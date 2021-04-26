العجينة القطنية الذهبية للبيتزا والفطاير التركية والعيش وكافة انواع المعجنات هشه وخفيفة ورائعة

طريقة عمل العجينة القطنية ، العجينة القطنية هي العجينة التي يتم استخدامها في تحضير أشهى وألذ المعجنات بسرعة وبطريقة سهلة وبسيطة وتساعدك على توفير الوقت والجهد التي تبذليه في تحضير أكثر من عجينة لتحضير أنواع المعجنات، كما أنها تستخدم في تحضير البيتزا وخلية النحل، سوف نستعرض لك سيدتي طريقة بسيطة للغاية يمكنك أن تستخدميها في تحضير العجينة القطنية بكل سهولة.

في السطور القادمة سوف نقدم لك عزيزتي الأم طريقة بسيطة جداً يمكنك استخدامها عند تحضير العجينة القطنية التي تساعدك على تحضير أشهى المعجنات والفطائر المتنوعة ومنها ما يلي:

نصف كيلو جرام دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

نصف كوب زيت زيتون.

5 كوب حليب.

ملعقة خل ابيض.

ملعقتين كبيرتين زبادي.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

3 ملاعق صغيرة خميرة فورية.

ملعقتين لبن بودر.

3 ملاعق كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.