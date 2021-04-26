أسرار تحضير خلطة المحشي بالتوابل السحرية في البيت بأشهى الطرق

خلطة المحشي بالتوابل السحرية تعد هي الأساس لعمل جميع أنواع المحاشي التي تشتهر بها النساء المصريات، الذين يحرصون على تقديم المحاشي على مائدة الإفطار في شهر رمضان، باعتباره من الأكلات المميزة الذي يحبها الجميع، كما أنه بعد من الأكلات المتوارثة منذ القدم، الذي تحرص كل أم على تعليم أسرار الخلطة إلى بناتهن.

خلطة المحشي بالتوابل السحرية

يعتبر تعليم خلطة المحشي من مبادئ تعلم الطبخ لعمل المحاشي بمختلف الأشكال والأنواع، وعلى الرغم من أن مكوناتها بسيطة إلى أن بعض النساء يجدن صعوبة في تحضرها بسبب الخطوات الكثيرة لها، لكن من هنا سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضيرها وطرق حفظها.

كيلو طماطم.

نصف كيلو أرز مصري.

2 بصل كبير الحجم.

ثمرة فلفل رومي.

بقدونس.

شبت.

كسبرة خضراء.

½ ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة.

½ ملعقة صغيرة فلفل اسمر.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

زيت.

رشة من النعناع الناشف.

ببريكا+ بصل بودر+ جنزبيل+ قليل من الشطة+ مكعب مرق

نقوم بتنظيف البصل وغسلة ثم فرمة في الكبة أو باستخدام السكين.

في إناء مناسب على النار نضع كمية من الزيت ونضع بها البصل.

في هذه الأثناء نضع الطماطم والفلفل الرومي في الخلاط الكهربائي.

عندما يصبح البصل لونه ذهبي نفرغ الصلصة عليه ونقلب ثم نضع ملعقة الصلصة والملح والفلفل وجميع البهارات وتترك على نار عالية حتى تتسبك عندما يكون القوام أثقل.

أثناء انتظار الصلصة نقوم بغسل البقدونس والكسبرة والشبت جيدا ثم يقطع صغير.

عندما تجد ان الصلصة أصبحت جاهزة نضع الخضرة ونقلب حتى تختلط جميع المكونات ثم ترفع من على النار وبذلك تكون خلطة المحشي جاهزة على الاستخدام.

ويمكن في هذه الخطوة عمل كمية أكبر من ذلك تقسيمها في أكياس ووضعها في الفريزر لكي تكون جاهزة على الاستخدام.

ثم يتم غسل الأرز وتصفيته جيدا من الماء بوضعه على الصلصة ويقلب جيدا ويتم حشو النوع المفضل من المحاشي.

مكونات خلطة المحشيطريقة التحضير