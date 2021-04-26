سر غامض في تحضير كرات البسبوسة الشهية بطعم حكاية في البيت

كرات البسبوسة من أجمل أنواع الحلويات الشرقية التي لا يستطيع أي شخص أن يُنافسها بأي حلوى أخرى، حيث أنها تتسم بأن ملمسها رملي وطعمها مذهل، وتستطيعين عزيزتي أن تقومي بتحضير هذا بعدة أشكال والكثير من الأطعمة، فهناك بسبوسة بنكهة الشكولاتة، وأيضًا توجد بسبوسة محشية بالمكسرات وأخرى بالقشطة وغيرها سادة، والأمهات كلهن يرغبن في تحضير هذا الطبق الرائع من الحلوى بأنواعها المختلفة من البيت، والابتعاد عن الجاهز، وذلك لضمان مكوناتها على عكس الحلوى الجاهزة غير الصحية وغير المفيدة، فهي ليست مضمونة كالحلوى الذي تم إعدادها من المنزل.كرات البسبوسة
البسبوسة تكون من الحلويات الشرقية المذهلة واللذيذة، وهي تتسم بسهولة تحضيرها، وأيضًا بشهرتها الكبيرة، كما أنها معروفة من العصر الفاطمي، أيضًا فالبسبوسة ليست مكلفة، وتُحضر سريعًا بوقت قليل، أي أنها غير مستغرقة للكثير من الوقت، وتتسم أيضًا بقلة مكوناتها غير باهظة الثمن.مكونات كرات البسبوسة
- قشطة “٢٥٠ جم”
- سكر ناعم “½ كوب”
- سميد بسبوسة “طبق واحد فقط”
- بكينج بودر “ملعقة”
- جوز هند “٢٥٠جم”
- زبادي “كوب منه فقط”
- سمن لين “½ كوب”
- قومي بتجهيز إناء خالي من أي شيء لكي تقومي بإضافة كل المكونات به، ولكن قومي بإضافة المكونات الجافة أولًا مثل السكر وسميد البسبوسة والبيكنج بودر وجوز الهند، وبعد ذلك عليكِ أن تمزجيهم معًا جيدًا.
- ومن ثم أضيفي الزبادي والسمن والقشطة لكافة المكونات التي أعددتيها بالسابق.
- بعدها قومي بالمزج جيدًا لثاني مرة إلى أن تحصلين على أفضل عجينة متماسكة.
- عليكِ بعد ذلك أن تقومي بدهن الصينية بالسمن، وتوزعي سميد البسبوسة بها.
- وأخيراً؛ قومي بإضافة الشربات عليها بعد خروجها من الفرن، وهكذا تكونين حصلتي على أفضل بسبوسة شهية ولذيذة، وبإمكانك أن تُقدميها لعائلتك وأسرتك.
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كرات البسبوسة من أجمل أنواع الحلويات الشرقية التي لا يستطيع أي شخص أن يُنافسها بأي حلوى أخرى، حيث أنها تتسم بأن ملمسها رملي وطعمها مذهل، وتستطيعين عزيزتي أن تقومي بتحضير هذا بعدة أشكال والكثير من الأطعمة، فهناك بسبوسة بنكهة الشكولاتة، وأيضًا توجد بسبوسة محشية بالمكسرات وأخرى بالقشطة وغيرها سادة، والأمهات كلهن يرغبن في تحضير هذا الطبق الرائع من الحلوى بأنواعها المختلفة من البيت، والابتعاد عن الجاهز، وذلك لضمان مكوناتها على عكس الحلوى الجاهزة غير الصحية وغير المفيدة، فهي ليست مضمونة كالحلوى الذي تم إعدادها من المنزل.كرات البسبوسة
البسبوسة تكون من الحلويات الشرقية المذهلة واللذيذة، وهي تتسم بسهولة تحضيرها، وأيضًا بشهرتها الكبيرة، كما أنها معروفة من العصر الفاطمي، أيضًا فالبسبوسة ليست مكلفة، وتُحضر سريعًا بوقت قليل، أي أنها غير مستغرقة للكثير من الوقت، وتتسم أيضًا بقلة مكوناتها غير باهظة الثمن.مكونات كرات البسبوسة
- قشطة “٢٥٠ جم”
- سكر ناعم “½ كوب”
- سميد بسبوسة “طبق واحد فقط”
- بكينج بودر “ملعقة”
- جوز هند “٢٥٠جم”
- زبادي “كوب منه فقط”
- سمن لين “½ كوب”
- قومي بتجهيز إناء خالي من أي شيء لكي تقومي بإضافة كل المكونات به، ولكن قومي بإضافة المكونات الجافة أولًا مثل السكر وسميد البسبوسة والبيكنج بودر وجوز الهند، وبعد ذلك عليكِ أن تمزجيهم معًا جيدًا.
- ومن ثم أضيفي الزبادي والسمن والقشطة لكافة المكونات التي أعددتيها بالسابق.
- بعدها قومي بالمزج جيدًا لثاني مرة إلى أن تحصلين على أفضل عجينة متماسكة.
- عليكِ بعد ذلك أن تقومي بدهن الصينية بالسمن، وتوزعي سميد البسبوسة بها.
- وأخيراً؛ قومي بإضافة الشربات عليها بعد خروجها من الفرن، وهكذا تكونين حصلتي على أفضل بسبوسة شهية ولذيذة، وبإمكانك أن تُقدميها لعائلتك وأسرتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر غامض في تحضير كرات البسبوسة الشهية بطعم حكاية في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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