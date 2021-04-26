أسهل طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة بعجينة مقرمشة ولذيذة في المنزل

تعد السمبوسة من أشهر المعجنات التي يتم صنعها على مائدة رمضان، وهي تعتبر من الأطباق الجانبية الخفيفة، حيث يتم وضعها بجانب الأطباق الرئيسية، ويتم حشوها ايضا بالعديد من الحشوات اللذيذة، وتعتبر أيضا صناعتها في المنزل احسن وانضف من شرائها، والتي يمكن أن تقومي بإعدادها بكل سهولة وسرعة. طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل المقادير : ٢كوب دقيق.

كوب ماء دافئ.

ربع كوب زيت.

ربع معلقة صغيرة ملح. طريقة التحضير : يوضح الدقيق والملح في وعاء ويتم خلطهم جيدا.

ثم نقوم بوضع الزيت ومزجه معهم لكي يتشربه الدقيق جيداً.

نقوم بإضافة الماء تدريجيا ونقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نترك العجينة مع تغطيتها لكي ترتاح حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك تقطع إلى كرات صغيرة وتوضع على سطح مرشوش بالدقيق ونقوم بتغطيتها.

تفرد الكرات على سطح مرشوش بالدقيق وتغطى لحين الانتهاء من الكمية.

نبدأ بحشو العجينة بأي من الحشوات اللذيذة وتقلي في زيت غزير سبق تسخينه حتى تصبح ذهبية اللون.

تخرج على مناديل مطبخ وتقدم ساخنة. طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة ربع كيلو لحمة مفرومة.

٢بصلة كبيرة.

فلفل الوان.

ملح.

فلفل أسود.

ربع معلقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.

بهارات لحمة.

رشة جوزة الطيب.

زيت. طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة الطريقة : في إناء على النار يوضع زيت ونقوم بوضع اللحم المفروم وتقليبه على نار عالية.

ثم نقوم بوضع البصل وتقليبه مع اللحم حتى يذبل.

ثم يضاف الفلفل الألوان وبعد ذلك نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل ورشة جوزة الطيب مع التقليب حتى ينضج اللحم.

يترك جانبا حتى يهدأ.

نحضر السمبوسة ونقوم بحشوها باللحم العصاج ونغلقها جيداً.

نحضر مقلاة ونقوم بقلي السمبوسة حتى تأخذ اللون الذهبي الا ان ننتهي من كل الكمية.

تقدم بطبق التقديم وبالف هنا. الوسوم

تعد السمبوسة من أشهر المعجنات التي يتم صنعها على مائدة رمضان، وهي تعتبر من الأطباق الجانبية الخفيفة، حيث يتم وضعها بجانب الأطباق الرئيسية، ويتم حشوها ايضا بالعديد من الحشوات اللذيذة، وتعتبر أيضا صناعتها في المنزل احسن وانضف من شرائها، والتي يمكن أن تقومي بإعدادها بكل سهولة وسرعة. طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل المقادير : ٢كوب دقيق.

كوب ماء دافئ.

ربع كوب زيت.

ربع معلقة صغيرة ملح. طريقة التحضير : يوضح الدقيق والملح في وعاء ويتم خلطهم جيدا.

ثم نقوم بوضع الزيت ومزجه معهم لكي يتشربه الدقيق جيداً.

نقوم بإضافة الماء تدريجيا ونقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نترك العجينة مع تغطيتها لكي ترتاح حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك تقطع إلى كرات صغيرة وتوضع على سطح مرشوش بالدقيق ونقوم بتغطيتها.

تفرد الكرات على سطح مرشوش بالدقيق وتغطى لحين الانتهاء من الكمية.

نبدأ بحشو العجينة بأي من الحشوات اللذيذة وتقلي في زيت غزير سبق تسخينه حتى تصبح ذهبية اللون.

تخرج على مناديل مطبخ وتقدم ساخنة. طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة ربع كيلو لحمة مفرومة.

٢بصلة كبيرة.

فلفل الوان.

ملح.

فلفل أسود.

ربع معلقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.

بهارات لحمة.

رشة جوزة الطيب.

زيت. طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة الطريقة : في إناء على النار يوضع زيت ونقوم بوضع اللحم المفروم وتقليبه على نار عالية.

ثم نقوم بوضع البصل وتقليبه مع اللحم حتى يذبل.

ثم يضاف الفلفل الألوان وبعد ذلك نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل ورشة جوزة الطيب مع التقليب حتى ينضج اللحم.

يترك جانبا حتى يهدأ.

نحضر السمبوسة ونقوم بحشوها باللحم العصاج ونغلقها جيداً.

نحضر مقلاة ونقوم بقلي السمبوسة حتى تأخذ اللون الذهبي الا ان ننتهي من كل الكمية.

تقدم بطبق التقديم وبالف هنا.

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