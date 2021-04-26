اعرفي طريقة تحضير البوفتيك المنزلي الشهي بأقل تكلفة

يعد البوفتيك من الوجبات الرئيسة اللذيذة، وتعد هذه الوجبة مميزة وبسيطة ولكنها غنية بكتير من المغذيات وتمدالجسم بالطاقة والفيتامينات اللازمة للجسم، وكثير من الأطفال يفضلون هذه الوجبة، كما يمكن تناولها بجانب السلطة والمكرونة والبطاطس المحمرة.

طريقة تحضير البوفتيك

من أكثر المأكولات البسيطة واللذيذة وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة ويمكن تحضير في ربع ساعة وتكون ساخنة عند تناولها،لذلك سنقوم بشرح أهم التفاصيل الهامة عن البفتيك وماهي مقادير وأهم خطوات تحضيرها من الكلمات الآتية:

مقادير البوفتيك

كيلو من اللحم ستيك

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

3 ملاعق خل.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

حبة من البصل مفروم.

ملعقة صغيرة صلصة حارة.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر.

ملعقة عصير ليمون

بيضة واحدة مخفوقة.

بقسماط خشن.

مقدار 2 كوب من الزيت النباتي لتحمير.

طريقة تحضير البوفتيك

لابد من اتباع الخطوات جيدًا لتحضير بوفتيك لذيذ ذو نكهة طيبة ومن أهم هذه الخطوات كالآتي:

تجهيز تتبيلة البوفتيك