طريقة عمل كفتة البطاطس بدون ما تفك في الزيت بطعم لذيذ وغير مكلفة خالص

تتميز كفتة البطاطس بقلة التكاليف وسهولة وسرعة تحضيرها وطعمها الرائع والمقرمش، غير أنها تتمتع بالكثير من الفوائد الصّحيّة حيث أن البطاطس تمد الجسم بالنشويات، والبروتينات، وهي أيضاً سهلة الهضم يمكنكِ أن تقومي بعمل كفتة البطاطس بحشوة اللحم، أو الجبنة، أو بدون حشوة، وتتميز كل هذه الطرق بالطعم الرائع، والقيمة الغذائية العالية، وفيما يلي طريقة عمل كفتة البطاطس بطريقة سهلة، وبسيطة، وغير مكلفة. طريقة عمل كفتة البطاطس طريقة عمل كفتة البطاطس المكونات:- 1 كيلو من البطاطس ذات حجم متوسط.

1 ملعقة دقيق كبيرة الحجم.

ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم فرماً ناعم.

ملعقتين كبيرتين من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقتين كبيرتين شبت مفروم.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة فرماً ناعم، أو يمكن استبدالها ببصلة خضراء عودين مفرومين .

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

رشة ملح.

فلفل أسود ملعقة صغيرة.

بهارات ملعقة صغيرة.

كزبرة ملعقة صغيرة.

1 بيضة.

دقيق، و بقسماط للقلي.

شرائح جبنة شيدر حسب الرغبة للحشو. طريقة تحضير كفتة البطاطس قومي بغسل البطاطس جيداً للتخلص من الطين والاتربة.

احضري اناء وضعي فيه البطاطس والماء، ثم اتركيها على النار إلى أن تنضج.

ارفعها من على النار، واتركيها لتبرد، ثم قومي بتقشيرها،ومن ثم قومي بهرس البطاطس جيدا حتى تصبح ناعمة .

ضعي اناء على النار، وضعي فيه ملعقة الزبدة، وقومي بوضع البصل، والثوم، وقومي بالتقليب حتى تأخذ لوناً ذهبياً، وارفعه من على النار.

قومي بوضع البصل و الثوم المحمرين على البطاطس المهروسة، وأضيفي لها الشبت، والكزبرة، والبقدونس، والبهارات ،والملح، والفلفل الأسود.

شكلي البطاطس بشكل كرات صغيرة ثم ضعيها في الدقيق ثم البيض وأخيراً البقسماط.

اقلي كرات البطاطس في الزيت، ثم قدميها ساخنة مع السلطة والخبز. طريقة تحضير كفتة البطاطس الوسوم

تتميز كفتة البطاطس بقلة التكاليف وسهولة وسرعة تحضيرها وطعمها الرائع والمقرمش، غير أنها تتمتع بالكثير من الفوائد الصّحيّة حيث أن البطاطس تمد الجسم بالنشويات، والبروتينات، وهي أيضاً سهلة الهضم يمكنكِ أن تقومي بعمل كفتة البطاطس بحشوة اللحم، أو الجبنة، أو بدون حشوة، وتتميز كل هذه الطرق بالطعم الرائع، والقيمة الغذائية العالية، وفيما يلي طريقة عمل كفتة البطاطس بطريقة سهلة، وبسيطة، وغير مكلفة. طريقة عمل كفتة البطاطس طريقة عمل كفتة البطاطس المكونات:- 1 كيلو من البطاطس ذات حجم متوسط.

1 ملعقة دقيق كبيرة الحجم.

ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم فرماً ناعم.

ملعقتين كبيرتين من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقتين كبيرتين شبت مفروم.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة فرماً ناعم، أو يمكن استبدالها ببصلة خضراء عودين مفرومين .

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

رشة ملح.

فلفل أسود ملعقة صغيرة.

بهارات ملعقة صغيرة.

كزبرة ملعقة صغيرة.

1 بيضة.

دقيق، و بقسماط للقلي.

شرائح جبنة شيدر حسب الرغبة للحشو. طريقة تحضير كفتة البطاطس قومي بغسل البطاطس جيداً للتخلص من الطين والاتربة.

احضري اناء وضعي فيه البطاطس والماء، ثم اتركيها على النار إلى أن تنضج.

ارفعها من على النار، واتركيها لتبرد، ثم قومي بتقشيرها،ومن ثم قومي بهرس البطاطس جيدا حتى تصبح ناعمة .

ضعي اناء على النار، وضعي فيه ملعقة الزبدة، وقومي بوضع البصل، والثوم، وقومي بالتقليب حتى تأخذ لوناً ذهبياً، وارفعه من على النار.

قومي بوضع البصل و الثوم المحمرين على البطاطس المهروسة، وأضيفي لها الشبت، والكزبرة، والبقدونس، والبهارات ،والملح، والفلفل الأسود.

شكلي البطاطس بشكل كرات صغيرة ثم ضعيها في الدقيق ثم البيض وأخيراً البقسماط.

اقلي كرات البطاطس في الزيت، ثم قدميها ساخنة مع السلطة والخبز. طريقة تحضير كفتة البطاطس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة البطاطس بدون ما تفك في الزيت بطعم لذيذ وغير مكلفة خالص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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