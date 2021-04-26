بخاري دجاج منال العالم طريقة عمل الرز البخاري بالدجاج السعودي الاصلي

بخاري دجاج منال العالم ، واحدة من أشهر طرق عمل الرز البخاري بالدجاج السعودي، وهي وجبة يعشقها أهل المملكة العربية السعودية، وبعض الدول العربية الأخرى مثل الأردن وفلسطين، ولتلك الوجبة العديد من الطرق لطهيها مثل؛ طريقة عمل البخاري بالدجاج والحمص، و طريقة عمل البخاري الأردني، و طريقة عمل البخاري الفلسطيني، و طريقة عمل البخاري الأردني بالحمص، وسوف نتعلم طريقة عمل الرز البخاري الاصلي، مع الشيف منال العالم، التي أبدعت في العديد من الوصفات، والأطباق الرئيسية بل والحلويات الشرقية أيضًا، فقدمت لنا طريقة عمل عجينة السمبوسك السعودي، و طريقة عمل مجبوس اللحم وكبسة الدجاج، و طريقة عمل ستيك الدجاج المقلي، وكلها طرق سهلة وبسيطة، وتشجع على تنفيذ رز بخاري بالدجاج زي المطاعم، أو بخاري دجاج على اصوله. ولا شك أن الرز البخاري بالدجاج السعودي، واحدة من أشهى وأهم الوجبات وأكثرها تغذية، خاصة وأنها تحتوى على الكربوهيدرات والنشويات والبروتين المطلوب، لتغذية الجسم، كما أنها تناسب من يقومون بعمل حمية الكيتودايت، لإنقاص الوزن. الرز البخاري بالدجاج السعودي 4 أكواب من الأرز البسمتي.

½ كوب من الزبيب.

دجاجة مقطعة إلى قطع.

2 ورق لوري (ورق غار).

3 حبات من الجزر كبيرة الحجم.

2 حبة بصل كبيرة الحجم، ومقطعة إلى شرائح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الخشن.

ملعقة كبيرة من الكمون فير المطحون.

ملعقة كبيرة من البهار المشكّل.

ملعقة كبيرة من المح.

1 حبة فلفل أحمر أو أخضر حسب رغبتك.

¾ كوب من أي زيت نباتي. طريقة عمل الرز البخاري الاصلي قومي بغسيل الأرز البسمتي جيدًا، ثم قومي بنقعه في المياه حوالي ربع الساعة. أحضري وعاء واسع وعميق، وضعي به 8 أكواب من المياه، ثم أشعلي النار على درجة مرتفعة، وتركيها تغلي جيدًا، ثم ضعي ورق الغار والملح بها. أضيفي الأرز إلى الوعاء، ثم حركيه مع الملح وورق الغار في المياه، واتركيه يسلق لمدة خمس دقائق، حتى يبدأ في تشرّب المياه، ثم أغلقي النار أسفله، واتركيه بنصف نضج ودافيء. أحضري وعاء آخر، وابدئي في تسخين قدر من الزيت به، واقلي الزبيب به حتى ينتفخ ثم ارفعيه عن النار. أضيفي الجزر إلى قليل من الزيت، وامزجيهم معًا بشكل جيد، حتى يحصل الجزر على لون ذهبي، ينم عن نضجه، ثم ارفعيه عن النار واتركيه جانبًا. أضيفي البصل إلى قليل من الزيت، في مقلاة واسعة، وقلبيه حتى يحصل على لون ذهبي جميل. في وعاء آخر ضعي قليلًا من الزيت، ثم قومي بتشويح قطع الدجاج، ثم أضيفي إليه الكمون والبهار مع الفلفل الأسود. ثم قومي بإضافة كوبان من المياه إلى الدجاج، واتركيه يغلي داخل المياه، ثم ضعي شرائح الفلفل الرومي، وامزجيهم في الميه مع الدجاج، واتركيهم على النار لمدة ربع الساعة، حتى يتكون المرق ولا ينضج الدجاج للنهاية ويكون نصف ناضج. ابدئي في إضافة الأرز إلى قطع الدجاج، واضغطيهما قليلًا حتى يختلطا معًا. قومي بعمل تجويف في منتصف وعاء الدجاج والأرز، وضعي به الجزر والزبيب داخل التجويف، ثم غطيه بالأرز، وانثري المتبقى من الجزر والزبيب على باقي سطح الأرز. قومي بتغطية القدر أو الطنجرة جيدًا، ودعي الأرز والدجاج البخاري ينضجا معًا على نار هادئة، حوةالي 20 دقيقة. ارفعي الطبقة العلوية حتى تزيني بها صحن التقديم، ثم ابدئي في وضع الأرز أولًا، ثم قطع الدجاج أعلاه، ثم ضعي الطبقة التي نزعتيها أولا للتزيين. ثم انثري شرائح البصل بالأعلى، وهكذا تكوني قد طهيت، ألذ بخاري دجاج منال العالم بالخطوات، وقدميه لأسرتك وألف هنا. الوسوم

