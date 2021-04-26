أفضل طريقة لعمل بسبوسة باللوز أشهى الحلويات الشرقية في رمضان والعزومات

تبحث ربات المنزل عن أفضل طريقة لعمل بسبوسة باللوز وذلك لأنها من أشهى الحلويات الشرقية التي يحبها كل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أن لها قيمة غذائية كبيرة ولا يمكن الاستغناء عنها في شهر رمضان المبارك، ولذلك دعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على الطريقة الأفضل لتحضير بسبوسة باللوز في المنزل.

تُعد البسبوسة من أفضل الحلوى الشرقية التي يحبها عدد كبير من الأسر، وفي شهر رمضان يكون للبسبوسة مكانة خاصة وأساسية على السفرة الخاصة بالحلويات بعد الإفطار، ويرجع اسم بسبوسة إلى الفعل بس، وبس الدقيق تشير إلى خلطه بالماء والسمن والزيت، وهناك عدة طرق مختلفة لتزينها وتحضيرها، وسوف نعرض لكم أفضل طريقة لعمل بسبوسة باللوز من خلال السطور التالية.

مقدار علبة كبيرة من الحليب المكثف المحلى.

مقدار كوب من اللوز المطحون.

كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

10 ملاعق كبيرة من الزيت.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.