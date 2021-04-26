في 5 دقائق تبييض وتفتيح الوجه والرقبة وتوحيد لونها بخلطة مجربة وفعالة

هناك العديد من الأشخاص الذين يودون تفتيح الوجه والرقبه لهذا يبحثون عن أي من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وجههم ورقبتهم شكل سريع ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض تلك الخلطات التي تتسم بمكوناتها الطبيعية، والآمنة على الجلد والتي لا تحتاج الى المزيد من الأموال ولا تستغرق الكثير من الوقت او الجهد لتحضيرها. خلطة تفتيح الوجه والرقبة خلطة تفتيح الوجه والرقبة المكونات: ثلاث معالق من الترمس المطحون.

علبة زبادي.

عصير ليمون.

معلقة كبيرة العسل الأبيض. طريقة التحضير: نحضر وعاء نظيف ونضع به ثلاث معالق من الترمس المطحون علبة زبادي وملعقة ونصف من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل الأبيض يقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا واحدا.

نحضر فرشاة نظيفة ونقوم بتوزيع الماسك علي الوجه والرقبة بطريقة متساوية.

نترك الماسك لمدة عشرة دقائق حتي يجف تماما.

الترمس غني بالمعادن والفيتامينات اللازمة لتفتيح الوجه والرقبة في خلال أسابيع.

الزبادي يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها مظهرا براقا لامعا بالإضافة إلى أنه يعزز من إنتاج الكولاجين في البشرة.

الليمون يحتوي علي الأحماض التي تسهم بشكل كبير في إزالة الجلد الميت وتفتيح البشرة.

العسل الأبيض يحتوي على كافة العناصر الغذائية اللازمة لتفتيح وتوحيد لون الوجه والرقبه.

نقوم بإزالة الماسك وشطف الوجه بالماء الفاتر.

يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعيا. ماسك القهوة وعرق السوس لتفتيح الوجه والرقبة ماسك القهوة وعرق السوس لتفتيح الوجه والرقبة المكونات: ثلاث معالق من القهوة الناعمة.

ثلاث معالق من عرق السوس الناعم.

ربع فنجان من الماء المغلي.

فرشاة. طريقة التحضير: نقوم باحضار طبق نظيف زجاجي ونضع به ربع فنجان من الماء المغلي ثم ثلاث معالق من القهوة ثم ثلاث معالق من عرق السوس ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى نحصل على ماسك متماسك القوام.

نحضر فرشاة نظيفة ونقوم بتوزيع الماسك علي الوجه والرقبة.

نتركه لمدة عشرة دقائق ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعيا.

تحتوي القهوة وعرق السوس على عناصر فعالة تسهم بشكل كبير في تفتيح الوجه والرقبة. الوسوم

هناك العديد من الأشخاص الذين يودون تفتيح الوجه والرقبه لهذا يبحثون عن أي من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وجههم ورقبتهم شكل سريع ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض تلك الخلطات التي تتسم بمكوناتها الطبيعية، والآمنة على الجلد والتي لا تحتاج الى المزيد من الأموال ولا تستغرق الكثير من الوقت او الجهد لتحضيرها. خلطة تفتيح الوجه والرقبة خلطة تفتيح الوجه والرقبة المكونات: ثلاث معالق من الترمس المطحون.

علبة زبادي.

عصير ليمون.

معلقة كبيرة العسل الأبيض. طريقة التحضير: نحضر وعاء نظيف ونضع به ثلاث معالق من الترمس المطحون علبة زبادي وملعقة ونصف من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل الأبيض يقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا واحدا.

نحضر فرشاة نظيفة ونقوم بتوزيع الماسك علي الوجه والرقبة بطريقة متساوية.

نترك الماسك لمدة عشرة دقائق حتي يجف تماما.

الترمس غني بالمعادن والفيتامينات اللازمة لتفتيح الوجه والرقبة في خلال أسابيع.

الزبادي يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها مظهرا براقا لامعا بالإضافة إلى أنه يعزز من إنتاج الكولاجين في البشرة.

الليمون يحتوي علي الأحماض التي تسهم بشكل كبير في إزالة الجلد الميت وتفتيح البشرة.

العسل الأبيض يحتوي على كافة العناصر الغذائية اللازمة لتفتيح وتوحيد لون الوجه والرقبه.

نقوم بإزالة الماسك وشطف الوجه بالماء الفاتر.

يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعيا. ماسك القهوة وعرق السوس لتفتيح الوجه والرقبة ماسك القهوة وعرق السوس لتفتيح الوجه والرقبة المكونات: ثلاث معالق من القهوة الناعمة.

ثلاث معالق من عرق السوس الناعم.

ربع فنجان من الماء المغلي.

فرشاة. طريقة التحضير: نقوم باحضار طبق نظيف زجاجي ونضع به ربع فنجان من الماء المغلي ثم ثلاث معالق من القهوة ثم ثلاث معالق من عرق السوس ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى نحصل على ماسك متماسك القوام.

نحضر فرشاة نظيفة ونقوم بتوزيع الماسك علي الوجه والرقبة.

نتركه لمدة عشرة دقائق ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعيا.

تحتوي القهوة وعرق السوس على عناصر فعالة تسهم بشكل كبير في تفتيح الوجه والرقبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 5 دقائق تبييض وتفتيح الوجه والرقبة وتوحيد لونها بخلطة مجربة وفعالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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