الطريقة الأفضل لعمل محشي الباذنجان الشهي على الطريقة الأصلية الشهية

نقدم لكم الطريقة الأفضل لعمل محشي الباذنجان، حيث يبحث كل مبتدأ في المطبخ عن الطريقة الأفضل لعمل محشي الباذنجان لمذاقه اللذيذ، كما يُعد أحد الأطباق الرئيسية التي يجب أن توجد على السفرة في العزائم، ولها قيمة غذائية وفائدة عالية لجسم الإنسان، لذلك دعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها أفضل طريقة يمكن بها تحضير محشي الباذنجان.

يُعد محشي الباذنجان من أكثر الأطباق المنتشرة والتي تظهر كثيرًا على سفرة الطعام، كما تُعد من الأطباق الشهية التي تتمتع بقيمة غذائية عالية، ويمكن استخدام الباذنجان الأسود أو الأبيض، ومن خلال السطور التالية سوف نعرض لكم الطريقة الأفضل لعمل محشي الباذنجان.

2 كيلو من الباذنجان متوسط الحجم، ويجب أن يكون مقور من الداخل.

كيلو من الأرز المصري المغسول.

3 بصلات مفروم.

4 أكواب من عصير الطماطم.

4 أكواب من اللحم أو مرق الدجاج.

نصف كيلو من الشبت المقطع.

نصف كيلو من البقدونس المقطع.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المقطعة.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان زيت.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة صغيرة من النعناع الجاف المفروم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار المفروم.

مكعب واحد من مرقة الدجاج مطحون.

ملح حسب الرغبة.