بخاري دجاج منال العالم ، واحدة من أشهر طرق عمل الرز البخاري بالدجاج السعودي، وهي وجبة يعشقها أهل المملكة العربية السعودية، وبعض الدول العربية الأخرى مثل الأردن وفلسطين، ولتلك الوجبة العديد من الطرق لطهيها مثل؛ طريقة عمل البخاري بالدجاج والحمص، و طريقة عمل البخاري الأردني، و طريقة عمل البخاري الفلسطيني، و طريقة عمل البخاري الأردني بالحمص، وسوف نتعلم طريقة عمل الرز البخاري الاصلي، مع الشيف منال العالم، التي أبدعت في العديد من الوصفات، والأطباق الرئيسية بل والحلويات الشرقية أيضًا، فقدمت لنا طريقة عمل عجينة السمبوسك السعودي، و طريقة عمل مجبوس اللحم وكبسة الدجاج، و طريقة عمل ستيك الدجاج المقلي، وكلها طرق سهلة وبسيطة، وتشجع على تنفيذ رز بخاري بالدجاج زي المطاعم، أو بخاري دجاج على اصوله. ولا شك أن الرز البخاري بالدجاج السعودي، واحدة من أشهى وأهم الوجبات وأكثرها تغذية، خاصة وأنها تحتوى على الكربوهيدرات والنشويات والبروتين المطلوب، لتغذية الجسم، كما أنها تناسب من يقومون بعمل حمية الكيتودايت، لإنقاص الوزن. الرز البخاري بالدجاج السعودي 4 أكواب من الأرز البسمتي.

½ كوب من الزبيب.

دجاجة مقطعة إلى قطع.

2 ورق لوري (ورق غار).

3 حبات من الجزر كبيرة الحجم.

2 حبة بصل كبيرة الحجم، ومقطعة إلى شرائح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الخشن.

ملعقة كبيرة من الكمون فير المطحون.

ملعقة كبيرة من البهار المشكّل.

ملعقة كبيرة من المح.

1 حبة فلفل أحمر أو أخضر حسب رغبتك.

¾ كوب من أي زيت نباتي. طريقة عمل الرز البخاري الاصلي قومي بغسيل الأرز البسمتي جيدًا، ثم قومي بنقعه في المياه حوالي ربع الساعة. أحضري وعاء واسع وعميق، وضعي به 8 أكواب من المياه، ثم أشعلي النار على درجة مرتفعة، وتركيها تغلي جيدًا، ثم ضعي ورق الغار والملح بها. أضيفي الأرز إلى الوعاء، ثم حركيه مع الملح وورق الغار في المياه، واتركيه يسلق لمدة خمس دقائق، حتى يبدأ في تشرّب المياه، ثم أغلقي النار أسفله، واتركيه بنصف نضج ودافيء. أحضري وعاء آخر، وابدئي في تسخين قدر من الزيت به، واقلي الزبيب به حتى ينتفخ ثم ارفعيه عن النار. أضيفي الجزر إلى قليل من الزيت، وامزجيهم معًا بشكل جيد، حتى يحصل الجزر على لون ذهبي، ينم عن نضجه، ثم ارفعيه عن النار واتركيه جانبًا. أضيفي البصل إلى قليل من الزيت، في مقلاة واسعة، وقلبيه حتى يحصل على لون ذهبي جميل. في وعاء آخر ضعي قليلًا من الزيت، ثم قومي بتشويح قطع الدجاج، ثم أضيفي إليه الكمون والبهار مع الفلفل الأسود. ثم قومي بإضافة كوبان من المياه إلى الدجاج، واتركيه يغلي داخل المياه، ثم ضعي شرائح الفلفل الرومي، وامزجيهم في الميه مع الدجاج، واتركيهم على النار لمدة ربع الساعة، حتى يتكون المرق ولا ينضج الدجاج للنهاية ويكون نصف ناضج. ابدئي في إضافة الأرز إلى قطع الدجاج، واضغطيهما قليلًا حتى يختلطا معًا. قومي بعمل تجويف في منتصف وعاء الدجاج والأرز، وضعي به الجزر والزبيب داخل التجويف، ثم غطيه بالأرز، وانثري المتبقى من الجزر والزبيب على باقي سطح الأرز. قومي بتغطية القدر أو الطنجرة جيدًا، ودعي الأرز والدجاج البخاري ينضجا معًا على نار هادئة، حوةالي 20 دقيقة. ارفعي الطبقة العلوية حتى تزيني بها صحن التقديم، ثم ابدئي في وضع الأرز أولًا، ثم قطع الدجاج أعلاه، ثم ضعي الطبقة التي نزعتيها أولا للتزيين. ثم انثري شرائح البصل بالأعلى، وهكذا تكوني قد طهيت، ألذ بخاري دجاج منال العالم بالخطوات، وقدميه لأسرتك وألف هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بخاري دجاج منال العالم طريقة عمل الرز البخاري بالدجاج السعودي الاصلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.