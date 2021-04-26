مقادير عجينة السمبوسك بمكونات بسيطة احصلي على سمبوسك مثل الجاهزة

تعتبر السمبوسك من المقبلات الشهية المرغوبة والمطلوبة من جميع أفراد الأسرة، والسمبوسك عبارة عن عجينة رقيقة متوفرة بالمحلات التجارية ولكن يسهل تنفيذها بالمنزل، ويكثُر تحضيرها في رمضان، وتُقدم بجانب الأطباق الرئيسية، وتتعدد حشواتها حيث هناك حشوة الدجاج أو اللحمة المفرومة وهناك حشوة الخضار وغيرها الكثير.

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان ونصف من النشا.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة ملح.

الماء حسب حاجة العجينة. (للعجن)

عجينة السمبوسك عجينة رقيقة جداً، يمكن بسهولة تحضيرها في المنزل، فإذا أردت صُنعها بالمنزل فما عليكِ سوي اتباع الخطوات الآتية:

يتم تذويب النشا في نصف كوب ماء عادي.

اخلطي الدقيق والنشا وباقي المكونات معاً، حتى تتماسك المكونات.

عند تماسك العجينة يتم فردها على سطح أملس تم رشه بالقليل من الدقيق ، ونفرد العجين حتى نحصل على عجينة رقيقة جداً.

تُقطع العجينة بشكل طويل ليتم حشوها.

الحشو حسب الرغبة.

في مقلاة على النار ضعي زيت غزير حتى يسخن.

يتم قلي السمبوسك حتى تكتسب لون ذهبي ثم يتم رفعها، وتُقدم ساخنة.

يتم حشو السمبوسك بالعديد من الحشوات اللذيذة، ومن أمثلة هذه الحشوات