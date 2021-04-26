سر البطاطس المقلية المقرمشة الخطيرة بدون ما تشرب زيت نهائى مثل المطاعم الشهيرة

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البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب زيت ما تبحث عنه العديد من الأمهات حتى تقوم بتحضيره لأطفالها دون أن تتأثر صحتهم بالزيوت الضارة، كما أن البطاطس المقرمشة هو مطلبهم الوحيد حيث لا يمكن الاستغناء عن تناول البطاطس بجانب العديد من الأطباق اللذيذة الشهية مثل الفراخ واللحم المشوي ودجاج المقرمش والبرجر والكفتة وكثير من الوجبات السريعة التي يحب تناولها الشباب خارج المنازل، فمن اليوم تستطيع كل سيدة أن تقوم بتحضير البطاطس المقلية المقرمشة بدون زيت في البيت.
طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب زيت
نحاول بكل الطرق سيدتي أن نقدم لك كل ما تحتاجين إليه ويسهل عليك الطبخ وتحضير أشهى وألذ الأطعمة، كما أن البطاطس من الخضروات التي تحتوي علي كثير من العناصر المفيدة جداً للصحة ونقدم لك طريقة لقلية بدون ما يشرب الزيت:المقادير:
- 4 ثمرات بطاطس حجم كبير.
- 2/1 كوب خل أبيض.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 1 كوب كبير زيت للتحمير.
- عليك بتقشير البطاطس ثم تقطيعه لأصابع رفيعة قليلة السمك.
- قومي بغسلها تحت الماء الجاري ثم يتم نقعها في الماء والخل الأبيض وقلبيها ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة.
- بعد ذلك قومي بغسيل البطاطس بشكل جيد ومن ثم يتم وضعها بوعاء وضيفي له النشا وقلبيه جيداً حتى أن يتم تغلفيها بالنشا.
- ثم احضري طاسة عميقة بها كمية وفيرة من الزيت وتركيه حتى أن يصبح ساخن تماماً.
- وبعدها يتم وضع البطاطس واحدة تلو الأخرى حتى لا تلتصق ثم قلبيها جيداً في الزيت حتى أن تصبح ذهبية اللون وبعد أن تطفو على سطح الزيت ابدئي في رفعها من الزيت وتركها على مناديل ورقية حتى تمتص الزيت الزائد.
- قومي بتقدميها بعد إضافة الملح والبهارات تقدم مع المايونيز والكاتشب وبالهناء والشفاء.
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البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب زيت ما تبحث عنه العديد من الأمهات حتى تقوم بتحضيره لأطفالها دون أن تتأثر صحتهم بالزيوت الضارة، كما أن البطاطس المقرمشة هو مطلبهم الوحيد حيث لا يمكن الاستغناء عن تناول البطاطس بجانب العديد من الأطباق اللذيذة الشهية مثل الفراخ واللحم المشوي ودجاج المقرمش والبرجر والكفتة وكثير من الوجبات السريعة التي يحب تناولها الشباب خارج المنازل، فمن اليوم تستطيع كل سيدة أن تقوم بتحضير البطاطس المقلية المقرمشة بدون زيت في البيت.
طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب زيت
نحاول بكل الطرق سيدتي أن نقدم لك كل ما تحتاجين إليه ويسهل عليك الطبخ وتحضير أشهى وألذ الأطعمة، كما أن البطاطس من الخضروات التي تحتوي علي كثير من العناصر المفيدة جداً للصحة ونقدم لك طريقة لقلية بدون ما يشرب الزيت:المقادير:
- 4 ثمرات بطاطس حجم كبير.
- 2/1 كوب خل أبيض.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 1 كوب كبير زيت للتحمير.
- عليك بتقشير البطاطس ثم تقطيعه لأصابع رفيعة قليلة السمك.
- قومي بغسلها تحت الماء الجاري ثم يتم نقعها في الماء والخل الأبيض وقلبيها ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة.
- بعد ذلك قومي بغسيل البطاطس بشكل جيد ومن ثم يتم وضعها بوعاء وضيفي له النشا وقلبيه جيداً حتى أن يتم تغلفيها بالنشا.
- ثم احضري طاسة عميقة بها كمية وفيرة من الزيت وتركيه حتى أن يصبح ساخن تماماً.
- وبعدها يتم وضع البطاطس واحدة تلو الأخرى حتى لا تلتصق ثم قلبيها جيداً في الزيت حتى أن تصبح ذهبية اللون وبعد أن تطفو على سطح الزيت ابدئي في رفعها من الزيت وتركها على مناديل ورقية حتى تمتص الزيت الزائد.
- قومي بتقدميها بعد إضافة الملح والبهارات تقدم مع المايونيز والكاتشب وبالهناء والشفاء.
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