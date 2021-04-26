طريقة عمل القشطة الأقتصادية في المنزل لكل الحلويات بأقل تكلفة

تعتبر القشطة أحد أهم الأطعمة الغذائية التي تفيد جسم الإنسان بشكل كبير وتمده بكم هائل من الطاقة التي يحتاجها في الحياة اليومية، كما أنها ذات مذاق شهي من الممكن الاستفادة بها بمفردها عن طريق تناولها، أو الاستفادة بها في صنع وتزين الأطعمة والحلويات المختلفة، لذلك من الأطعمة التي تحرص كل سيدة على توافرها في المنزل بشكل مستمر.

طريقة عمل القشطة

ولمن يخفى عليه الأمر أو لا يعرف كيف تتكون القشطة، فهي عبارة عن المادة المتخثِرة الدسمة الناتجة عن ترويب الحليب، وتلجأ الكثير من ربات المنزل لاستخدامها في صنع وتزين الحلويات، بسبب مذاقها وقيمتها الغذائية العالية، واليوم سنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير القشطة في المنزل بمكونات تتوافر في أي منزل وفي وقت سريع.

كوب من الحليب كامل الدسم. ملعقة من الدقيق الأبيض. ملعقة من الزبدة ويفضل أن يتم إذابتها. ملعقة واحدة من السكر. ملعقة من ماء الزهر والورد.

نضع الدقيق في كوب الحليب ونقوم بتذويبة جيدا.

يتم وضع الحليب على النار وتركه حتى يسخن، ثمَ يتم إضافة ملعقة السكر مع الاستمرار في التقليب حتى يحدث تجانس بين المكونات.

بعد ذلك يتم إضافة كلًا من ماء الزهر وماء الورد مع الاستمرار في التقليب بالتدريج، حتى يحدث تجانس بين المكونات.

بعدها قومي برفع الوعاء عن النار وإضافة الزبدة المذابة، مع الاستمرار في الخفق بشكل جيد، وعندها ستحصلين على قشطة كريمي ذات مذاق شهي، يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام.

مقادير عمل القشطةطريقة تحضير القشطة

بذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل القشطة الأقتصادية في المنزل بكل تفاصيلها من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني، وهذه الطريقة تعتمد على تقليل نسبة الدسم التي تكون في القشطة الطبيعية.