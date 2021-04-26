طريقة تحضير البسبوسة المرمله بالزبادي بالخطوات في المنزل

البسبوسة المرمله بالزبادي من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يكثر إعدادها خلال شهر رمضان المبارك، كما أنها تتميز بمذاقها الرائع الذي يجعلها مفضلة لدي أفراد الأسرة، كما أن احتواء هذا النوع من الحلويات على الكثير من المكونات المفيدة يجعلها مصدر قوي للفوائد الغذائية.

البسبوسة المرمله بالزبادي

تعتبر البسبوسة المرملة من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة فقط مع إتباع الخطوات الصحيحة والحرص على اختيار المكونات بعناية حتى تكون ناجحة.

100 جرام زبادي.

2 كوب دقيق سميد.

100 جرام زبدة.

كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من لبن جوز الهند.

علبة لبن مكثف.

ملعقتين من الليمون المبشور.

باكو واحد من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ربع كوب سمنة بلدي.

ربع كوب خليط مكسرات مبشورة.

جوز هند مبشور.

كوب ونصف ماء للشربات.

كوبان سكر للشربات.

عصير 1 ليمونة.

ملعقة كبيرة من عسل جلوكوز.

نقوم بوضع كل من دقيق السميد مع بشر جوز الهند في وعاء عميق ونخلطهم جيداً باليد.

نقوم بإضافة اللبن المكثف ولبن جوز الهند والزبدة إلى الخليط السابق.

ثم نضيف الفانيليا السائلة والبيكنج باودر مع بشر الليمون إلى الخليط مع تقليب المكونات جيداً.

أخيراً نضيف الزبادي إلى الخليط ونقلبها قليلاً بهدوء حتى لا يتفاعل الدقيق مع الزبادي ويكون سبباً في جفاف البسبوسة.

نحضر صينيه الفرن وندهنها بالزبدة ثم نرش كمية قليلة من الدقيق.

نسكب الخليط في الصينية ونزينها بالمكسرات وبشر جوز الهند ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط.

عندما يصبح لونها ذهبي نخرجها من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد.

نقوم بعمل الشربات عن طريق وضع السكر مع الماء في إناء عميق، ثم نضيف عصير الليمون وعسل الجلوكوز ونتركهم على النار لفترة حتى يصبح قوامه مائل إلى الكثافة.

نسكب الشربات على البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن ثم نقطعها ونقدمها بالهناء والشفاء.

مكونات البسبوسة المرمله بالزباديخطوات تحضير البسبوسة المرمله بالزبادي