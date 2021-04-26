كحك العيد الناعم الفلاحي محشي بالملبن والمكسرات

كحك العيد من أكثر الأشياء التي تفكر كل ربة منزل بها هذه الفطرة ونحن على أعتاب عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة كلها بالخير واليمن والبركات؛ والمصريون بشكل خاص بل والعرب جميعاً بشكل عام يقومون بالإحتفال بطقوس خاصة جداً وجميلة ومبهجة لعيد الفطر المبارك، ومن ضمن هذه الطقوس تحضير الكحك والبسكويت والغريبة والبيتيفور والشكلمة في المنزل وتقديمها للضيوف اثناء زيارات العيد.

ومن أجمل الطقوس لتناول كحك العيد والبسكويت هو أن يتم تناولهما بعد صلاة العيد مباشرةً مع كوب من الشاي باللبن أو النسكافيه وهو الشئ الذي يسعد الأطفال ويشعرنا جميعاً بفرحة العيد.

وطريقة تحضير كحك العيد الناعم المحشو بأروع الحشوات سواء كانت مكسرات أو عجوة أو ملبن من أسهل الوصفات التي نقدمها لحضراتكم، والمكونات أيضاً بسيطة ومتواجدة في كل منزل، تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.

اثنان كيلو جرام من الدقيق الأبيض الفاخر. كيلو جرام من السمن الفلاحي أو أي نوع حسب الرغبة. مكعبان خميرة بيرة أو ملعقتان خميرة فورية. ملعقتان كبيرتان سكر أبيض ناعم. نصف ملعقة صغيرة ملح طعام ناعم. كوبان من اللبن الدافئ. كوب من السمسم المحمص.

كيلو ملبن مقطع مكعبات صغيرة. فسدق حسب الرغبة. بندق حسب الرغبة. لوز حسب الرغبة.

ينخل الدقيق مرتين في بولة واسعة تسمح بالعجن فيها بحرية وذلك لضمان نظافته من الشوائب ولضمان دخول الهواء به. تذاب السمنة على نار هادئة وتترك حتى تهدأ تماماً. يوضع السمسم المحمص والملح على الدقيق المنخول وتقلب المكونات جيداً. تذاب الخميرة في نصف كوب من اللبن الدافئ وملعقتان من السكر وتغطى وتترك جانباً حتى تتفاعل. نقوم بعمل حفرة في منتصف الدقيق ونضع بها السمنة المذابة. نقوم بفرك الدقيق بالسمنة حتى يتشرب السمن تماماً وذلك بالدعك على راحة اليد.

مكونات كحك العيد الناعممكونات حشوة الملبنطريقة تحضير كحك العيد الناعم بالملبن والمكسرات