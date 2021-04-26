طريقة عمل المقلوبة باللحم بطريقة بسيطة في المنزل وبوقت محدد

تعد المقلوبة باللحم من الأكلات المشهورة والشهية في الوطن العربي، وهى من الوجبات التي تقدم في المناسبات والاحتفالات، ويقبل على تناولها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة ومختلفة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وتتكون من مكونات بسيطة وهي اللحم والباذنجان، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المقلوبة باللحم في المنزل.

مكونات عمل المقلوبة باللحم

تتكون المقلوبة باللحم من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كيلو من اللحم.

٢ كوب من الأرز.

٢ حبات من البطاطس المقطع شرائح.

٢ ثمرة باذنجان.

٢ حبات من البصل المفروم.

حبة من البصل مقطع شرائح.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ورق لورا.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل.

زيت.

صنوبر للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لعمل مقلوبة اللحم في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-