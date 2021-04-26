طريقة عمل البرازق السوري بأحلى طعم في البيت بطريقة سريعة وسهلة

البرازق السوري من وصفات الاكل المميزة اللذيذة، كما يمكن أن تكون وجبة رئيسة في الإفطار، وتعد هذه الوجبة من المعجنات. كما يمكن حشوها أفضل أنواع اللحوم، والفراخ وما شبه ذلك، وتعد هذه الوجبة من الوجبات السورية، ولكن ظهرت في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم.

البرازق السوري

من حين الحصول على أفضل طعم مميز ونكهة مميزة من أنواع الأطعمة لابد من اتباع الخطوات والمقادير بكل دقة ومنها:

كوبان من الدقيق الفاخر

كوب سمنة أو زبدة

كوب سكر ناعم

كوبان من السمسم

كوب من الفستق المحروس.

ملعقتين كبيرتين من الزيت

رشة ملح

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

شربات.

بياض بيضة

نقوم بوضع كل من المكونات الآتية (السمنة والسكر) في الخلاط الكهربائي ونضربهم حتى نحصل على خليط كريمي متجانس، ثم نضيف إليهم بياض البيضة والفانيليا ونستمر في الخفق بشدة ثم نضيف اليه الزيت مع استمرار الخفق.

في وعاء آخر نقوم بوضع الدقيق وعليه البيكنج بودر ورشة الملح والسمسم و باقي المكونات الجافة، ثم نضيف إليها الخليط السابق.

نقوم بخلط هذه المكونات مرة أخرى، حتى نحصل على عجينة طرية، ولكن لابد من مراجعة خلطها جيدًا حتى لا تلتصق.

لابد من ترك العجينة بعض الوقت كي ترتاح، ثم نبدأ بتسخين الفرن على 180 درجة مئوية، ثم نقوم بتسخين الشربات ووضع السمسم المحص في الشربات وتركها جانبًا.

نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع صغيرة، ونقوم بغرسها في الفستق وباقي العجينة في السمسم.

نقوم بوضعها في الصينية وندخلها في الفرن الساخن لمدة ربع ساعة فقط، ثم نرفع الصينية على الشبكة لتأخذ البرازق للون الذهبي.

تترك الصينية خارج الفرن تبرد قليلًا ونضعها في طبق التقدم وبذلك يكون البرازق السوري جاهز بالهنا والشفا.

خطوات تحضير البرازق السوري