طريقه عمل بيتزا تركيه بالمنزل علي طريقه الشيف بوراك

تسال الكثير في الآونة الأخيرة عن طريقه وكيفيه تحضير البيتزا التركية علي طريقه الشيف بوراك العالمي كما أوضحنا لكم من قبل أيضا كيفيه عمل فطيره البيتزا المحشية وكيفيه تحضير كيكه الهوهوز بالمنزل أيضا بكل سهوله دون الحاجة إلي شرائهم بالمحلات، وسوف نقوم الآن بشرح طريقه وكيفيه عمل بيتزا تركيه بالتفصيل مع توضيح المقادير اللازمة تجاه ذلك. مقادير البيتزا التركية مقادير البيتزا التركية وسوف نقوم الآن بتوضيح وشرح المقادير اللازمة لتحضير البيتزا التركية والتي تنقسم إلي شقين الشق الأول مقادير العجينة الخاصة للبيتزا والشق الأخر مقادير الحشو الخاصة للبيتزا كما سوف نوضح كيفيه التقديم أيضا. مقادير عجينه البيتزا التركية والآن سوف نقوم بتوضيح المقادير الخاصة بالعجينة والتي تكتمن في النقاط الأتية: مغلف من الخميرة و بيضه.

ثلث كوب من زيت الزيتون.

2 كوب من الدقيق المنخول.

ملعقه صغيره من السكر.

رشه ملح خفيفه مع إحضار ثلث كوب من الماء الفاتر. مقادير حشو البيتزا التركية والآن سوف نشرح المقادير الأخري الخاصة بحشو البيتزا والتي تتوضح في الأتي: ربع كوب من زيت الزيتون.

اربع فصوص ثوم مهروسين.

3 حبات طماطم مقشره ويتم تقطيعها مكعبات.

2 ملعقه كبيره من معجون الطماطم وملعقه صغيره من البابريكا.

3 ملاعق من من السماق والملح حسب الرغبة في الطعم والفلفل الأسود.

400 جرام من لحم الغنم المفروم أو اللحم البقري حسب الرغبة. طريقه تحضير البيتزا التركية طريقه تحضير البيتزا التركية والآن سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه عمل البيتزا لتركيه بالمنزل بعد إحضار المقادير بالأعلى وهذه الخطوات كالاتي: أولا تحضير العجينة عن طريق ذوبان الخميرة في الماء الفاتر حتي يتم المزج لمده لا تقل علي 10 دقائق.

يتم وضع البيضة في وعاء صغير مع إضافة كميه من الزيت.

يتم خلط الدقيق والسكر والملح في الخلاط وبعدها يتم سكب مزيج البيض والخميرة بداخلها.

يتم ضرب العجينة بسرعه منخفضه ويتم تقسيم العجينة إلى اربع كرات ويتم تركها لتتضاعف حجمها.

وبعدها يتم تحضير الحشو في مقلاه علي حراره هادئه وإضافة الثوم والتقليب ثم إضافة الطماطم.

يتم خلط مزيج الطماطم باللحم علي سطح صلب علي قليل من الدقيق وتوزيع الحشو علي الوجه ووضعها في درجه حراره 180 درجه وبعدها يتم إخراجها وتقديمها ساخنه. الوسوم

تسال الكثير في الآونة الأخيرة عن طريقه وكيفيه تحضير البيتزا التركية علي طريقه الشيف بوراك العالمي كما أوضحنا لكم من قبل أيضا كيفيه عمل فطيره البيتزا المحشية وكيفيه تحضير كيكه الهوهوز بالمنزل أيضا بكل سهوله دون الحاجة إلي شرائهم بالمحلات، وسوف نقوم الآن بشرح طريقه وكيفيه عمل بيتزا تركيه بالتفصيل مع توضيح المقادير اللازمة تجاه ذلك. مقادير البيتزا التركية مقادير البيتزا التركية وسوف نقوم الآن بتوضيح وشرح المقادير اللازمة لتحضير البيتزا التركية والتي تنقسم إلي شقين الشق الأول مقادير العجينة الخاصة للبيتزا والشق الأخر مقادير الحشو الخاصة للبيتزا كما سوف نوضح كيفيه التقديم أيضا. مقادير عجينه البيتزا التركية والآن سوف نقوم بتوضيح المقادير الخاصة بالعجينة والتي تكتمن في النقاط الأتية: مغلف من الخميرة و بيضه.

ثلث كوب من زيت الزيتون.

2 كوب من الدقيق المنخول.

ملعقه صغيره من السكر.

رشه ملح خفيفه مع إحضار ثلث كوب من الماء الفاتر. مقادير حشو البيتزا التركية والآن سوف نشرح المقادير الأخري الخاصة بحشو البيتزا والتي تتوضح في الأتي: ربع كوب من زيت الزيتون.

اربع فصوص ثوم مهروسين.

3 حبات طماطم مقشره ويتم تقطيعها مكعبات.

2 ملعقه كبيره من معجون الطماطم وملعقه صغيره من البابريكا.

3 ملاعق من من السماق والملح حسب الرغبة في الطعم والفلفل الأسود.

400 جرام من لحم الغنم المفروم أو اللحم البقري حسب الرغبة. طريقه تحضير البيتزا التركية طريقه تحضير البيتزا التركية والآن سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه عمل البيتزا لتركيه بالمنزل بعد إحضار المقادير بالأعلى وهذه الخطوات كالاتي: أولا تحضير العجينة عن طريق ذوبان الخميرة في الماء الفاتر حتي يتم المزج لمده لا تقل علي 10 دقائق.

يتم وضع البيضة في وعاء صغير مع إضافة كميه من الزيت.

يتم خلط الدقيق والسكر والملح في الخلاط وبعدها يتم سكب مزيج البيض والخميرة بداخلها.

يتم ضرب العجينة بسرعه منخفضه ويتم تقسيم العجينة إلى اربع كرات ويتم تركها لتتضاعف حجمها.

وبعدها يتم تحضير الحشو في مقلاه علي حراره هادئه وإضافة الثوم والتقليب ثم إضافة الطماطم.

يتم خلط مزيج الطماطم باللحم علي سطح صلب علي قليل من الدقيق وتوزيع الحشو علي الوجه ووضعها في درجه حراره 180 درجه وبعدها يتم إخراجها وتقديمها ساخنه.

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