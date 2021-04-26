أسهل طريقة لتحضير البلوبيف المنزلي الصحي بأبسط الخطوات

البلوبيف يُعد من بين اللحوم المجمدة المحببة لدى الأشخاص، ومن الممكن أن يتم تناوله مع البيض، وذلك يقوم بدفع الأشخاص لشرائها من قبل الأسواق، فتستطيع أن تُعِد وتُحضر البلوبيف من البيت، وبأبسط المكونات وأقلها تكلفة، وفيما يلي سوف نتحدث عن البلوبيف بشيء من التفصيل.

في الحقيقة أن اللحوم بمتنوع أنواعها تقوم بالتيسير علينا تحضير الوجبات كالسوسيس والبلوبيف واللانشون والبسطرمة، إذ أنها حلول سريعة وكذلك أشكال متباينة للحم تقوم بمساعدتنا على إعداد كافة الوجبات المختلفة بدقائق معدودة، كما أن من اللحوم المجمدة الشهيرة للغاية هو البلوبيف.

لحمة قطع “كيلو”

دهن “¼ كيلو”

سماق “ملعقة كبيرة”

ورق لورا.

حبهان فصوص.

فول صويا “كوب”

لون طعام أحمر “ملعقة صغيرة”

جيلاتين بودر “ملعقة كبيرة”

ماء.

ملح “½ كوب”

خل “½ كوب”

بنجر مبشور “½ ثمرة”

فلفل أسود.