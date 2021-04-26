طريقة قلي الباذنجان بدون أن يشرب زيت مقرمشة وصحية والطعم جنان

يعشق العديد من الأشخاص تناول الباذنجان، حيث انه يعد من الوجبات الخفيفة، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون باتباع الرجيم، لهذا يكون من الصعب عليهم حينها تناوله لانه معروف انه يمتص كمية كبيرة من الزيت، وهذا يكون خطأ في الرجيم، ولهذا إليكم طريقة تحضيره من دون ان يمتص زيت بألذ طعم ممكن. طريقة قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت طريقة قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت المكونات ثمرتين من الباذنجان.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من الملح الناعم .

مقدار مناسب من الماء

وعاء يكفي الباذنجان مع مصفاة واسعة. طريقة التحضير نقوم أولا بتقشير الباذنجان بالسكين، ونقوم بتقطيعها إلي قطع مناسبة دائرية ذات سمك مناسب.

نضع قطع الباذنجان في صينية مناسبة أو وعاء مناسب، ونحضر الملح ونضعه في طبق ونقوم بعمل شرائح الباذنجان الدائرية في الملح من الوجهين جيداً.

نقوم بوضعها في المصفاة ونعيد تكرار هذا الأمر حتى تمام الكمية التي قمنا بتحضيرها.

نترك أقراص الباذنجان المغموسة في الملح لمدة نصف ساعة على الأقل لكي تقوم بإخراج المياه بداخلها وبعد مرور الوقت نحضر الماء الذي سبق وجهزنا.

نقوم بغسل قطع الباذنجان جيدا من الملح الذي انغمست به وبعد غسلها جيدا وتخليها من الملح نقوم برصها على الرخامية على فوطة قطنية بيضاء نظيفة.

ثم نضع فوطة أخرى فوقها ونقوم بالضغط فوق الأقراص حتى تتمكن من تصفيتها من الماء تماما وتصبح جافة.

نقوم بوضع طاسة مناسبة على النار ونضع مقدار من زيت القلي بالطاسة، نترك الزيت بضع دقائق حتى يسخن.

نقوم بوضع شرائح الباذنجان داخل طاسة الزيت علي النار حتي تمام القلي مع التقليب علي الوجه الآخر وبعد تمام القلي نقوم بوضع الباذنجان على ورق أبيض في طبق.

وهذه الطريقة تجعله بدون زيت ولا يمتص الزيت أثناء القلي ابداً. طريقة التحضير الوسوم

يعشق العديد من الأشخاص تناول الباذنجان، حيث انه يعد من الوجبات الخفيفة، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون باتباع الرجيم، لهذا يكون من الصعب عليهم حينها تناوله لانه معروف انه يمتص كمية كبيرة من الزيت، وهذا يكون خطأ في الرجيم، ولهذا إليكم طريقة تحضيره من دون ان يمتص زيت بألذ طعم ممكن. طريقة قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت طريقة قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت المكونات ثمرتين من الباذنجان.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من الملح الناعم .

مقدار مناسب من الماء

وعاء يكفي الباذنجان مع مصفاة واسعة. طريقة التحضير نقوم أولا بتقشير الباذنجان بالسكين، ونقوم بتقطيعها إلي قطع مناسبة دائرية ذات سمك مناسب.

نضع قطع الباذنجان في صينية مناسبة أو وعاء مناسب، ونحضر الملح ونضعه في طبق ونقوم بعمل شرائح الباذنجان الدائرية في الملح من الوجهين جيداً.

نقوم بوضعها في المصفاة ونعيد تكرار هذا الأمر حتى تمام الكمية التي قمنا بتحضيرها.

نترك أقراص الباذنجان المغموسة في الملح لمدة نصف ساعة على الأقل لكي تقوم بإخراج المياه بداخلها وبعد مرور الوقت نحضر الماء الذي سبق وجهزنا.

نقوم بغسل قطع الباذنجان جيدا من الملح الذي انغمست به وبعد غسلها جيدا وتخليها من الملح نقوم برصها على الرخامية على فوطة قطنية بيضاء نظيفة.

ثم نضع فوطة أخرى فوقها ونقوم بالضغط فوق الأقراص حتى تتمكن من تصفيتها من الماء تماما وتصبح جافة.

نقوم بوضع طاسة مناسبة على النار ونضع مقدار من زيت القلي بالطاسة، نترك الزيت بضع دقائق حتى يسخن.

نقوم بوضع شرائح الباذنجان داخل طاسة الزيت علي النار حتي تمام القلي مع التقليب علي الوجه الآخر وبعد تمام القلي نقوم بوضع الباذنجان على ورق أبيض في طبق.

وهذه الطريقة تجعله بدون زيت ولا يمتص الزيت أثناء القلي ابداً. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة قلي الباذنجان بدون أن يشرب زيت مقرمشة وصحية والطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.