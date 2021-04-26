طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالمايونيز بدون بيض بمكونات بسيطة سريعة

كيكة الشوكولاتة بالمايونيز بدون بيض ، من المعروف أن أهم مكونات الكيكة الاسفنجية وكيك الشوكولاتة هو وجود البيض بداخل مكونات كيكة الشوكولاتة، ولكن اليوم باختلاف جديد وطعم سيبهرك تماما، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالمايونيز بدون بيض والذي يعد إضافة جديدة غير تقليدية في تحضير كيك الشوكولاته، تابعوا المقال للتعرف علي خطوات التحضير .مقادير كيكة الشوكولاتة بالمايونيز بدون بيض
كيكة الشوكولاتة بدون بيض مكونات متوفرة في مطبخك، ولا فرق في طعم كيكة الشوكولاتة العادية، إليك طريقة عمل كيك الشوكولاتة بدون بيض.
مكونات كيكة الشوكولاتة بالمايونيز:
- 3/4 كوب كريمة سائلة .
- كوب من رقائق أو حبيبات الشوكولاتة النوع المفصل لديك.
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب من السكر.
- 6 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- كوب من الماء.
- كوب من المايونيز.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- قومي بتسخين الفرن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية.
- قومي بدهن قالب كيكة الشوكولاتة بالمايونيز بالسمنة والدقيق.
- قومي بخلط مكونات كيكة الشوكولاتة بالمايونيز الجافة معاً، مقدار الدقيق والسكر والكاكاو الخام والبيكنج صودا معاً.
- أضيفي الماء والمايونيز والفانيليا واخلطيهم معاً، حتى تحصلي علي قوام متجانس وناعم.
- قومي بصب خليط كيكة الشوكولاتة بالمايونيز في الفرن المسخن مسبقاً مدة نصف ساعة.
- بعد أن تخبز كيكة الشوكولاتة، قومي بخروجها من الفرن واتركيها تبرد ربع ساعة، والآن يمكنك تقديمها مع صوص الشوكولاتة اللذيذ .
إليك طريقة عمل الأرز باللبن البيتي زي المحلات بالصور.صوص كيكة الشوكولاتة بدون بيض
- 3/4 كوب كريمة سائلة .
- كوب من رقائق أو حبيبات الشوكولاتة النوع المفصل لديك.
كريمة الحلويات السائلة علي النار حتى تغلي من الجوانب، قومي برفعها من علي النار وأضيفي رقائق الشوكولاتة، حتى تمتزج مع الكريمة وتحصلي علي صوص كيكة الشوكولاتة الرائع، ثم قومي بصب صوص الشوكولاتة طبقة فوق كيك الشوكولاتة، وتقدم بجانب المشروبات، واستمتعي بألذ كيكة الشوكولاتة بالمايونيز بدون بيض.
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كيكة الشوكولاتة بالمايونيز بدون بيض ، من المعروف أن أهم مكونات الكيكة الاسفنجية وكيك الشوكولاتة هو وجود البيض بداخل مكونات كيكة الشوكولاتة، ولكن اليوم باختلاف جديد وطعم سيبهرك تماما، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالمايونيز بدون بيض والذي يعد إضافة جديدة غير تقليدية في تحضير كيك الشوكولاته، تابعوا المقال للتعرف علي خطوات التحضير .مقادير كيكة الشوكولاتة بالمايونيز بدون بيض
كيكة الشوكولاتة بدون بيض مكونات متوفرة في مطبخك، ولا فرق في طعم كيكة الشوكولاتة العادية، إليك طريقة عمل كيك الشوكولاتة بدون بيض.
مكونات كيكة الشوكولاتة بالمايونيز:
- 3/4 كوب كريمة سائلة .
- كوب من رقائق أو حبيبات الشوكولاتة النوع المفصل لديك.
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب من السكر.
- 6 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- كوب من الماء.
- كوب من المايونيز.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- قومي بتسخين الفرن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية.
- قومي بدهن قالب كيكة الشوكولاتة بالمايونيز بالسمنة والدقيق.
- قومي بخلط مكونات كيكة الشوكولاتة بالمايونيز الجافة معاً، مقدار الدقيق والسكر والكاكاو الخام والبيكنج صودا معاً.
- أضيفي الماء والمايونيز والفانيليا واخلطيهم معاً، حتى تحصلي علي قوام متجانس وناعم.
- قومي بصب خليط كيكة الشوكولاتة بالمايونيز في الفرن المسخن مسبقاً مدة نصف ساعة.
- بعد أن تخبز كيكة الشوكولاتة، قومي بخروجها من الفرن واتركيها تبرد ربع ساعة، والآن يمكنك تقديمها مع صوص الشوكولاتة اللذيذ .
إليك طريقة عمل الأرز باللبن البيتي زي المحلات بالصور.صوص كيكة الشوكولاتة بدون بيض
- 3/4 كوب كريمة سائلة .
- كوب من رقائق أو حبيبات الشوكولاتة النوع المفصل لديك.
كريمة الحلويات السائلة علي النار حتى تغلي من الجوانب، قومي برفعها من علي النار وأضيفي رقائق الشوكولاتة، حتى تمتزج مع الكريمة وتحصلي علي صوص كيكة الشوكولاتة الرائع، ثم قومي بصب صوص الشوكولاتة طبقة فوق كيك الشوكولاتة، وتقدم بجانب المشروبات، واستمتعي بألذ كيكة الشوكولاتة بالمايونيز بدون بيض.
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