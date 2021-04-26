طريقة عمل الغريبة الناعمة بتاعت زمان وعمرها ما تشقق ولا تسيح منك وطعمها روعه

الغريبة الناعمة بتاعت زمان وعمرها ما تشقق ولا تسيح منك، تعتبر الغريبة نوعًا من أنواع الحلويات التي تحضر في الأعياد، كما أنها تعتبر من الحلويات الناعمة والسهل تحضيرها والتي لا تطلب أي جهد أو تكلفة، لذلك سوف نقدم لكم أنواع الغريبة وطرق تحضيرها. عمل الغريبة الناعمة بتاعت زمان وعمرها ما تشقق ولا تسيح منك عمل الغريبة الناعمة بتاعت زمان وعمرها ما تشقق ولا تسيح منك مكونات الغريبة

بياض بيض.

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق الأبيض سواء المتعدد الاستخدام أو الدقيق الخاص بالحلويات.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

مكسرات للتزين مثل الفستق أو الكاجو أو عين الجمل.

كوب من السكر المطحون والناعم.

كوبان من السمن.

رشه ملح. طريقة تحضير الغريبة

احضري المضرب اليدوي وابدئي في خفق السمن إلى أن يتحول لونها من اللون الذهبي إلى اللون الأبيض.

ضيفي مقدار السكر المحدد واستمري في الخفق حتى تختلط كافة المكونات معًا.

ابدئي في وضع الدقيق ولكن بشكل تدريجي واستمري إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة و طرية وذات ملمس ناعم.

ضيفي بياض البيض وقلبي بشكل جيد حتى يتم توزيعه في العجينة بشكل كامل.

ابدئي في تشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة في الحجم ثم اضغطي عليها في المنتصف وضعي بها نوع المكسرات المحبب لديكي.

استمري في تكرار الخطوة السابقة إلى أن يتم الانتهاء من مقدار العجينة.

ترص الغريبة على صينية خفيفة ومتوسطة في الحجم.

ادخلي الصينية في فرن تم تسخينه مسبقا على درجة حرارة تصل إلى 180، واتركيها لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة، ثم أخرجيها عند النضج ودون أن يتغير لونها.

تترك الغريبة حتى تبرد بشكل نهائي ثم ترص داخل طبق التقديم وتقدم للضيوف. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا ويمكننا من خلال الطريقة السابقة تحضير الغريبة ويفضل تقديمها مع الشاي والاستمتاع بطعمها الرائع واللذيذ وسط العائلة والأصدقاء. الوسوم

الغريبة الناعمة بتاعت زمان وعمرها ما تشقق ولا تسيح منك، تعتبر الغريبة نوعًا من أنواع الحلويات التي تحضر في الأعياد، كما أنها تعتبر من الحلويات الناعمة والسهل تحضيرها والتي لا تطلب أي جهد أو تكلفة، لذلك سوف نقدم لكم أنواع الغريبة وطرق تحضيرها. عمل الغريبة الناعمة بتاعت زمان وعمرها ما تشقق ولا تسيح منك عمل الغريبة الناعمة بتاعت زمان وعمرها ما تشقق ولا تسيح منك مكونات الغريبة

بياض بيض.

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق الأبيض سواء المتعدد الاستخدام أو الدقيق الخاص بالحلويات.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

مكسرات للتزين مثل الفستق أو الكاجو أو عين الجمل.

كوب من السكر المطحون والناعم.

كوبان من السمن.

رشه ملح. طريقة تحضير الغريبة

احضري المضرب اليدوي وابدئي في خفق السمن إلى أن يتحول لونها من اللون الذهبي إلى اللون الأبيض.

ضيفي مقدار السكر المحدد واستمري في الخفق حتى تختلط كافة المكونات معًا.

ابدئي في وضع الدقيق ولكن بشكل تدريجي واستمري إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة و طرية وذات ملمس ناعم.

ضيفي بياض البيض وقلبي بشكل جيد حتى يتم توزيعه في العجينة بشكل كامل.

ابدئي في تشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة في الحجم ثم اضغطي عليها في المنتصف وضعي بها نوع المكسرات المحبب لديكي.

استمري في تكرار الخطوة السابقة إلى أن يتم الانتهاء من مقدار العجينة.

ترص الغريبة على صينية خفيفة ومتوسطة في الحجم.

ادخلي الصينية في فرن تم تسخينه مسبقا على درجة حرارة تصل إلى 180، واتركيها لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة، ثم أخرجيها عند النضج ودون أن يتغير لونها.

تترك الغريبة حتى تبرد بشكل نهائي ثم ترص داخل طبق التقديم وتقدم للضيوف. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا ويمكننا من خلال الطريقة السابقة تحضير الغريبة ويفضل تقديمها مع الشاي والاستمتاع بطعمها الرائع واللذيذ وسط العائلة والأصدقاء.

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