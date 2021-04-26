طريقة عمل الكنافة المقلية بالجمبري كالمطاعم لمائدة رمضانية مبتكرة1442

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طريقة عمل الكنافة المقلية بالجمبري ، لتقديمها على مائدتك الرمضانية بشكل جديد ومختلف عن الوصفات التقليدية، فمن المعروف أن شهر رمضان المبارك، مرتبط بالكنافة، وتبدع ربة المنزل في تقديمها كتحلية بعد الإفطار في أشكال عديدة، كلها تدخل في نطاق التحلية، أما الكنافة بالجمبري فهي وجبة إفطار، شهية ولذيذة ومختلفة ومبتكرة، فهي تجمع بين فوائد الأسماك، وبين طعامة الكنافة وارتباطها ذهنيًا بشهر رمضان، وبإمكانك تقديم تلك الوجبة مع سفرة أسماك، وسوف تلاقي استحسان هائل من أفراد أسرتك، وإليك طريقة تحضيرها مثل المطاعم، وعلى طريقة الشيف يسري بالطريقة الأصلية الرمضانية المبتكرة، وفاجئي أفراد أسرتك بالتجديد.طريقة عمل الكنافة المقلية بالجمبري
وكما ذكرنا سابقًا أن الكنافة في الأصل تقدم كتحلية، مثل تورتة الكنافة بالآيس كريم، أو تقديمها على هيئة كعك الكنافة بالعسل، أو الكنافة بالمكسرات التقليدية، أو الكنافة بالمانجو، أو كما يحبها الأطفال ساخنة بشكل كنافة فرايد بالفواكه، فابدعات الكنافة الحلوة لا حصر لها، أما الكنافة كوجبة إفطار فهي فكرة جديدة ومبتكرة خاصة دخول الجمبري الشهي فيها، فالجدير بالعلم أن تلك الوجبة الشهية تحتوي على فوائد غذائية عالية للجسم، لاحتوائها على الجمبري، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين ب 12، والعديد من المعادن الصحية للجسم مثل الزنك، والسلينيوم، والحديد، كلها فوائد يحتاجها جسم الصائم في شهر رمضان.مكونات الوجبة الشهية بالجمبري للشيف يسري
- مقدار 1/2 كيلو من الجمبري الروبيان، المحتفظ بالذيل.
- مقدار 1/2 كيلو من الكنافة الطازجة.
- مقدار 1 كوب من الكاتشاب.
- مقدار 2 ملعقة من الخل.
- مقدار 2 ملعقة من السكر.
- مقدار 3 ملاعق من زيت السمسم.
- مقدار 3 ملاعق زنجبيل طازج مفروم.
- مقدار 3 ملاعق من الصويا صوص.
- مقدار 3 ملاعق من هوت صوص.
- قومي بإحضار الخلاط الكهربائي، وضعي به مقدار الكاتشات، ثم أضيفي زيت السمسم، ثم قومي بإضافة مقدار الصويا صوص، ثم قومي بإضافة الهوت صوص أو الصوص الحامي، ثم قومي بإضافة الجنزبيل الطازج المفروم، وقومي بتشغيل الخلاط الكهربائي على المكونات، حتى تمتزج جيدًا.
- أحضري وعاء عميق وضعي فيه نصف كمية المزيج السابق خلطه فيه، ثم قومي بوضع مقدار الخل ومقدار السكر، على النصف الثاني المتروك في الخلاط الكهربائي، وأعيدي مزجهم جيدًا في الخلاط.
- أحضري الجمبري الروبيان، وقومي بإزالة الخيط الأبيض الرفيع من بطنه، لكي يتم فرده، وقومي بوضعه في الوعاء العميق الموضوع فيه مزيج السوائل، وبالتقليب جيدًا، وتبليه فيه.
- قومس بإحضار الكنافة الطازجة، وقطعيها بالسين إلى قطع بمقدار عدد قطع الجمبري الروبيان.
- الآن قومي بفرد الكنافة، وتعبئتها بقطع الجمبري المتبل في الصوص، وقومي بلفها حول الجمبري، مع الضغط، وفي آخر كل قطعة ألصقيها عن طريق تبليل يديكي بالماء، والضغط على بشك دائري، واستمري حتى تنتهي من كل الكمية.
- ضعي صينية الكنافة بالجمبري مدة 1/2 ساعة في الثلاجة، حتى تتماسك جيدًا.
- قومي بإحضار طاسة عميقة، املئيها بزيت القلي، وبعد أن يسخن قومي بقلي الجمبري الملفوف بالكنافة فيه، واتركيه في الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي، فهذا يدل على تمام تسويته.
- ضعي الكنافة بالجمبري في صينية التقديم ، وأحضري بولة صغيرة، ضعي فيها نصف كمية الصوص المتروكة في الخلاط.
