كريم رباني لتفتيح البشرة مثل البدر وتنعيمها بكل سهولة مصنوع من مكونات طبيعية

نقدم لكم طريقة صنع كريم رباني لتفتيح البشرة مثل البدر، حيث تبحث الفتيات طوال الوقت عن أكثر الطرق لتفتيح البشرة وتبييضها وذلك لأن الوجه دائم التعرض لأشعة الشمس وللعوامل الجوية التي تؤثر عليه وتجعله مصاب بالمناطق الداكنة والتصبغات، لذلك نقدم لكل فتاة كريم رباني لتفتيح البشرة ذو نتائج إيجابية بمدة قصيرة جدًا وبدون أي مجهود، والأهم هو المواظبة على الوصفة حتى نصل للنتيجة المرغوبة بالوجه.

كريم رباني لتفتيح البشرة مثل البدر

الكريم الذي نقدم هو عبارة عن خليط من مجموعة من المواد الطبيعية التي أثبتت فاعليتها في تفتيح البشرة وتبييضها وتخليصها من المناطق الداكنة، ومكونات الكريم الرباني لتفتيح البشرة:

مقدار مناسب قشر برتقال أو قشر ليمون. حمص مطحون ناعم: ملعقة واحدة. كركم بودرة: نصف ملعقة حجمها صغير. ماء فاتر: كوبان. جلسرين: ملعقة واحدة. بشر صابون: مقدار مناسب واختيار النوع المناسب للبشرة. زيت لوز حلو: 2 ملعقة حجمها كبير. أرز مطحون: 2 ملعقة حجمها كبير.

نقطع قشر الحامض المتاح لدينا لقطع صغيرة ونضع القشر في وعاء متوسط.

بعد هذا نبدأ بوضع الكركم البودرة مع الماء ونشغل النار على حرارة متوسطة.

عندما نلاحظ غليان الخليط وأن القشور قد نضجت نرفع القدر عن النار ونتركه حتى تهدأ الحرارة.

بعد تلك المدة نضع بشر الصابون المستخدم بشكل تدريجي ويجب أن نقوم بالتقليب أثناء ذلك.

ومن ثم نضع المكونات السابقة على حمام مائي ونستمر في التحريك.

والآن نرفع الخليط عن النار ونضيف الحمص المطحون والجلسرين والأرز وزيت اللوز.

من الضروري أن نقلب جيدًا لتختلط المكونات وتمتزج ببعضها حتى يصبح القوام قوام كريمي لنحصل على كريم رباني لتفتيح البشرة.

ونستخدمه في الصباح يوميًا كغسول يومي للوجه ونفرك الوجه به في حركات دائرية ويغسل بالطريقة الطبيعية بعد ذلك.

خطوات استخدام وصفة تفتيح البشرة