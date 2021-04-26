صبغ الحواجب باللون بني وتكثيفها بالحنة من دون صالونات تجميل في منزل، الحواجب الثقيلة باللون البني من المفضلات لدى عدد كبير من نساء وفتيات، لأنها تجعل شكل الوجه أصغر سنا وتبرز العين وتظهر لونها باشراقه ونضارة، ولكن يوجد بعض نساء يفضلن اللون الأسود في الحواجب خاصة لمن لهم بشرة غامقة، ويمكن أن يكون لون الحاجب أسود ولكنه ثقيل أيضا بالحنة بدون الذهاب لصالونات تجميل لرسم الحواجب فالحنة مصدر طبيعي لن يضر بشرتك ولكنه سيمنحك اللون الجميل للحاجب بقوام كثيف، وتستخدم الحنة منذ سنين طويلة في الكثير من دول عربية وتعد هي الخيار الأمثل الصبغات الصناعية التي يمكن أن تسبب لك تلف في شعر الحاجب نفسه وتسبب تساقطه لذلك فإن استبدال صبغ حواجب بالحنه هو الحل الأمثل لك.

صبغ حواجب وتكثيفها بالحنة بالمنزل

سنعد لك أكثر من طريقة لصبغ حواجب فيمكن اختيار ما بين اللون الأسود في الحنة أو اللون البني باستخدام الحنة المخصصة على الجلد، أو شراء الحنة المخصصة لصبغ حواجب من الصيدلية.

طريقة تحضير الحنة

تخلط حوالي 50 جرام من الحنه مع القليل من عصير الليمون، حتى تكون متماسك المكونان مع بعضهما مثل العجينة. ثم خذي قطعة من أعواد قطن مخصصة الاذن وارسمي بها الحاجب عن طريق خليط الحناء، تترك الخلطة على الحواجب لمدة ساعتين أو وفق مدة مدونة على عبوة الحنة. تلك الخلطة يمكن أن تستمر ثابتة على الحاجب لمدة شهر لأن الليمون يساعد على تثبيتها، عن شعور بأن صبغة حواجب أصبحت خفيف يمكنك إعادة رسمها مرة ثانية بالحنة ولن تسبب أي ضرر.

احضري عدد اثنين ملعقة كبيرة من تفل قهوة بعد تناول. حوالي 50 جرام من زيت جوز هند طبيعي. 50 جرام من عسل أبيض. ملعقة كبيرة من الكاكاو أو أكثر على حسب درجة اللون.

يتم إضافة الكاكاو مع القهوة في وعاء ويضاف عليها العسل الأبيض وزيت جوز الهند وتخلط كل مكونات معا بالتقليب مستمر وتترك تلك خلطة تهدأ وتتمازج لمدة دقيقتين.

ثم ينظف حواجب باستخدام منظف الوجه وتمشط حواجب بفرشاة مخصصة الحواجب ورسم حاجب بشكل منمق.

ودهن حول الحاجب بالقليل من الفازلين حتى لا تصلح الحنة إلى خارج الوجه فحددي الحاجب بالفازلين مع خارج فقط.

بقطعة من قطن أو عود الاذن وضعيها في خليط الصبغة وضيفي الخليط بحرص على الحاجب وحافظي على مسار الحاجب الذي ترغبين فيه.

انتظري لمدة ساعة حتى يثبت لون على حاجب ثم زيليه برفق حتى لا يصيب باقي الوجه، تلك الطريقة تصبغ الحاجب باللون بني غامق ويستمر لمدة أسبوع فقط.

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