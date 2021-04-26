سواد 20 سنه سيذهب فى دقائق مسحه واحده لتبيبض وتوريد العانه والابطين بمكون سحرى

خلطات طبيعية لتبييض الجسم في أسبوع يتعرض الجسم لكثير من الأمور التي تشوه جماله ومن أهمها الاسمرار والبقع الداكنة الذي يكون من الصعب التخلص منها ومعالجتها، ولكن ما لا تعلمه كثير من النساء التي تواجه هذه المشكلة بأن هناك العديد من المواد الطبيعية التي تحتوي على عناصر مهم جداً تحتاج لها البشرة وتساعد على معالجتها والتخلص من كافة المشكلات الجمالية الصعبة.

يوجد الكثير من المواد التي تساعد على تبيض وتفتيح لون الجسم وتنعيمها وترطيبها ومنها ما يلي:

تحتوي تلك الخلطة على الكركم والعسل وهما من أهم المكونات التي تساهم بشكل كبير جداً في تفتيح وتوحيد لون البشرة والجسم، بالإضافة إلى أنها تحافظ عليها وتحميها ويتم تحضيرها بتلك الطريقة:

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض نقي.

8 ملاعق كبيرة مسحوق الكركم.

12/1 كوب من الماء.,

في وعاء متوسط الحجم قومي بخلط العسل مع الكركم وقليل من الماء واخلطي المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ثم يتم تطبيق الخليط على الجسم وبالأخص المناطق المراد تفتيحها وانتظري لمدة 20 دقيقة.

عندما يجف الخليط على البشرة قومي بفركه بلطف عن طريق استخدام حركات دائرية.

بعدها يتم إزالة ما تبقى من الخليط على البشرة بواسطة الماء الفاتر والغسول المناسب لبشرتك.

للحصول على نتائج فعالة لابد من أن يتم تكرار الاستخدام مرة واحدة أو مرتين من كل أسبوع.

تعد من الخلطات المجربة والمضمونة والتي جعلت كثير رمن الفتيات تحصل على نتائج جيدة بعد استخدامها، كما أنها الخلط الأنسب للمناطق الحساسة، ويتم استخدامها عن طريق خلط 4 ملاعق كبيرة من الفازلين مع ملعقة واحدة من زيت اللوز وملعقة من الجليسرين و2/1 ملعقة من زيت الخروع واخلطيهم ثم يتم تطبيق الخليط على الجسم قبل النوم وتركه حتى الصباح ثم يتم غسلها كالمعتاد والاستمرار على الاستخدام كل يوم لمدة أسبوع.