سر غامض في تحضير كرات البسبوسة الشهية بطعم حكاية في البيت

كرات البسبوسة من أجمل أنواع الحلويات الشرقية التي لا يستطيع أي شخص أن يُنافسها بأي حلوى أخرى، حيث أنها تتسم بأن ملمسها رملي وطعمها مذهل، وتستطيعين عزيزتي أن تقومي بتحضير هذا بعدة أشكال والكثير من الأطعمة، فهناك بسبوسة بنكهة الشكولاتة، وأيضًا توجد بسبوسة محشية بالمكسرات وأخرى بالقشطة وغيرها سادة، والأمهات كلهن يرغبن في تحضير هذا الطبق الرائع من الحلوى بأنواعها المختلفة من البيت، والابتعاد عن الجاهز، وذلك لضمان مكوناتها على عكس الحلوى الجاهزة غير الصحية وغير المفيدة، فهي ليست مضمونة كالحلوى الذي تم إعدادها من المنزل.

البسبوسة تكون من الحلويات الشرقية المذهلة واللذيذة، وهي تتسم بسهولة تحضيرها، وأيضًا بشهرتها الكبيرة، كما أنها معروفة من العصر الفاطمي، أيضًا فالبسبوسة ليست مكلفة، وتُحضر سريعًا بوقت قليل، أي أنها غير مستغرقة للكثير من الوقت، وتتسم أيضًا بقلة مكوناتها غير باهظة الثمن.

قشطة “٢٥٠ جم”

سكر ناعم “½ كوب”

سميد بسبوسة “طبق واحد فقط”

بكينج بودر “ملعقة”

جوز هند “٢٥٠جم”

زبادي “كوب منه فقط”

سمن لين “½ كوب”