اعرفي طريقة تحضير البوفتيك المنزلي الشهي بأقل تكلفة

يعد البوفتيك من الوجبات الرئيسة اللذيذة، وتعد هذه الوجبة مميزة وبسيطة ولكنها غنية بكتير من المغذيات وتمدالجسم بالطاقة والفيتامينات اللازمة للجسم، وكثير من الأطفال يفضلون هذه الوجبة، كما يمكن تناولها بجانب السلطة والمكرونة والبطاطس المحمرة.طريقة تحضير البوفتيك
من أكثر المأكولات البسيطة واللذيذة وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة ويمكن تحضير في ربع ساعة وتكون ساخنة عند تناولها،لذلك سنقوم بشرح أهم التفاصيل الهامة عن البفتيك وماهي مقادير وأهم خطوات تحضيرها من الكلمات الآتية:
مقادير البوفتيك
- كيلو من اللحم ستيك
- 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- 3 ملاعق خل.
- 4 فصوص ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسمر.
- حبة من البصل مفروم.
- ملعقة صغيرة صلصة حارة.
- رشة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر.
- ملعقة عصير ليمون
- بيضة واحدة مخفوقة.
- بقسماط خشن.
- مقدار 2 كوب من الزيت النباتي لتحمير.
لابد من اتباع الخطوات جيدًا لتحضير بوفتيك لذيذ ذو نكهة طيبة ومن أهم هذه الخطوات كالآتي:
تجهيز تتبيلة البوفتيك
- نضع الخل والثوم الفلفل الأسود والبصل المفروم، و الصلصة وزيت الزيتون، والفلفل الحار وعصير الليمون في وعاء عميق واخليهم بشكل جيد جدًا.
- ضعي قطع اللحم في هذه التتبيلة واتركيها بمقدار ليلة كاملة، وذلك حتى تتغلغل صوص التتبيلة إلى اللحمة، ولكن مع العلم أن يغطي بكيس نايلون ويوضع في الثلاجة.
- نضع مقلاة على النار ونضع فيها َقدار الزيت حتى يسخن بشكل جيد.
- نضع في وعاء آخر البيض وعليه رشة فلفل أسود ونخفق بشكل جيد، ثم نغرس البفتيك في البيض، ثم نغرسه مرة أخرى بالقسماط ولابد أن يغطي البقسماط كل الجوانب.
- ننزل بالبوفتيك في مقلاة الزيت الساخن،يبقي البوفتيك على النار لمدة عشر دقائق او حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي اللون.
- يتم تقديم البوفتيك بجانب السلطة الخضراء، والطحينة والعيش والبطاطس أو بجانب مكرونه وتكون جاهزة للأكل وبالهنا والشفا.
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يعد البوفتيك من الوجبات الرئيسة اللذيذة، وتعد هذه الوجبة مميزة وبسيطة ولكنها غنية بكتير من المغذيات وتمدالجسم بالطاقة والفيتامينات اللازمة للجسم، وكثير من الأطفال يفضلون هذه الوجبة، كما يمكن تناولها بجانب السلطة والمكرونة والبطاطس المحمرة.طريقة تحضير البوفتيك
من أكثر المأكولات البسيطة واللذيذة وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة ويمكن تحضير في ربع ساعة وتكون ساخنة عند تناولها،لذلك سنقوم بشرح أهم التفاصيل الهامة عن البفتيك وماهي مقادير وأهم خطوات تحضيرها من الكلمات الآتية:
مقادير البوفتيك
- كيلو من اللحم ستيك
- 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- 3 ملاعق خل.
- 4 فصوص ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسمر.
- حبة من البصل مفروم.
- ملعقة صغيرة صلصة حارة.
- رشة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر.
- ملعقة عصير ليمون
- بيضة واحدة مخفوقة.
- بقسماط خشن.
- مقدار 2 كوب من الزيت النباتي لتحمير.
لابد من اتباع الخطوات جيدًا لتحضير بوفتيك لذيذ ذو نكهة طيبة ومن أهم هذه الخطوات كالآتي:
تجهيز تتبيلة البوفتيك
- نضع الخل والثوم الفلفل الأسود والبصل المفروم، و الصلصة وزيت الزيتون، والفلفل الحار وعصير الليمون في وعاء عميق واخليهم بشكل جيد جدًا.
- ضعي قطع اللحم في هذه التتبيلة واتركيها بمقدار ليلة كاملة، وذلك حتى تتغلغل صوص التتبيلة إلى اللحمة، ولكن مع العلم أن يغطي بكيس نايلون ويوضع في الثلاجة.
- نضع مقلاة على النار ونضع فيها َقدار الزيت حتى يسخن بشكل جيد.
- نضع في وعاء آخر البيض وعليه رشة فلفل أسود ونخفق بشكل جيد، ثم نغرس البفتيك في البيض، ثم نغرسه مرة أخرى بالقسماط ولابد أن يغطي البقسماط كل الجوانب.
- ننزل بالبوفتيك في مقلاة الزيت الساخن،يبقي البوفتيك على النار لمدة عشر دقائق او حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي اللون.
- يتم تقديم البوفتيك بجانب السلطة الخضراء، والطحينة والعيش والبطاطس أو بجانب مكرونه وتكون جاهزة للأكل وبالهنا والشفا.
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