- قومي بتقديم الوجبة الشهية مع تزيين جانبي الصينية بشرائح الليمون بمظهر جمالي رائع، وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل الكنافة المقلية بالجمبري ، لتقديمها على مائدتك الرمضانية بشكل جديد ومختلف عن الوصفات التقليدية، فمن المعروف أن شهر رمضان المبارك، مرتبط بالكنافة، وتبدع ربة المنزل في تقديمها كتحلية بعد الإفطار في أشكال عديدة، كلها تدخل في نطاق التحلية، أما الكنافة بالجمبري فهي وجبة إفطار، شهية ولذيذة ومختلفة ومبتكرة، فهي تجمع بين فوائد الأسماك، وبين طعامة الكنافة وارتباطها ذهنيًا بشهر رمضان، وبإمكانك تقديم تلك الوجبة مع سفرة أسماك، وسوف تلاقي استحسان هائل من أفراد أسرتك، وإليك طريقة تحضيرها مثل المطاعم، وعلى طريقة الشيف يسري بالطريقة الأصلية الرمضانية المبتكرة، وفاجئي أفراد أسرتك بالتجديد.طريقة عمل الكنافة المقلية بالجمبري
وكما ذكرنا سابقًا أن الكنافة في الأصل تقدم كتحلية، مثل تورتة الكنافة بالآيس كريم، أو تقديمها على هيئة كعك الكنافة بالعسل، أو الكنافة بالمكسرات التقليدية، أو الكنافة بالمانجو، أو كما يحبها الأطفال ساخنة بشكل كنافة فرايد بالفواكه، فابدعات الكنافة الحلوة لا حصر لها، أما الكنافة كوجبة إفطار فهي فكرة جديدة ومبتكرة خاصة دخول الجمبري الشهي فيها، فالجدير بالعلم أن تلك الوجبة الشهية تحتوي على فوائد غذائية عالية للجسم، لاحتوائها على الجمبري، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين ب 12، والعديد من المعادن الصحية للجسم مثل الزنك، والسلينيوم، والحديد، كلها فوائد يحتاجها جسم الصائم في شهر رمضان.مكونات الوجبة الشهية بالجمبري للشيف يسري
- مقدار 1/2 كيلو من الجمبري الروبيان، المحتفظ بالذيل.
- مقدار 1/2 كيلو من الكنافة الطازجة.
- مقدار 1 كوب من الكاتشاب.
- مقدار 2 ملعقة من الخل.
- مقدار 2 ملعقة من السكر.
- مقدار 3 ملاعق من زيت السمسم.
- مقدار 3 ملاعق زنجبيل طازج مفروم.
- مقدار 3 ملاعق من الصويا صوص.
- مقدار 3 ملاعق من هوت صوص.
- قومي بإحضار الخلاط الكهربائي، وضعي به مقدار الكاتشات، ثم أضيفي زيت السمسم، ثم قومي بإضافة مقدار الصويا صوص، ثم قومي بإضافة الهوت صوص أو الصوص الحامي، ثم قومي بإضافة الجنزبيل الطازج المفروم، وقومي بتشغيل الخلاط الكهربائي على المكونات، حتى تمتزج جيدًا.
- أحضري وعاء عميق وضعي فيه نصف كمية المزيج السابق خلطه فيه، ثم قومي بوضع مقدار الخل ومقدار السكر، على النصف الثاني المتروك في الخلاط الكهربائي، وأعيدي مزجهم جيدًا في الخلاط.
- أحضري الجمبري الروبيان، وقومي بإزالة الخيط الأبيض الرفيع من بطنه، لكي يتم فرده، وقومي بوضعه في الوعاء العميق الموضوع فيه مزيج السوائل، وبالتقليب جيدًا، وتبليه فيه.
- قومس بإحضار الكنافة الطازجة، وقطعيها بالسين إلى قطع بمقدار عدد قطع الجمبري الروبيان.
- الآن قومي بفرد الكنافة، وتعبئتها بقطع الجمبري المتبل في الصوص، وقومي بلفها حول الجمبري، مع الضغط، وفي آخر كل قطعة ألصقيها عن طريق تبليل يديكي بالماء، والضغط على بشك دائري، واستمري حتى تنتهي من كل الكمية.
- ضعي صينية الكنافة بالجمبري مدة 1/2 ساعة في الثلاجة، حتى تتماسك جيدًا.
- قومي بإحضار طاسة عميقة، املئيها بزيت القلي، وبعد أن يسخن قومي بقلي الجمبري الملفوف بالكنافة فيه، واتركيه في الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي، فهذا يدل على تمام تسويته.
- ضعي الكنافة بالجمبري في صينية التقديم ، وأحضري بولة صغيرة، ضعي فيها نصف كمية الصوص المتروكة في الخلاط.
- قومي بتقديم الوجبة الشهية مع تزيين جانبي الصينية بشرائح الليمون بمظهر جمالي رائع، وبالهناء والشفاء.
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