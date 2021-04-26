طريقة عمل معطر الجسم الطبيعي برائحة جميلة تدوم طول اليوم

معطر الجسم الطبيعي ، من المعطرات الثابتة التي تدوم طول اليوم وتمنح الجسم النعومة والترطيب، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية تجعل ملمس البشرة ناعم مثل الحرير، وهو منعش وسهل الاستخدام ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، بدل من شراء مستحضرات التجميل التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة التي تهيج الجلد وتسبب الاحمرار، يعمل المعطر على تغذية البشرة ويعطيها ملمس خيالي، وأفضل وقت لتعطير جسمك هو بعد الحمام مباشرة، حيث تكون مسام الجسم مفتوحه بعد الحمام فيتغلغل المعطر داخلها ويجعل الرائحة تدوم طول اليوم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل معطر الجسم الطبيعي برائحة المنعشة التي تدوم طول اليوم بخطوات سهلة ومكونات بسيطة بالمنزل.

مكونات معطر الجسم

يتكون المعطر من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من ماء الورد. ثلاث ملاعق من زيت الياسمين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير معطر الجسم السحري برائحة جميلة تدوم طول اليوم وهى كما يلي:-

نحضر علبة بخاخ فارغة ونضع بها ماء الورد وزيت الياسمين ونرجها جيداً حتى يتجانس الخليط.

نقوم برش على الجسم بعد الاستحمام مباشرة حتى نشعر بالانتعاش ورائحة الجميلة.

طريقة عمل معطر الجسم بالجلسرين وماء الورد

سوف نتعرف على طريقة تحضير وهى كما يلي:-

نحضر زجاجة فارغة ونضع بها كوب من ماء الورد، وربع ملعقة من دم الغزال، وملعقة من الجلسرين، ربع ملعقة من البرونز، ملعقة كبيرة من أي زيوت عطرية ترغبين فيها. نغلق الزجاجة ونرجها جيداً حتى تتفاعل المكونات مع بعضها. نقوم بوضع على الجسم بعد الاستحمام حتى نحصل على أفضل النتائج ونستمتع برائحة جميلة تدوم طول اليوم.

طريقة عمل مخمرية لتعطير الجسم

سوف نتعرف على طريقة عمل المخمرية بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر علبة فارغة ونقوم بتفريغها في وعاء ونضعها على نار هادئة حتى يذوب الفازلين تماماً.

نقوم برفع الخليط من على النار ونضعه في العلبة مرة ثانية.

ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر، وملعقة كبيرة من الجلسرين، وملعقة من زيت الياسمين، ونخلطهم مع بعض.

نقوم بوضع العلبة في الثلاجة حتى لمدة ساعة على الاقل حتى تتماسك.

وبهذا تكون المخمرية جاهزة للاستخدام.

يجب وضع المخمرية على الجسم بعد الاستحمام حتى نحصل على رائحة ذكية ومنعشة.

طريقة عمل معطر لجسم برائحة الخوخ

سوف نتعرف على ابسط طريقة لعمل معطر طبيعي برائحة الخوخ الجميلة وهى كما يلي:-