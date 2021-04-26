طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد وسر طعمه الأصلي زي الجاهز

طريقة عمل بسكويت النشادر، بسكويت النشادر هو من أنواع البسكويت الذي يعتبر معتاد إعداده بمناسبة قدوم عيد الفطر، وهذا يجعل الكثير يبحثون بأعداد هائلة عن الطريقة التي يتم إعداده بها، وللحصول على أفضل نتيجة لبسكويت نشادر وبسكويت البرتقال ويكون هش وطعمه رائع، عليكم اتباع هذه الطريقة التي سوف نوضحها في تلك المقال المقدم إليكم عبر موقع ثقفني. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات: دقيق أبيض فاخر بمقدار واحد كيلو.

زبدة بمقدار نصف كيلو.

سكر مطحون ومنخول بمقدار كوبين ونصف.

خمس بيضات.

حليب دافئ بمقدار نصف كوب.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة حجم صغير.

نشادر بمقدار ملعقة حجم صغير.

فانيليا بمقدار ملعقة حجم كبير.

رشة صغيرة جداً من الملح. تحضير بسكويت النشادر الهش نقوم بوضع الزبدة ثم نضيف عليه السكر الناعم والفانيليا، ثم يتم ضربهم باستخدام المضرب الكهربي لحين أن يصبح مرتفع وهش وكريمي، ثم يضاف إليه بيضة ويتم ضربها باستخدام المضرب الكهربي ويتم إضافة واحدة تلو الأخرى مع الضرب الجيد لكل بيضة يتم إضافتها.

ثم نحضر إناء آخر ونضيف إليه مقدار حليب ثم نضع عليه مقدار النشادر ثم يتم خلطها جيداً.

ثم نحضر إناء آخر ونضيف به البيكنج بودر وكذلك الملح.

ثم نسكب كمية الحليب بأكملها بالخليط، ثم نضربهم جيداً.

وبعدها يتم سكب الخليط بأكمله في إناء عميق، ثم نبدأ بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب باليد لحين أن تصبح لينة ومناسبة للتشكيل، وفي هذه الحالة يتم التوقف عن إضافة الدقيق حتى وإن كان مقدار الدقيق المحدد لم ينتهي بعد.

ثم يتم تشكيله بالكيس الخاص بالبسكويت ونرصه بصينيه غير قابلة للالتصاق.

كما يُمكن تشكيلة بالماكينة المخصصة لعمل البسكويت.

لضمان عدم التصاق العجينة فى الصينية لابد من وضع ورقة من ورق الزبدة. تحضير بسكويت النشادر الهش أما عن خطوة الخبز فتكون هى الأهم على الإطلاق، ونجاح البسكويت يعتمد عليها بنسبة كبيرة، أولا لابد من تسخين الفرن قبل وضع البسكويت فيه، ثم نضبط درجة حرارة الفرن على 160 إلى 170 درجة وذلك حسب قوة الفرن، على أن يكون في الرف الأوسط، ويترك لمدة من 15 إلى 20 دقيقة فقط، ويراعى عدم نقل البسكويت من الصينية إلا بعد أن يبرد تماماً ويصبح متماسك. الوسوم

طريقة عمل بسكويت النشادر، بسكويت النشادر هو من أنواع البسكويت الذي يعتبر معتاد إعداده بمناسبة قدوم عيد الفطر، وهذا يجعل الكثير يبحثون بأعداد هائلة عن الطريقة التي يتم إعداده بها، وللحصول على أفضل نتيجة لبسكويت نشادر وبسكويت البرتقال ويكون هش وطعمه رائع، عليكم اتباع هذه الطريقة التي سوف نوضحها في تلك المقال المقدم إليكم عبر موقع ثقفني. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات: دقيق أبيض فاخر بمقدار واحد كيلو.

زبدة بمقدار نصف كيلو.

سكر مطحون ومنخول بمقدار كوبين ونصف.

خمس بيضات.

حليب دافئ بمقدار نصف كوب.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة حجم صغير.

نشادر بمقدار ملعقة حجم صغير.

فانيليا بمقدار ملعقة حجم كبير.

رشة صغيرة جداً من الملح. تحضير بسكويت النشادر الهش نقوم بوضع الزبدة ثم نضيف عليه السكر الناعم والفانيليا، ثم يتم ضربهم باستخدام المضرب الكهربي لحين أن يصبح مرتفع وهش وكريمي، ثم يضاف إليه بيضة ويتم ضربها باستخدام المضرب الكهربي ويتم إضافة واحدة تلو الأخرى مع الضرب الجيد لكل بيضة يتم إضافتها.

ثم نحضر إناء آخر ونضيف إليه مقدار حليب ثم نضع عليه مقدار النشادر ثم يتم خلطها جيداً.

ثم نحضر إناء آخر ونضيف به البيكنج بودر وكذلك الملح.

ثم نسكب كمية الحليب بأكملها بالخليط، ثم نضربهم جيداً.

وبعدها يتم سكب الخليط بأكمله في إناء عميق، ثم نبدأ بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب باليد لحين أن تصبح لينة ومناسبة للتشكيل، وفي هذه الحالة يتم التوقف عن إضافة الدقيق حتى وإن كان مقدار الدقيق المحدد لم ينتهي بعد.

ثم يتم تشكيله بالكيس الخاص بالبسكويت ونرصه بصينيه غير قابلة للالتصاق.

كما يُمكن تشكيلة بالماكينة المخصصة لعمل البسكويت.

لضمان عدم التصاق العجينة فى الصينية لابد من وضع ورقة من ورق الزبدة. تحضير بسكويت النشادر الهش أما عن خطوة الخبز فتكون هى الأهم على الإطلاق، ونجاح البسكويت يعتمد عليها بنسبة كبيرة، أولا لابد من تسخين الفرن قبل وضع البسكويت فيه، ثم نضبط درجة حرارة الفرن على 160 إلى 170 درجة وذلك حسب قوة الفرن، على أن يكون في الرف الأوسط، ويترك لمدة من 15 إلى 20 دقيقة فقط، ويراعى عدم نقل البسكويت من الصينية إلا بعد أن يبرد تماماً ويصبح متماسك.

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