العجينة القطنية الذهبية للبيتزا والفطاير التركية والعيش وكافة انواع المعجنات هشه وخفيفة ورائعة

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طريقة عمل العجينة القطنية ، العجينة القطنية هي العجينة التي يتم استخدامها في تحضير أشهى وألذ المعجنات بسرعة وبطريقة سهلة وبسيطة وتساعدك على توفير الوقت والجهد التي تبذليه في تحضير أكثر من عجينة لتحضير أنواع المعجنات، كما أنها تستخدم في تحضير البيتزا وخلية النحل، سوف نستعرض لك سيدتي طريقة بسيطة للغاية يمكنك أن تستخدميها في تحضير العجينة القطنية بكل سهولة.
طريقة عمل العجينة القطنية
في السطور القادمة سوف نقدم لك عزيزتي الأم طريقة بسيطة جداً يمكنك استخدامها عند تحضير العجينة القطنية التي تساعدك على تحضير أشهى المعجنات والفطائر المتنوعة ومنها ما يلي:
مكونات عمل العجينة القطنية:
- نصف كيلو جرام دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب زيت زيتون.
- 5 كوب حليب.
- ملعقة خل ابيض.
- ملعقتين كبيرتين زبادي.
- ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 3 ملاعق صغيرة خميرة فورية.
- ملعقتين لبن بودر.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- احضري بولا ضعي بها نصف كوب من الحليب والسكر والخميرة وقلبيهم مع بعضهم ثم يتم تغطيتهم بواسطة منشفة نظيفة وتركيها بمكان دافئ لمدة ربع ساعة.
- ثم احضري وعاء أخر كبير الحجم ضعي به الدقيق مع البكينج والملح وقلبي ليتجانسوا.
- بعدها يتم إضافة خليط الخميرة والزيت والزبادي وابدئي في العجن باستخدام اليد جيداً.
- ثم عليك القيام بإضافة ما تبقى من الحليب ولكن بالتدريج مع الاستمرارية في العجن حتى تحصلين على عجينة متماسكة وطرية.
- تترك العجينة بوعاء مدهون بقليل من زيت الزيتون واعجنيها مع الزيت حتى يتم تغليفها جيداً.
- تغطى العجينة وتترك بمكان دافئ حتى أن ترتاح لمدة ساعة كاملة.
- بعدها يمكن أن تحضرين العجينة واستخدامها في صناعة وتحضير المعجنات والبيتزا والفطائر التركية، فأنت حرة الاختيار ولك ما ترغبين بفعله وما يريدونه أفراد عائلتك وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل العجينة القطنية ، العجينة القطنية هي العجينة التي يتم استخدامها في تحضير أشهى وألذ المعجنات بسرعة وبطريقة سهلة وبسيطة وتساعدك على توفير الوقت والجهد التي تبذليه في تحضير أكثر من عجينة لتحضير أنواع المعجنات، كما أنها تستخدم في تحضير البيتزا وخلية النحل، سوف نستعرض لك سيدتي طريقة بسيطة للغاية يمكنك أن تستخدميها في تحضير العجينة القطنية بكل سهولة.
طريقة عمل العجينة القطنية
في السطور القادمة سوف نقدم لك عزيزتي الأم طريقة بسيطة جداً يمكنك استخدامها عند تحضير العجينة القطنية التي تساعدك على تحضير أشهى المعجنات والفطائر المتنوعة ومنها ما يلي:
مكونات عمل العجينة القطنية:
- نصف كيلو جرام دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب زيت زيتون.
- 5 كوب حليب.
- ملعقة خل ابيض.
- ملعقتين كبيرتين زبادي.
- ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 3 ملاعق صغيرة خميرة فورية.
- ملعقتين لبن بودر.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- احضري بولا ضعي بها نصف كوب من الحليب والسكر والخميرة وقلبيهم مع بعضهم ثم يتم تغطيتهم بواسطة منشفة نظيفة وتركيها بمكان دافئ لمدة ربع ساعة.
- ثم احضري وعاء أخر كبير الحجم ضعي به الدقيق مع البكينج والملح وقلبي ليتجانسوا.
- بعدها يتم إضافة خليط الخميرة والزيت والزبادي وابدئي في العجن باستخدام اليد جيداً.
- ثم عليك القيام بإضافة ما تبقى من الحليب ولكن بالتدريج مع الاستمرارية في العجن حتى تحصلين على عجينة متماسكة وطرية.
- تترك العجينة بوعاء مدهون بقليل من زيت الزيتون واعجنيها مع الزيت حتى يتم تغليفها جيداً.
- تغطى العجينة وتترك بمكان دافئ حتى أن ترتاح لمدة ساعة كاملة.
- بعدها يمكن أن تحضرين العجينة واستخدامها في صناعة وتحضير المعجنات والبيتزا والفطائر التركية، فأنت حرة الاختيار ولك ما ترغبين بفعله وما يريدونه أفراد عائلتك وبالهناء والشفاء.
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