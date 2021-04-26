كل بنت بيكون لون شعرها الطبيعي لايق عليها وبيبرز جمالها ، ولكن المشكلة بتكون لو حبيتي تختاري لون تاني غير لون شعرك الطبيعي واللي ممكن يبرز العيوب ويخفي مميزات وشك ، عشان كده اختيار لون الصبغة المناسبة هيعمل فرق كبير اكيد ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 9 اخطاء في اختيار لون الشعر ممكن تبينك اكبر من سنك ، تابعوا معانا المقال واتعرفوا عليهم.

اخطاء في اختيار لون الشعر ممكن تبينك اكبر من سنك:

1- اختيار لون غامق اوي:

اكيد لاحظتي قبل كده ان اي حاجة بتتحط قدام خلفية غامقة معالمها بتبان اكتر ، نفس الشيء بيحصل للوجه ، لما نصبغ شعرنا بلون اسود بس (من غير عمل خطوط او خصلات) ، فالعيوب زي الخطوط الرفيعة ، هتبان وتبرز اكتر في الوش ، لو انتي بتحبي الالوان الغامقة ، اللون الكستنائي الغامق هيكون بديل افضل من الاسود.

2- اختيار لون مختلف تماما عن لون الشعر الطبيعي:

ايه اللي ممكن يخليكي تباني اكبر في السن الشعر الاشقر ولا الكستنائي؟ الحقيقة ان الاجابة بتعتمد على اكتر من عامل هو اللي هيحدد اذا كان لون معين ممكن يبينك اصغر او اكبر ، اول حاجة المفروض متغيريش لون شعرك الطبيعي بشكل كبير ، لان التغييرات الجذرية في اللون ممكن متناسبش لون بشرتك ، وده بدوره هيبين سنك اكبر.

ناخد ايما استون اللي قدامنا في الصورة كمثال ، لون شعرها الطبيعي هو الاشقر وزي ما هنلاحظ ان شكلها باين اصغر في اللون ده ، في حالة انك بتصبغي شعرك من فترة طويلة ومش متأكدة من لون شعرك الطبيعي ، دوري على صورك وانتي صغيرة عشان تعرفي ايه اللون المناسب ليكي.

3- اختيار صبغة بلون واحد (من غير عمل خصلات او خطوط بارزة):

اوقات كتير في محاولة لاخفاء الشعر الابيض ، بنصبغ الشعر بلون واحد ، ولكن لازم نعرف ان الالوان الاحادية زي الاشقر او الاسود هتخلي شعرك يبان شكله مش طبيعي ، وممكن تديكي مظهر باهت وتبين وشك بسن اكبر ، الخطوط او الخصلات الملونة بلون مختلف هتضيف لمعان لوشك وهتديكي مظهر شباب اكتر ، وهتكسر اللون الموحد.

4- اللون الاشقر البلاتيني:

لو انتي بتحبي اللون ده ، بنقولك لازم تفكري مرتين قبل ما تعمليه ، الاشقر البلاتيني مش هنختلف انه لون رائع ، ولكن اللون ده على البشرة الفاتحة او الوردية هيديكي مظهر باهت واكبر من سنك.

5- مش بتسلطي الضوء على الوجه:

حتى لو عملتي خطوط او خصل ، لكن برضه ممكن التأثير النهائي للون يبقى مفتقد العمق ، وهنا الحل انك تعملي خصل افتح عشان تخفي الخطوط الرفيعة وعلامات الشيخوخة ، وبننصحك تعملي الخصل اللي حوالين الوش ، لابراز جمال الوش وتخليه يبان شباب اكتر.

6- بتسيبي شعرك نص رمادي ونص مصبوغ:

هل بتعتقدي ان الشعر الابيض بيكبرك؟ احنا بنقولك دي مجرد خرافة ، لان اهم حاجة هو الرضا عن لون الشعر الطبيعي ، ولكن في كتير مش بيحبوا الجذور البيضا اللي بتظهر في الشعر وفي نفس الوقت لو سيبتي الجذور البيضا وباقي الشعر بلونه الطبيعي هو ده اللي ممكن يبين سنك اكبر ، واقتراحنا ليكي هنا انك تتخلصي من الجزء اللي ورا وتقصي الشعر قصة قصيرة اوي هتبين سنك اصغر.

7- عدم تغطية الجذور:

صبغ الشعر كله محتاج صيانة مستمرة لان الجذور بتظهر بسرعة جدا ، ولكن مع ذلك احنا عارفين انه اكيد مش دايما هتقدري تصبغي الجذور بشكل مستمر ، ولحل المشكلة دي ممكن تختاري ستايل للصبغة يبين ان الجذور الغامقة مقصودة ، زي ستايل الاومبري (اللي بيعتمد على تدريج اللون من الغامق عند الجذور للفاتح وصولا للاطراف) ، بالطريقة دي تقدري تسيبي شعرك ينمو بشكل طبيعي والحصول على مظهر جديد طول الوقت.

8- عمل صبغة شعر بألوان قديمة:

صبغات الشعر ليها موضة وفي الوان ممكن تبقى قديمة او تبطل ، وكل فترة بيكون فيها الوان موضة ، ولو عملتي لون صبغة كان تريندي في وقت من الاوقات وحاليا مبقاش موضة ده ممكن يبينك اكبر من سنك.

عشان كده لو انتي هتصبغي شعرك في البيت الافضل تعرفي الاول الالوان الموضة قبل ما تصبغي ، ولو هتصبغيه عند متخصص هو هيكون عارف طبيعي الالوان الموضة وهيقولك اللون المناسب للون بشرتك.

9- اللون الاحمر:

لون الصبغة الاحمر ممكن يبقى لون انيق جدا ، ولكن محتاج صيانة اكتر لان اللون بيروح بسرعة جدا وهينتهي الامر ان شعرك يبقى شكله مش حلو ، بالاضافة ان الشعر الابيض بيميل للظهور بشكل اكبر لما الشعر بيتصبغ باللون الكستنائي المحمر او الاحمر العنابي.

الاختيار الآمن هيكون هو الاشقر الفراولة ، وهي درجة لون بين الاشقر والاحمر ، هيدي وشك مظهر دافي ومشرق ، بالاضافة لانه لون فاتح هيداري الشعر الابيض غير المرغوب فيه بشكل افضل.

التسريحة المناسبة ممكن تعمل فرق كبير:

تقسيم الشعر من الجنب يعتبر طريقة رائعة لتصفيف الشعر اللي ممكن تبينك بسن اصغر ، لانه مع الوقت الوش بيفقد بعض الدهون وبيتم توزيع الانسجة تحت الجلد بشكل مش متساوي ، مع التركيز بشكل اساسي على منطقة الدقن ، والتسريحة دي هتخلي وشك متحدد اكتر.

وفصل الشعر من الجنب بيوازن نسب الوجه بشكل افضل ، وبالتالي هو افضل من تقسيم الشعر من النص.

اعرفي إيه هي ألوان الشعر الموضة لموسم صيف 2021 واختاري اللون اللي يناسبك منها