اصابع الكنافة بالقشطة طريقة صنعها في أقل من ساعة أشهى الحلويات برمضان

اصابع الكنافة بالقشطة من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة مميزة لصنع أصابع الكنافة بالقشطة، وخاصة أنها من الحلويات الشامية التي تعجب الكثير منا، فكيف يمكنك أن تقومي بتحضير هذه الحلويات بطريقة بسيطة للغاية، وفي وقت قصير للغاية، هذا ما سنتعرف عليه سويا من خلال موقعنا.

اصابع الكنافة بالقشطة حتى تتمكنين من تحضيرها سوف تحتاجين إلى مجموعة من المكونات والتي تتمثل في:-

كيلو جرام من الكنافة.

كوب وربع من السمنة المذابة.

كوب وربع من القشطة المغلية.

فستق مبشور لزوم الزينة.

ولتحضير القطر سوف تحتاجين إلى:-

كوبان من السكر.

ثلثان كوب من الماء.

ملعقتين من عصير الليمون.

حتي تتمكنين من تحضير القطر قومي باتباع الخطوات التالية:-

خلط السكر مع الماء والبدء في التقليب.

نقوم بوضع الاناء على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي الماء، ومن ثم نقوم بإضافة الليمون ونتركه يغلي لمدة دقيقة واحدة مع التقليب.

ولتحضير أصابع الكنافة نقوم بعمل الآتي:-