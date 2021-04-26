عجينة بلح الشام الناجحة والهشة جربيها بخطوات بسيطة

من الحلويات التي يعشقها الجميع بلح الشام، ويعتبر بلح الشام من الحلويات الشرقية اللذيذة والتي يسهل إعدادها في المنزل، وبلح الشام حلوى سورية المنشأ ولكن ينتشر تناولها في مصر وبلاد الشام وتركيا والعراق وإيران، ويُعتبر من ضمن التقاليد المنتشرة في شهر رمضان المبارك. مقادير عجينة بلح الشام كوب دقيق.

كوب ماء.

ربع كوب زيت.

٢حبة بيض.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ملح.

زيت للقلي. طريقة تحضير بلح الشام نحضر الشربات (القطر) أولاً، نضيف ٢ كوب من السكر، وكوب من الماء في وعاء على النار ونتركه ليغلي ونقلب حتى يذوب السكر ، ثم نضيف ملعقة من عصير الليمون، ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد حتى يصبح قوامه ثقيلاً.

يتم وضع الماء والسكر والزيت في وعاء على النار حتى يغلي.

نخلط الدقيق مع الملح والنشا جيداً حتى يمتزجوا معاً.

نضع خليط الدقيق على خليط الماء والسكر والزيت ونقلب جيداً حتى تتكون العجينة وتصبح لزجة قليلاً.

نرفع العجينة من على النار ونضيف البيض تدريجياً مع التقليب المستمر، ثم نضع الفانيليا.

نضع العجينة في كيس حلواني.

يتم القلي في زيت بارد، حيث نضع بلح الشام في زيت البارد قبل أن نرفعه من على النار، وننتهي من عمل حبات بلح الشام في الطاسة ثم نرفعها من على النار.

ننتظر حتى يكتسب بلح الشام اللون الذهبي ثم نضعه في الشربات الذي قمنا بتحضيره مسبقاً.

إذا كان هناك عجينة متبقية فيجب أن ننتظر حتى يبرد الزيت ثم نضع حبات بلح الشام في الزيت، فمن الضروري أن تشكل حبات بلح الشام والزيت بارد وليس ساخن، وهذه من النصائح المهمة لنجاح بلح الشام، أما الشربات (القطر) فيمكن أن يكون ساخناً أو بارداً. الوسوم

من الحلويات التي يعشقها الجميع بلح الشام، ويعتبر بلح الشام من الحلويات الشرقية اللذيذة والتي يسهل إعدادها في المنزل، وبلح الشام حلوى سورية المنشأ ولكن ينتشر تناولها في مصر وبلاد الشام وتركيا والعراق وإيران، ويُعتبر من ضمن التقاليد المنتشرة في شهر رمضان المبارك. مقادير عجينة بلح الشام كوب دقيق.

كوب ماء.

ربع كوب زيت.

٢حبة بيض.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ملح.

زيت للقلي. طريقة تحضير بلح الشام نحضر الشربات (القطر) أولاً، نضيف ٢ كوب من السكر، وكوب من الماء في وعاء على النار ونتركه ليغلي ونقلب حتى يذوب السكر ، ثم نضيف ملعقة من عصير الليمون، ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد حتى يصبح قوامه ثقيلاً.

يتم وضع الماء والسكر والزيت في وعاء على النار حتى يغلي.

نخلط الدقيق مع الملح والنشا جيداً حتى يمتزجوا معاً.

نضع خليط الدقيق على خليط الماء والسكر والزيت ونقلب جيداً حتى تتكون العجينة وتصبح لزجة قليلاً.

نرفع العجينة من على النار ونضيف البيض تدريجياً مع التقليب المستمر، ثم نضع الفانيليا.

نضع العجينة في كيس حلواني.

يتم القلي في زيت بارد، حيث نضع بلح الشام في زيت البارد قبل أن نرفعه من على النار، وننتهي من عمل حبات بلح الشام في الطاسة ثم نرفعها من على النار.

ننتظر حتى يكتسب بلح الشام اللون الذهبي ثم نضعه في الشربات الذي قمنا بتحضيره مسبقاً.

إذا كان هناك عجينة متبقية فيجب أن ننتظر حتى يبرد الزيت ثم نضع حبات بلح الشام في الزيت، فمن الضروري أن تشكل حبات بلح الشام والزيت بارد وليس ساخن، وهذه من النصائح المهمة لنجاح بلح الشام، أما الشربات (القطر) فيمكن أن يكون ساخناً أو بارداً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة بلح الشام الناجحة والهشة جربيها بخطوات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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