الطريقة الأفضل لعمل محشي الباذنجان الشهي على الطريقة الأصلية الشهية

نقدم لكم الطريقة الأفضل لعمل محشي الباذنجان، حيث يبحث كل مبتدأ في المطبخ عن الطريقة الأفضل لعمل محشي الباذنجان لمذاقه اللذيذ، كما يُعد أحد الأطباق الرئيسية التي يجب أن توجد على السفرة في العزائم، ولها قيمة غذائية وفائدة عالية لجسم الإنسان، لذلك دعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها أفضل طريقة يمكن بها تحضير محشي الباذنجان.الطريقة الأفضل لعمل محشي الباذنجان
يُعد محشي الباذنجان من أكثر الأطباق المنتشرة والتي تظهر كثيرًا على سفرة الطعام، كما تُعد من الأطباق الشهية التي تتمتع بقيمة غذائية عالية، ويمكن استخدام الباذنجان الأسود أو الأبيض، ومن خلال السطور التالية سوف نعرض لكم الطريقة الأفضل لعمل محشي الباذنجان.مكونات خلطة المحشي
- 2 كيلو من الباذنجان متوسط الحجم، ويجب أن يكون مقور من الداخل.
- كيلو من الأرز المصري المغسول.
- 3 بصلات مفروم.
- 4 أكواب من عصير الطماطم.
- 4 أكواب من اللحم أو مرق الدجاج.
- نصف كيلو من الشبت المقطع.
- نصف كيلو من البقدونس المقطع.
- نصف كوب من الكزبرة الخضراء المقطعة.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان زيت.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
- ملعقة صغيرة من النعناع الجاف المفروم.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار المفروم.
- مكعب واحد من مرقة الدجاج مطحون.
- ملح حسب الرغبة.
- قومي بتسخين الزيت على نار متوسطة، وضيفي البصل وقلبي حتى يذبل.
- ضيقي صلصة الطماطم، و3 أكواب عصير طماطم، وحركي واتركيها حتى الغليان.
- ضعي مرقة الدجاج، وقلبي حتى 5 دقائق.
- ضعي الأرز والشبت والبقدونس والكزبرة والخليط المكون من الطماطم والبصل، والنعناع والقرفة والبهارات، والفلفل الأسوأسود وجوزة الطيب والفلفل والملح، ثم قلبيهم معًا جيدًا.
- ضعي الأرز داخل الباذنجان، واتركي فراغ بمقدار عقلة الأصبح حتى يكون هناك مساحة للأرز.
- ضعي باقي المرق وعصير الطماطم على نار متوسطة حتى يغلي.
- قومي برص الباذنجان في القدر، وقومي بوضح المرق داخل الباذنجان.
- صبي المرق في القدر حتى يصل إلى منتصف الباذنجان، وغطي القدر واتركيه على نار هادئة حتى يغلي.
- اخفضي النار واتركيه حتى ينضج في 60 تقريبًا.
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نقدم لكم الطريقة الأفضل لعمل محشي الباذنجان، حيث يبحث كل مبتدأ في المطبخ عن الطريقة الأفضل لعمل محشي الباذنجان لمذاقه اللذيذ، كما يُعد أحد الأطباق الرئيسية التي يجب أن توجد على السفرة في العزائم، ولها قيمة غذائية وفائدة عالية لجسم الإنسان، لذلك دعونا نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها أفضل طريقة يمكن بها تحضير محشي الباذنجان.الطريقة الأفضل لعمل محشي الباذنجان
يُعد محشي الباذنجان من أكثر الأطباق المنتشرة والتي تظهر كثيرًا على سفرة الطعام، كما تُعد من الأطباق الشهية التي تتمتع بقيمة غذائية عالية، ويمكن استخدام الباذنجان الأسود أو الأبيض، ومن خلال السطور التالية سوف نعرض لكم الطريقة الأفضل لعمل محشي الباذنجان.مكونات خلطة المحشي
- 2 كيلو من الباذنجان متوسط الحجم، ويجب أن يكون مقور من الداخل.
- كيلو من الأرز المصري المغسول.
- 3 بصلات مفروم.
- 4 أكواب من عصير الطماطم.
- 4 أكواب من اللحم أو مرق الدجاج.
- نصف كيلو من الشبت المقطع.
- نصف كيلو من البقدونس المقطع.
- نصف كوب من الكزبرة الخضراء المقطعة.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان زيت.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
- ملعقة صغيرة من النعناع الجاف المفروم.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار المفروم.
- مكعب واحد من مرقة الدجاج مطحون.
- ملح حسب الرغبة.
- قومي بتسخين الزيت على نار متوسطة، وضيفي البصل وقلبي حتى يذبل.
- ضيقي صلصة الطماطم، و3 أكواب عصير طماطم، وحركي واتركيها حتى الغليان.
- ضعي مرقة الدجاج، وقلبي حتى 5 دقائق.
- ضعي الأرز والشبت والبقدونس والكزبرة والخليط المكون من الطماطم والبصل، والنعناع والقرفة والبهارات، والفلفل الأسوأسود وجوزة الطيب والفلفل والملح، ثم قلبيهم معًا جيدًا.
- ضعي الأرز داخل الباذنجان، واتركي فراغ بمقدار عقلة الأصبح حتى يكون هناك مساحة للأرز.
- ضعي باقي المرق وعصير الطماطم على نار متوسطة حتى يغلي.
- قومي برص الباذنجان في القدر، وقومي بوضح المرق داخل الباذنجان.
- صبي المرق في القدر حتى يصل إلى منتصف الباذنجان، وغطي القدر واتركيه على نار هادئة حتى يغلي.
- اخفضي النار واتركيه حتى ينضج في 60 تقريبًا.
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