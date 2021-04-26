قراء موقع ثقفني الأعزاء نقدم لكم اليوم طريقة إعداد كنافة التوست ، وهي نوع جديد من أنواع الكنافة والحلويات التي لا يعرفها الكثير من السيدات في البيوت العربية ويتم طلبها من المطاعم بصورة كبيرة ، ومن خلال مقالنا نتعرف علي مكونات كنافة التوست والتي تعتمد علي الحليب والمستكة والنشا والسكر مع مكونات من الجبن الموزاريلا وخبز التوست كمكون رئيسي مع الزبدة والزيت النباتي والفستق الحلبي للتزيين والكنافة طبق حلويات شرقي أساسي لا يختلف عليه أحد ويمكن تقديمه كطبق ضيافة للعزائم والمناسبات والاستضافات وكطبق تحليه منفصل بعد الوجبات الرئيسية مثل وجبة كبسة التونا بالأزر البسمتي التي قدمناها لكم مسبقاً.

مقادير طريقة إعداد كنافة التوست

كما قدمنا لكم من قبل مقادير وطريقة إعداد شوربة الخضار بالكريمة ، نتعرف معاً علي مقادير الكنافة التوست كالآتي :

مقدار إثنين كوب من الحليب السائل.

عدد ثلاث حبات مستكة.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من السكر.

مقدار كوب من الجبن الموزريلا المبشور.

شربات تحلية من السكر والليمون أو شربات بطعم آخر حسب الطلب.

مقدار عبوة من خبز التوست.

مقدار نصف كوب من من الزبدة السائلة.

مقدار نصف كوب من الزيت النباتي.

مقدار ربع كوب من الفستق الحلبي المفروم للتزيين.

كما يمكنكم معرفة مقادير إعداد البسبوسة بالزيت بدون البيض من خلال موقعنا أيضاً.

طريقة التحضير

كما تعرفنا من قبل علي طريقة إعداد فتة القرع ، نتعرف معاً علي طريقة تحضير تحلية البسبوسة التوست بالخطوات التالية :

نقوم بطحن الخبز التوست حتي يصبح ناعم.

نقوم بإضافة الزبدة والزيت للتوست المطحون ونقوم بالخلط.

في قدر منفصل نقوم بخلط الحليب مع النشا والمستكة والسكر يدوياً حتي يذوب النشا تماماً.

نضع قدر خليط الحليب علي النار الهادئة حتي يغلي ويتكثف.

نقوم بفرش التوست المطحون علي صينية فرن ونضغطها ونساوي سطحها.

نقوم بتوزيع الحشو فوق التوست مع الجبن الموزاريلا.

نقوم بإضافة باقي التوست فوق الحشو والجبن.

نضع الصينية بالفرن علي حرارة 200 مئوية لمدة نصف ساعة حتي تتحمص.

نخرج الصينية علي سطح جاف ونقلبها في طبق تقديم ونسقيها بالشربات ثم نشر سطحها بالفستق المطحون وتقدم ساخنة.

والكانفة طبق تحلية رئيسي بعد وجبة شهية من سربينج رولز الدجاج المشوي والذي قدمناه لكم عبر موقعنا.