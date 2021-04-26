اعملي الكفتة المشوية في البيت بكل سهولة مثل الجاهزة والطعم والريحة روعة

تعتبر الكفتة المشوية من أكثر المأكولات اللذيذة التي يتم تحضيرها في الكثير من المطابخ وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج لذلك استطعنا اليوم أن نقدم إليكم طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت. طريقة عمل كفتة المشوية في البيت طريقة عمل كفتة المشوية في البيت المكونات نصف كيلو من اللحم الضاني المفروم.

ملعقة صغيرة من الدهن.

بصلة مبشورة.

طماطم مفرومة.

ملعقتان من الخل الأبيض.

ثلاثة ملاعق من البقسماط.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

زعتر.

فحم. خطوات تحضير الكفتة المشوية في البيت إحضار إناء عميق ويتم وضع فيه كلاً من اللحم المفروم مع كلاً من البقسماط والخل. يتم تتبيل اللحم بكافة البهارات والملح والزعتر ويتم عجن اللحمة بكافة المكونات. يتم وضع الخليط في الثلاجة وتركه لمدة ربع ساعة. يتم وضع ماء البصل المبشور والطماطم على اليد وبعد ذلك يتم تشكيل الكفتة على شكل أصابع. القيام برص الكفتة في الأسياخ المعدنية وبعد ذلك يتم وضعها على الشواية ويتم رصها في صينية وبعد ذلك يتم وضعها في الفرن وفي حالة خروجها من الفرن يتم لفها بورق الفويل بعد ما يضاف له قطعة الفحم الساخنة. بعد ذلك يتم رص كفتة المشوية في الطبق الخاص بالتقديم مع وضع قطع البقدونس وبعد ذلك يتم تقديمه بالإضافة لطبق السلطة والأرز والطحينة. طريقة تحضير الكفتة المشوية السريعة خطوات تحضير الكفتة المشوية في البيتطريقة تحضير الكفتة المشوية السريعة المقادير: كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو من البصل المفروم.

بقدونس.

ملح.

فلفل أسود. خطوات تحضير الكفتة المشوية السريعة يتم إحضار مقلاة ويتم رفعها على النار ويتم وضع البصل فيها ويتم تشويحه. يتم تتبيل البصل بالفلفل الأسود لحين أن يتغير لونه ويصبح لونه أصفر. بعد ذلك يتم إضافة اللحم المفروم ويتم التقليب جيداً وبعد ذلك يتم إضافة البقدونس. يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض وتركها لحين أن تبرد وبعد ذلك يتم تشكيلها على شكل أصابع ثم يتم وضعها في صينية. يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لحين أن تنضج بشكل نهائي وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضيرها وبالهناء على الجميع. خطوات تحضير الكفتة المشوية السريعة الوسوم

تعتبر الكفتة المشوية من أكثر المأكولات اللذيذة التي يتم تحضيرها في الكثير من المطابخ وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج لذلك استطعنا اليوم أن نقدم إليكم طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت. طريقة عمل كفتة المشوية في البيت طريقة عمل كفتة المشوية في البيت المكونات نصف كيلو من اللحم الضاني المفروم.

ملعقة صغيرة من الدهن.

بصلة مبشورة.

طماطم مفرومة.

ملعقتان من الخل الأبيض.

ثلاثة ملاعق من البقسماط.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

زعتر.

فحم. خطوات تحضير الكفتة المشوية في البيت إحضار إناء عميق ويتم وضع فيه كلاً من اللحم المفروم مع كلاً من البقسماط والخل. يتم تتبيل اللحم بكافة البهارات والملح والزعتر ويتم عجن اللحمة بكافة المكونات. يتم وضع الخليط في الثلاجة وتركه لمدة ربع ساعة. يتم وضع ماء البصل المبشور والطماطم على اليد وبعد ذلك يتم تشكيل الكفتة على شكل أصابع. القيام برص الكفتة في الأسياخ المعدنية وبعد ذلك يتم وضعها على الشواية ويتم رصها في صينية وبعد ذلك يتم وضعها في الفرن وفي حالة خروجها من الفرن يتم لفها بورق الفويل بعد ما يضاف له قطعة الفحم الساخنة. بعد ذلك يتم رص كفتة المشوية في الطبق الخاص بالتقديم مع وضع قطع البقدونس وبعد ذلك يتم تقديمه بالإضافة لطبق السلطة والأرز والطحينة. طريقة تحضير الكفتة المشوية السريعة خطوات تحضير الكفتة المشوية في البيتطريقة تحضير الكفتة المشوية السريعة المقادير: كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو من البصل المفروم.

بقدونس.

ملح.

فلفل أسود. خطوات تحضير الكفتة المشوية السريعة يتم إحضار مقلاة ويتم رفعها على النار ويتم وضع البصل فيها ويتم تشويحه. يتم تتبيل البصل بالفلفل الأسود لحين أن يتغير لونه ويصبح لونه أصفر. بعد ذلك يتم إضافة اللحم المفروم ويتم التقليب جيداً وبعد ذلك يتم إضافة البقدونس. يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض وتركها لحين أن تبرد وبعد ذلك يتم تشكيلها على شكل أصابع ثم يتم وضعها في صينية. يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لحين أن تنضج بشكل نهائي وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضيرها وبالهناء على الجميع. خطوات تحضير الكفتة المشوية السريعة

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