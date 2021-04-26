أسهل طريقة لتحضير البلوبيف المنزلي الصحي بأبسط الخطوات

البلوبيف يُعد من بين اللحوم المجمدة المحببة لدى الأشخاص، ومن الممكن أن يتم تناوله مع البيض، وذلك يقوم بدفع الأشخاص لشرائها من قبل الأسواق، فتستطيع أن تُعِد وتُحضر البلوبيف من البيت، وبأبسط المكونات وأقلها تكلفة، وفيما يلي سوف نتحدث عن البلوبيف بشيء من التفصيل.البلوبيف
في الحقيقة أن اللحوم بمتنوع أنواعها تقوم بالتيسير علينا تحضير الوجبات كالسوسيس والبلوبيف واللانشون والبسطرمة، إذ أنها حلول سريعة وكذلك أشكال متباينة للحم تقوم بمساعدتنا على إعداد كافة الوجبات المختلفة بدقائق معدودة، كما أن من اللحوم المجمدة الشهيرة للغاية هو البلوبيف.مقادير البلوبيف
- لحمة قطع “كيلو”
- دهن “¼ كيلو”
- سماق “ملعقة كبيرة”
- ورق لورا.
- حبهان فصوص.
- فول صويا “كوب”
- لون طعام أحمر “ملعقة صغيرة”
- جيلاتين بودر “ملعقة كبيرة”
- ماء.
- ملح “½ كوب”
- خل “½ كوب”
- بنجر مبشور “½ ثمرة”
- فلفل أسود.
- يتم مزج الملح والخل والماء وورق اللورا والبنجر المبشور والسماق والحبهان، وبعد ذلك إضافة قطع الحبهان، والاستمرار في المزج جيدًا.
- بعد ذلك يتم نقع اللحمة بالمزيج حتى مرور أربعة أيام بالثلاجة، وبعدها إخراجه وسلقه.
- ومن ثم يتم نقع فول الصويا بالماء الذي تمت إضافة لون الطعام الأحمر له، ومن الممكن أن تقومي بنقع فول الصويا بالماء الخاص بسلق اللحمة.
- بعد ذلك يتم فرم اللحمة ومعها فول الصويا بالكبة ومن ثم يتم إذابة الجيلاتين بالماء الخاص بسلق اللحمة.
- ومن ثم يتم إضافة الجيلاتين لمزيج اللحمة مع التحريك.
- في النهاية يتم وضع المزيج بعلبة مجففة وبعدها يتم حفظه بالثلاجة ويتم استعماله عند الحاجة، وهذه هي الطريقة الخاصة بتحضير البلوبيف بأبسط الطرق، كما أن مكوناتها بسيطة، إلى جانب أن تكلفتها ليست باهظة، فسعرها بمتناول الأيدي، بالإضافة إلى طعمها الرائع ومذاقها الطيب.
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البلوبيف يُعد من بين اللحوم المجمدة المحببة لدى الأشخاص، ومن الممكن أن يتم تناوله مع البيض، وذلك يقوم بدفع الأشخاص لشرائها من قبل الأسواق، فتستطيع أن تُعِد وتُحضر البلوبيف من البيت، وبأبسط المكونات وأقلها تكلفة، وفيما يلي سوف نتحدث عن البلوبيف بشيء من التفصيل.البلوبيف
في الحقيقة أن اللحوم بمتنوع أنواعها تقوم بالتيسير علينا تحضير الوجبات كالسوسيس والبلوبيف واللانشون والبسطرمة، إذ أنها حلول سريعة وكذلك أشكال متباينة للحم تقوم بمساعدتنا على إعداد كافة الوجبات المختلفة بدقائق معدودة، كما أن من اللحوم المجمدة الشهيرة للغاية هو البلوبيف.مقادير البلوبيف
- لحمة قطع “كيلو”
- دهن “¼ كيلو”
- سماق “ملعقة كبيرة”
- ورق لورا.
- حبهان فصوص.
- فول صويا “كوب”
- لون طعام أحمر “ملعقة صغيرة”
- جيلاتين بودر “ملعقة كبيرة”
- ماء.
- ملح “½ كوب”
- خل “½ كوب”
- بنجر مبشور “½ ثمرة”
- فلفل أسود.
- يتم مزج الملح والخل والماء وورق اللورا والبنجر المبشور والسماق والحبهان، وبعد ذلك إضافة قطع الحبهان، والاستمرار في المزج جيدًا.
- بعد ذلك يتم نقع اللحمة بالمزيج حتى مرور أربعة أيام بالثلاجة، وبعدها إخراجه وسلقه.
- ومن ثم يتم نقع فول الصويا بالماء الذي تمت إضافة لون الطعام الأحمر له، ومن الممكن أن تقومي بنقع فول الصويا بالماء الخاص بسلق اللحمة.
- بعد ذلك يتم فرم اللحمة ومعها فول الصويا بالكبة ومن ثم يتم إذابة الجيلاتين بالماء الخاص بسلق اللحمة.
- ومن ثم يتم إضافة الجيلاتين لمزيج اللحمة مع التحريك.
- في النهاية يتم وضع المزيج بعلبة مجففة وبعدها يتم حفظه بالثلاجة ويتم استعماله عند الحاجة، وهذه هي الطريقة الخاصة بتحضير البلوبيف بأبسط الطرق، كما أن مكوناتها بسيطة، إلى جانب أن تكلفتها ليست باهظة، فسعرها بمتناول الأيدي، بالإضافة إلى طعمها الرائع ومذاقها الطيب.
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