وصفة خليجية لتفتيح وتبيض منطقة العانة والإبط وتفتيح الوجه وصفة مضمونة للعروسه

تفتيح وتبيض منطقة العانة والإبط وتفتيح الوجه، تعاني جميع السيدات والبنات من مشكلة الأماكن الداكنة في جسمها مما يدفعهم للاتجاه إلي شراء المنتجات باهظة الثمن والتي يكون اغلبها دون أدنى فائدة، نقدم لكم وصفة خليجية طبيعية لتبييض الأماكن الداكنة في الجسم دون أي ضرر

وصفة خليجية لتبيض منطقة العانة والإبط وتفتيح الوجه

ننصح الوصفة الخليجية باستخدام الصبار كمفتح طبيعي لأي بشرة ومعالج البقع فيها حيث إنه محسن طبيعي لجلد أي نوع بشرة، فقومي بوضع كمية من جل الصبار “الالوفيرا” علي المنطقة الداكنة في جسمك لمدة 20 دقيقة ثم قومي بشطفه وكرريها مرتين يوميا.

يعمل الليمون علي إزالة الخلايا الميت وتحفيز البشرة علي إعداد الخلايا الشابة، فقومي بتمرير نصف لمونة علي المنطقة الداكنة لمدة عشر دقائق ثم اشطفيها، ويمكنك خلط الليمون بالعسل والزبادي ونترك الحليم 10 دقائق أيضاً ثم نشطفه، ولا تستعملي الليمون وحده إن كنتي من ذوي البشرة الحساسة.

قومي بإذابة الفازلين في حنان مائي ثم تضيفي عليه ملعقتين نشأ وامزجيهم جيدا ثم ادهني الخليط علي المنطقة الداكنة مرة أو أكثر يوميا.

مرة أو أكثر يوميا. يمكنك أن تخلطي عصير الخيار مع قطرات عصير ليمون وبعض الكركم واتركيه علي المنطقة الداكنة وضعيه على الوجه ربع ساعة وقومي بشطفه وتكريره يوميا.

ربع ساعة وقومي بشطفه وتكريره يوميا. ويمكنك أيضا خلط ملعقة واحدة العسل الأبيض مع ملعقة الدقيق واللبن البودرة والقليل من ماء الورد أو عصير الليمون للعجن، وضعيه علي المنطقة ربع ساعة وكرري الوصفة يوميا للحصول على أفضل النتائج، ويمكنك تزويد الكمية بتزويد كل مكون علي حدا.

وصفات مميزة لتفتيح البشرة

والي هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا لكم اليوم وقد جمعنا لكم أفضل الوصفات الخليجية الطبيعية لتبييض الأماكن الداكنة في الجسم باستخدام مكونات موجودة في المنزل وبأقل الأسعار آملين إن تنال إعجابكم.