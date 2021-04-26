أفضل طريقة لعمل بسبوسة باللوز أشهى الحلويات الشرقية في رمضان والعزومات

تبحث ربات المنزل عن أفضل طريقة لعمل بسبوسة باللوز وذلك لأنها من أشهى الحلويات الشرقية التي يحبها كل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أن لها قيمة غذائية كبيرة ولا يمكن الاستغناء عنها في شهر رمضان المبارك، ولذلك دعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على الطريقة الأفضل لتحضير بسبوسة باللوز في المنزل.أفضل طريقة لعمل بسبوسة باللوز
تُعد البسبوسة من أفضل الحلوى الشرقية التي يحبها عدد كبير من الأسر، وفي شهر رمضان يكون للبسبوسة مكانة خاصة وأساسية على السفرة الخاصة بالحلويات بعد الإفطار، ويرجع اسم بسبوسة إلى الفعل بس، وبس الدقيق تشير إلى خلطه بالماء والسمن والزيت، وهناك عدة طرق مختلفة لتزينها وتحضيرها، وسوف نعرض لكم أفضل طريقة لعمل بسبوسة باللوز من خلال السطور التالية.مقادير البسبوسة باللوز
- مقدار علبة كبيرة من الحليب المكثف المحلى.
- مقدار كوب من اللوز المطحون.
- كوب من السميد.
- ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.
- 10 ملاعق كبيرة من الزيت.
- مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- أولًا عليكِ خلط الزيت مع الحليب المكثف في وعاء بحجم متوسط باستخدام ملعقة كبيرة حتى تتجانس المكونات جيدًا.
- من ثم ثومي بإضافة البيكنج باودر والسميد، واللوز، والفانيليا، ومن ثم قومي بالخلط من جديد حتى تحصلين على خليط متجانس.
- قومي بسكب الخلطي في صينية فرن تم دهنها بالقليل من الزيت مسبقًا.
- من ثم عليكِ توزيع حبات اللوز على الوجه الخاص بالخليط.
- قومي بإدخال الصينية إلى الفرن الذي سبق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة.
- قومي بترك الصينية في الفرن حتى تتحمر البسبوسة.
- من ثم بعد أن تنضج قومي برفعها من الفرن واسكبي الشربات
أو القطر عليها مباشرةً وهي ساخنة.
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تبحث ربات المنزل عن أفضل طريقة لعمل بسبوسة باللوز وذلك لأنها من أشهى الحلويات الشرقية التي يحبها كل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أن لها قيمة غذائية كبيرة ولا يمكن الاستغناء عنها في شهر رمضان المبارك، ولذلك دعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على الطريقة الأفضل لتحضير بسبوسة باللوز في المنزل.أفضل طريقة لعمل بسبوسة باللوز
تُعد البسبوسة من أفضل الحلوى الشرقية التي يحبها عدد كبير من الأسر، وفي شهر رمضان يكون للبسبوسة مكانة خاصة وأساسية على السفرة الخاصة بالحلويات بعد الإفطار، ويرجع اسم بسبوسة إلى الفعل بس، وبس الدقيق تشير إلى خلطه بالماء والسمن والزيت، وهناك عدة طرق مختلفة لتزينها وتحضيرها، وسوف نعرض لكم أفضل طريقة لعمل بسبوسة باللوز من خلال السطور التالية.مقادير البسبوسة باللوز
- مقدار علبة كبيرة من الحليب المكثف المحلى.
- مقدار كوب من اللوز المطحون.
- كوب من السميد.
- ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.
- 10 ملاعق كبيرة من الزيت.
- مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- أولًا عليكِ خلط الزيت مع الحليب المكثف في وعاء بحجم متوسط باستخدام ملعقة كبيرة حتى تتجانس المكونات جيدًا.
- من ثم ثومي بإضافة البيكنج باودر والسميد، واللوز، والفانيليا، ومن ثم قومي بالخلط من جديد حتى تحصلين على خليط متجانس.
- قومي بسكب الخلطي في صينية فرن تم دهنها بالقليل من الزيت مسبقًا.
- من ثم عليكِ توزيع حبات اللوز على الوجه الخاص بالخليط.
- قومي بإدخال الصينية إلى الفرن الذي سبق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة.
- قومي بترك الصينية في الفرن حتى تتحمر البسبوسة.
- من ثم بعد أن تنضج قومي برفعها من الفرن واسكبي الشربات
أو القطر عليها مباشرةً وهي ساخنة.
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