طريقة عمل الكنافة المقلية بالجمبري كالمطاعم لمائدة رمضانية مبتكرة1442

طريقة عمل الكنافة المقلية بالجمبري ، لتقديمها على مائدتك الرمضانية بشكل جديد ومختلف عن الوصفات التقليدية، فمن المعروف أن شهر رمضان المبارك، مرتبط بالكنافة، وتبدع ربة المنزل في تقديمها كتحلية بعد الإفطار في أشكال عديدة، كلها تدخل في نطاق التحلية، أما الكنافة بالجمبري فهي وجبة إفطار، شهية ولذيذة ومختلفة ومبتكرة، فهي تجمع بين فوائد الأسماك، وبين طعامة الكنافة وارتباطها ذهنيًا بشهر رمضان، وبإمكانك تقديم تلك الوجبة مع سفرة أسماك، وسوف تلاقي استحسان هائل من أفراد أسرتك، وإليك طريقة تحضيرها مثل المطاعم، وعلى طريقة الشيف يسري بالطريقة الأصلية الرمضانية المبتكرة، وفاجئي أفراد أسرتك بالتجديد.

وكما ذكرنا سابقًا أن الكنافة في الأصل تقدم كتحلية، مثل تورتة الكنافة بالآيس كريم، أو تقديمها على هيئة كعك الكنافة بالعسل، أو الكنافة بالمكسرات التقليدية، أو الكنافة بالمانجو، أو كما يحبها الأطفال ساخنة بشكل كنافة فرايد بالفواكه، فابدعات الكنافة الحلوة لا حصر لها، أما الكنافة كوجبة إفطار فهي فكرة جديدة ومبتكرة خاصة دخول الجمبري الشهي فيها، فالجدير بالعلم أن تلك الوجبة الشهية تحتوي على فوائد غذائية عالية للجسم، لاحتوائها على الجمبري، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين ب 12، والعديد من المعادن الصحية للجسم مثل الزنك، والسلينيوم، والحديد، كلها فوائد يحتاجها جسم الصائم في شهر رمضان.

مقدار 1/2 كيلو من الجمبري الروبيان، المحتفظ بالذيل.

مقدار 1/2 كيلو من الكنافة الطازجة.

مقدار 1 كوب من الكاتشاب.

مقدار 2 ملعقة من الخل.

مقدار 2 ملعقة من السكر.

مقدار 3 ملاعق من زيت السمسم.

مقدار 3 ملاعق زنجبيل طازج مفروم.

مقدار 3 ملاعق من الصويا صوص.

مقدار 3 ملاعق من هوت صوص.