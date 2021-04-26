طريقة عمل طاجن الفول بالبيض المنزلي اللذيذ لسحور شهي ومختلف

طاجن الفول بالبيض من الأكلات المصرية المميزة التي يحبها الكثير من الأشخاص لهذا يبحثون دائماً عن طريقة إعدادها، ويمكن تقديم هذه الأكلة المميزة كوجبة متكاملة على الإفطار، حيث تحتوي على المكونات ذات الفوائد الأساسية التي تقدم للجسم الفيتامينات والبروتينات والمعادن المختلفة.

طاجن الفول بالبيض

من طرق إعداد الفول المميزة التي يمكن تقديمها لأفراد الأسرة التي تتمتع بمذاق رائع مميز، كما يمكن تحضيره بخطوات بسيطة وسهلة مع إضافة الكثير من الخضروات إلى لتقديمه بأفضل مذاق.

كوب الفول الناضج.

كوب من قطع البسطرمة متوسطة الحجم.

ثلاثة بيضة متوسطة الحجم.

ثمرة طماطم متوسطة الحجم.

2 حبة فلفل حار مقطعة لشرائح صغيرة.

10 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

1 مكعب مرقة.

نصف كوب خل أبيض.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة شطة مطحونة.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

في وعاء صغير نخفق البيض مع بعضه البعض ونتركه جانباً.

في مقلاة على النار نسخن نصف كمية الزيت الموجودة لدينا ونضع فيها الثوم المفروم، وبعد أن يصبح ذهبي اللون نضيف إليه شرائح الفلفل الحار ونقلبها.

ثم نضيف الطماطم بعد فرمها ونقلبها لمده خمس دقائق.

بعدها نضيف الماء مع الخل و الصلصة في وعاء صغير ونقلبهم ونضعهم فوق الخليط فى المقلاة.

نترك الخليط لمدة خمس دقائق على النار الهادئة.

نضيف كل من الفول والمرقة إلى الخليط ونتركهم على النار لمدة 10 دقائق ثم نرفع الوعاء عن النار ونتركه جانباً.

في وعاء آخر نضع كمية الزيت المتبقية لدينا ونسخنه ثم نضيف إليها قطع البسطرمة ونقلبها حتى تصبح ناضجة.

نضيف البسطرمة إلى الفول ونقلبه حتى تصبح المكونات متمازجة ثم نسكب الخليط كله في الطاجن ونضيف إليه البيض.

نتبل الخليط بالتوابل الموجودة لدينا ويدخل الطاجن للفرن بدرجة حرارة متوسطة ونتركه حتى يكتمل نضجه.

نخرج الطاجن من الفرن ونضع في طبق التقديم ثم نزينه باستخدام البقدونس.

مكونات طاجن الفول بالبيضطريقة تحضير طاجن الفول بالبيض