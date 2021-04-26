سر البطاطس المقلية المقرمشة الخطيرة بدون ما تشرب زيت نهائى مثل المطاعم الشهيرة

البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب زيت ما تبحث عنه العديد من الأمهات حتى تقوم بتحضيره لأطفالها دون أن تتأثر صحتهم بالزيوت الضارة، كما أن البطاطس المقرمشة هو مطلبهم الوحيد حيث لا يمكن الاستغناء عن تناول البطاطس بجانب العديد من الأطباق اللذيذة الشهية مثل الفراخ واللحم المشوي ودجاج المقرمش والبرجر والكفتة وكثير من الوجبات السريعة التي يحب تناولها الشباب خارج المنازل، فمن اليوم تستطيع كل سيدة أن تقوم بتحضير البطاطس المقلية المقرمشة بدون زيت في البيت.

نحاول بكل الطرق سيدتي أن نقدم لك كل ما تحتاجين إليه ويسهل عليك الطبخ وتحضير أشهى وألذ الأطعمة، كما أن البطاطس من الخضروات التي تحتوي علي كثير من العناصر المفيدة جداً للصحة ونقدم لك طريقة لقلية بدون ما يشرب الزيت:

4 ثمرات بطاطس حجم كبير.

2/1 كوب خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة نشا.

1 كوب كبير زيت للتحمير.