أن يكون غير قابل للالتصاق الأشياء به، ثم ضعي به اللبن والسكر وقلبي جيدا حتى تمتزج.

وقلبي جيدا حتى تمتزج. ارفعي الإناء على نار متوسطة واتركيها حتى يتم الغليان.

عندما تلاحظين بدء غليان الحليب اخفضي درجة حرارة النار وقلبي بصفة مستمرة.

أضيفي الزبدة الطريقة وابدئي في التحريك مرة أخرى.

ابدئي في رفع الخليط عن النار عندما تلاحظين نقص كمية الحليب وزيادة سمك القوام.

اتركي الخليط إلى أن يبرد ويصبح سمكه اكبر.

استخدمي المضرب الكهربائي واخفقي الخليط وذلك أن وجدت تكتلات فتلك الخطوة سوف تعمل على التخلص من التكتلات بشكل نهائي.

ضعي الخليط في عبوة محكمة الغلق وضعيه في الثلاجة حتى تحتاجين إليه . طريقة عمل الحليب المكثف بالحليب البودرة طريقة تحضير الحليب المحلىطريقة عمل الحليب المكثف بالحليب البودرة مكونات الحليب المكثف بالحليب البودرة كوب من السكر البودرة.

كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب كبير الحجم من الماء المغلي. طريقة تحضير الحليب المكثف بالحليب البودرة احضري الخلاط الكهربائي وضعي به كل من الماء والسكر والحليب البودرة واخفقي حتى تختلط المكونات.

استمري في الخفق بشكل سريع إلى أن تحصلي على قوام متماسك.

ضعي الخليط في الثلاجة حتى يصبح قوامه متماسك بشكل اكبر.

في حالة إن كان القوام خفيف فيمكن وضع القليل من حليب البودرة عليه حتى يصبح متماسك. الوسوم

الحليب المكثف المحلى في دقيقتين لجميع الحلويات، تحتاج الكثير من المأكولات والحلويات السريعة مثل الأيس كريم وغيرها إلى إضافة الحليب المكثف فهو يعطي الحلويات مذاق خاص وفريد من نوعه لذلك إليكم طريقة تحضيره بخطوات بسيطة وبدون تكلفة. الحليب المكثف المحلى في دقيقتين لجميع الحلويات لازم تجربيها الحليب المكثف المحلى في دقيقتين لجميع الحلويات لازم تجربيها مكونات الحليب المكثف المحلى ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الحليب السائل.

ملعقة طعام كبيرة من الزبدة الغير مملحة والتي تكون بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض. طريقة تحضير الحليب المحلى احضري إناء تيفال أو أي نوع آخر بشرط أن يكون غير قابل للالتصاق الأشياء به، ثم ضعي به اللبن والسكر وقلبي جيدا حتى تمتزج.

وقلبي جيدا حتى تمتزج. ارفعي الإناء على نار متوسطة واتركيها حتى يتم الغليان.

عندما تلاحظين بدء غليان الحليب اخفضي درجة حرارة النار وقلبي بصفة مستمرة.

أضيفي الزبدة الطريقة وابدئي في التحريك مرة أخرى.

ابدئي في رفع الخليط عن النار عندما تلاحظين نقص كمية الحليب وزيادة سمك القوام.

اتركي الخليط إلى أن يبرد ويصبح سمكه اكبر.

استخدمي المضرب الكهربائي واخفقي الخليط وذلك أن وجدت تكتلات فتلك الخطوة سوف تعمل على التخلص من التكتلات بشكل نهائي.

ضعي الخليط في عبوة محكمة الغلق وضعيه في الثلاجة حتى تحتاجين إليه . طريقة عمل الحليب المكثف بالحليب البودرة طريقة تحضير الحليب المحلىطريقة عمل الحليب المكثف بالحليب البودرة مكونات الحليب المكثف بالحليب البودرة كوب من السكر البودرة.

كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب كبير الحجم من الماء المغلي. طريقة تحضير الحليب المكثف بالحليب البودرة احضري الخلاط الكهربائي وضعي به كل من الماء والسكر والحليب البودرة واخفقي حتى تختلط المكونات.

استمري في الخفق بشكل سريع إلى أن تحصلي على قوام متماسك.

ضعي الخليط في الثلاجة حتى يصبح قوامه متماسك بشكل اكبر.

في حالة إن كان القوام خفيف فيمكن وضع القليل من حليب البودرة عليه حتى يصبح متماسك.

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