طريقة عمل المقلوبة باللحم بطريقة بسيطة في المنزل وبوقت محدد

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تعد المقلوبة باللحم من الأكلات المشهورة والشهية في الوطن العربي، وهى من الوجبات التي تقدم في المناسبات والاحتفالات، ويقبل على تناولها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة ومختلفة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وتتكون من مكونات بسيطة وهي اللحم والباذنجان، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المقلوبة باللحم في المنزل.مكونات عمل المقلوبة باللحم
تتكون المقلوبة باللحم من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كيلو من اللحم.
- ٢ كوب من الأرز.
- ٢ حبات من البطاطس المقطع شرائح.
- ٢ ثمرة باذنجان.
- ٢ حبات من البصل المفروم.
- حبة من البصل مقطع شرائح.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
- ورق لورا.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل.
- زيت.
- صنوبر للتزيين.
سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لعمل مقلوبة اللحم في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونقوم بتقطع اللحم إلى مكعبات صغيرة بعد ذلك نغسلها جيداً بالماء والملح.
- بعد ذلك نحضر الباذنجان ونغسله جيداً ثم نقوم بتقطيعه إلى شرائح ونرشه بالملح ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- نحضر طاسة على النار ونضع بها الزيت وعندما يسخن نشوح به اللحم ونتركه حتى يتغير لونه.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البصل المفروض ونشوحه حتى يذبل بعد ذلك نقوم بإضافة الحبهان والكركم والفلفل والملح والقرفة ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الماء ونتركه لينضج، بعد ذلك نضع طاسة بها زيت لقلي الباذنجان والبطاطس مع وضع البصلة الشرائح ونقلبها قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بنقع الأرز لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم نصفيه.
- نحضر إناء عميق ونضع القليل من الزيت ثم نرص الباذنجان والبطاطس، ونضع قطع اللحم ونضع طبقة أخرى من الباذنجان.
- ثم نقوم بوضع الأرز ونضع عليه المرقة والماء ونتركه على النار حتى ينضج.
- بعد ذلك نحضر صينية كبيرة لقلبها وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفاء.
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تعد المقلوبة باللحم من الأكلات المشهورة والشهية في الوطن العربي، وهى من الوجبات التي تقدم في المناسبات والاحتفالات، ويقبل على تناولها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة ومختلفة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وتتكون من مكونات بسيطة وهي اللحم والباذنجان، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المقلوبة باللحم في المنزل.مكونات عمل المقلوبة باللحم
تتكون المقلوبة باللحم من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كيلو من اللحم.
- ٢ كوب من الأرز.
- ٢ حبات من البطاطس المقطع شرائح.
- ٢ ثمرة باذنجان.
- ٢ حبات من البصل المفروم.
- حبة من البصل مقطع شرائح.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
- ورق لورا.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل.
- زيت.
- صنوبر للتزيين.
سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لعمل مقلوبة اللحم في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونقوم بتقطع اللحم إلى مكعبات صغيرة بعد ذلك نغسلها جيداً بالماء والملح.
- بعد ذلك نحضر الباذنجان ونغسله جيداً ثم نقوم بتقطيعه إلى شرائح ونرشه بالملح ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- نحضر طاسة على النار ونضع بها الزيت وعندما يسخن نشوح به اللحم ونتركه حتى يتغير لونه.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البصل المفروض ونشوحه حتى يذبل بعد ذلك نقوم بإضافة الحبهان والكركم والفلفل والملح والقرفة ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الماء ونتركه لينضج، بعد ذلك نضع طاسة بها زيت لقلي الباذنجان والبطاطس مع وضع البصلة الشرائح ونقلبها قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بنقع الأرز لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم نصفيه.
- نحضر إناء عميق ونضع القليل من الزيت ثم نرص الباذنجان والبطاطس، ونضع قطع اللحم ونضع طبقة أخرى من الباذنجان.
- ثم نقوم بوضع الأرز ونضع عليه المرقة والماء ونتركه على النار حتى ينضج.
- بعد ذلك نحضر صينية كبيرة لقلبها وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفاء.
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