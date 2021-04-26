حضري البسبوسة المحشية قشطة بطريقة شهية في البيت

تعتبر البسبوسة المحشية قشطة من أكثر أنواع الحلويات الشرقية، كما يختلف طرق تعديها ويوجد لها أكثر من نوع، ومن المعروف أنها طريقة تحضيرها تختلف من دولة لأخرى، ويوجد لها أنواع مميزة مثل بسبوسة القشطة والمكسرات، والشيكولاتة والزبادي، وتتميز هذه البسبوسة بأنها تحتوي على قيمة غذائية كبيرة.

البسبوسة المحشية قشطة

البسبوسة المحشية قشطة نوع مميز من الحلويات ومن المعروف أنه البسبوسة من الحلويات التي تناسب جميع المناسبات، ولذلك نقوم بعرض أفضل الطرق في إعداد طريقة عمل البسبوسة المحشية قشطة.

2 كوب سميد بسبوسة خشن

كوب جوز هند ناعم.

كوب لبن كامل الدسم

2 بيضة

ربع كوب زيت ذرة أو سمنة سائلة (حسب الرغبة).

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

ملعقة صغيرة برش ليمون

ملعقة صغيرة ماء ورد.

نصف كيلو من الحليب.

4 ملاعق متوسطة نشأ كذابة في 4 ملاعق من الماء.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون

مكسرات

نبدأ بتجهيز القشطة ونقوم بتسخين الحليب ثم نضيف إليهم السكر حتى يغلي، ثم نضيف النشا المذابة ونستمر بالتقليب حتى ينضج، بعد ذلك نتركه قليلًا ليبرد، ثم وضعه في الثلاجة.

نوضع بوضع الماء والسكر وعصير الليمون في وعاء على نار متوسطة لمدة عشر دقائق وقبل إطفاء النار نضع الفانيليا وقطعة من الزبدة.

بقوم بوضع كافة المكونات على بعضها ونقوم بخلطها جيدًا، ثم نقوم بدهن الصينية ووضع نصف الخليط في الصينية ثم وضع القشطة وعليها باقي الخليط وندخلها في الفرن بعد تسخينه على درجة الحرارة ١١80 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

عند خروجها من الفرن يوضع عليها الشربات بشكل مباشر وهي ساخنة، تغطي لمدة دقائق.

قومي بتقطيع البسبوسة، وضعيها في طبق التقديم وبهذا الشكل تكون بسبوسة محشية قشطة جاهزة بألف هنا وشفا.

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