بملعقة واحدة فقط عملت أطعم بطاطس مقلية مقرمشه زي المطاعم بدن ما تشرب زيت

أطعم بطاطس مقلية مقرمشه زي المطاعم بدن ما تشرب زيت، من منا الكبير والصغير لا يحب تناول البطاطس كما أن من مميزات البطاطس إنها يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وأكثر من وصفة واليكم الآن من خلال موقع ثقفني خلطة لعمل البطاطس المقلية بطريقة مقرمشة مثل المطاعم كما يحبها الصغار والكبار، وسنعرف السر من خلال السطور التالية.

أطعم بطاطس مقلية مقرمشه زي المطاعم

قد تتسأل الكثير من السيدات عن كيفية عمل البطاطس مقرمشه بدون أن يكون بها زيت ومقرمشه وإليكم الآن المكونات والطريقة .

مكونات عمل بطاطس مقلية مقرمشة

قومي بتقطيع البطاطس إلى الشكل الذي تفضلينه ويفضل أن تقطع إلى أصابع متساوية الحجم.

إلى الشكل الذي تفضلينه ويفضل أن تقطع إلى أصابع متساوية الحجم. في وعاء كبير قومي بوضع مقدار مناسب من الماء واخلطيه بمقدار الخل مع إضافة الملح والتقليب حتى يذوب الملح تمامًا.

بعد ذلك قومي بنقع أصابع البطاطس في الماء وتأكدي أن يغمرها الماء جيدًا واتركيها منقوعة لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.

في مقلاة عميقة نقوم بتسخين مقدار الزيت النباتي، ثم نبدأ في إضافة البطاطس بعد أن نتأكد من تصفيتها جيدًا من الماء.

وبعد أن نضعها في الزيت نتركها حتى تنضج نصف نضوج فقط، فلا يجب أن تنضج بشكل كامل.

نخرج البطاطس من الزيت ونقوم بتصفيتها جيدًا باستخدام مناديل الطعام، ثم نضعها في طبق واسع ونغطيها بورق النايلون أو البلاستيك ثم نضعها داخل الفريزر.

يجب أن تبقي البطاطس في الفريزر على الأقل لثمان ساعات، ويمكن تركها حتى الحاجة إليها.

وعند الحاجة نقوم بإخراجها من الفريزر، وفي مقلاة بها زيت نباتي ساخن نبدأ في وضع البطاطس حتى يكتمل نضوجها في الزيت.

ثم نقوم بإخراجها وتصفيتها ورش القليل من الملح والفلفل أو أي نوع توابل مفضل وتقدم.

طريقة تحضير بطاطس مقلية مقرمشة

إلي هنا نكون قد وصلنا إلي ختام مقالنا بعنوان بطاطس مقلية مقرمشه زي المطاعم، وقد تعرفنا علي المكون السحري وهو الخل، آملين أن ينال الموضوع إعجابكم.